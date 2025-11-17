Reacția Rusiei, după ce Trump a anunțat posibile sancțiuni pentru țările care fac afaceri cu Moscova: „Vom fi atenți”

Rusia a transmis luni, 17 noiembrie, că apreciază „negativ” faptul că Statele Unite sunt în curs de a aproba un proiect de lege pentru a sancţiona ţările care negociază cu Moscova, iniţiativă sprijinită de preşedintele Donald Trump.

„Vom fi atenţi la dezvoltarea acestui proiect de lege şi la detaliile sale. Desigur, îl vedem ca pe ceva negativ”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în conferinţa de presă telefonică zilnică, potrivit Agerpres.

Duminică, preşedintele Trump a avertizat că vor exista „sancţiuni severe” pentru „orice ţară” care face afaceri cu Rusia, şi posibil şi cu Iranul, susţinând o iniţiativă în Congresul SUA menită să pună presiune asupra preşedintelui rus Vladimir Putin.

Senatorul republican Lindsey Graham din Carolina de Sud şi senatorul democrat Richard Blumenthal din Connecticut promovează o iniţiativă pentru a impune tarife ţărilor care importă energie din Rusia şi sancţiuni secundare companiilor străine care ajută la producţia de energie în Rusia.

Noile sancţiuni ar urma să fie aplicate după cele anunţate de Departamentul Trezoreriei în august împotriva celor două mari companii petroliere ruse, Rosneft şi Lukoil, ca răspuns la „lipsa unui angajament serios din partea Rusiei faţă de un proces de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina”.

Departamentul Trezoreriei a afirmat atunci că acestea sunt menite să „reducă capacitatea Kremlinului” şi a apărat voinţa Washingtonului de a găsi „o soluţie paşnică la război”.