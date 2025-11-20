Ambasadorul Poloniei în Rusia, atacat de activiști pro-ruși la Sankt Petersburg. „Au fost jigniri și o încercare de folosire a forței”

Ambasadorul Poloniei în Rusia, Krzysztof Krajewski, a fost atacat duminică la Sankt Petersburg de un grup de activiști pro-ruși, în timp ce participa la o slujbă religioasă împreună cu un consul polonez. Incidentul nu s-a soldat cu răni serioase pentru oficial.

Sursa video: X/ @Gerashchenko_en

Ambasadorul Poloniei în Rusia, Krzysztof Krajewski, se afla la Sankt Petersburg pentru a se întâlni cu membri ai comunității poloneze din oraș, cu ocazia Zilei Independenței Poloniei, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Polonia.

Conform publicației poloneze Gazeta Wyborcza, incidentul a avut loc în jurul amiezii, când oficialul polonez se îndrepta, împreună cu un consul, spre Bazilica „Sfânta Caterina a Alexandriei”, pentru a participa la o slujbă religioasă.

Agresiune și intervenția securității

Ambasadorul a fost înconjurat de un grup agresiv de activiști ruși care purtau pancarte cu mesaje anti-poloneze și anti-ucrainene. Motivul atacului, spun martorii, ar fi sprijinul Poloniei pentru Ucraina.

„La început au fost jigniri verbale, dar ulterior s-a petrecut o încercare clară de folosire a forței fizice. În acel moment, agenții de securitate ai ambasadorului au intervenit”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Polonia.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că ambasadorul Poloniei nu a suferit răni serioase în urma incidentului și că situația a fost gestionată rapid de echipa sa de securitate.