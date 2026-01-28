search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Un model de migrație bazat pe drepturile omului”. Spania va acorda drept de rezidență unui număr de 500.000 de imigranți fără acte

0
0
Publicat:

Spania a anunțat marți că va acorda statut legal unui număr de 500.000 de migranți fără acte, în cadrul unui plan accelerat privind clarificarea situației imigranților, relatează DW și CNN.

image

Măsura are ca scop reducerea exploatării prin muncă în economia subterană a Spaniei. Banca centrală a Spaniei și Națiunile Unite au declarat anterior că Spania are nevoie de aproximativ 300.000 de lucrători migranți pe an pentru a-și menține nivelul beneficiilor sociale.

„Astăzi este o zi istorică pentru țara noastră”, a declarat ministrul spaniol al imigrației, Elma Saiz, într-o conferință de presă. „Consolidăm un model de migrație bazat pe drepturile omului, integrare, coexistență și compatibilitate cu creșterea economică și coeziunea socială.”

Saiz a declarat că noua măsură este „necesară pentru a răspunde unei realități care există pe străzile noastre” și care ar aduce beneficii economiei țării.

Cetățenii străini care au sosit în țară înainte de 31 decembrie 2025 și pot dovedi că locuiesc în țară de cel puțin cinci luni vor primi drept de rezidență valabil până la un și permise de muncă valabile pentru orice sector de activitate, oriunde în țară. Aceștia vor trebui însă să dovedească faptul că nu au antecedente penale.

Aplicațiile vor fi deschise din aprilie până pe 30 iunie 2026.

Măsura este una dintre cele mai importante de acest fel din Europa, în ultimii ani, și este contrară tendințelor multor guverne europene de a adopta poziții dure în ceea ce privește migrația.

Prim-ministrul Pedro Sanchez a afirmat în repetate rânduri că migrația stă la baza performanței economice a Spaniei, susținând că aceasta a reprezentat aproximativ 80% din creșterea din ultimii șase ani și aproximativ 10% din veniturile din asigurările sociale.

Câți imigranți fără acte sunt în Spania?

Funcas, un centru de analiză legat de asociația bancară CECA, estimează că 840.000 de migranți fără acte se aflau în țară la începutul anului 2025.

Majoritatea – aproximativ 760.000 – sunt din America Latină, potrivit Funcas: aproximativ 290.000 provin din Columbia, aproape 110.000 din Peru și 90.000 din Honduras.

Numărul migranților fără acte din Spania a crescut de opt ori din 2017, potrivit Funcas.

Guvernul spaniol a declarat că această politică ar putea permite unui număr de 900.000 de migranți fără acte să obțină statut legal în următorii trei ani.

Această mișcare din partea guvernului premierului spaniol Pedro Sanchez vine după ce președintele american Donald Trump și-a intețit criticile la adresa politicilor de imigrație „corecte din punct de vedere politic” ale Europei. La Adunarea Generală a ONU din septembrie, Trump a declarat că Europa are „probleme serioase” și „este invadată de imigranți ilegali”.

O serie de națiuni europene au adoptat politici dure în materie de imigrație, cum ar fi măsura controversată a Italiei de a trimite solicitanții de azil salvați pe mare către centre de deportare. Spania a rămas în mare parte o excepție în Europa, în măsura în care consideră imigrația o modalitate de a stimula economia țării.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
digi24.ro
image
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
stirileprotv.ro
image
După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, în Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub prețul pieței. Pentru 160 de metri pătrați, Liiceanu plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere
gandul.ro
image
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
mediafax.ro
image
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive: „Spunea că maică-sa nu-l crede”
fanatik.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în microbuzul implicat în coliziune. Apar informații noi în cazul accidentului mortal din județul Timiș
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
digi24.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Un român din Grecia și-a dus fetița nou-născută în stop cardiac la o clinică veterinară 
antena3.ro
image
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
observatornews.ro
image
ANAF a făcut anunțul. Pe cine va controla în perioada următoare
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Întrebarea inconfortabila pusă de Eva Măruță tatălui său! Până și Andra a rămas mască: „Unele lucruri nu...”
playtech.ro
image
Anunț șocant despre accidentul din Timiș în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK. Șoferul dubei ar fi fost drogat
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A fost în ”microbuzul morții” și a decis să vorbească: ”Am văzut tot! Era timp și nimic nu s-ar fi întâmplat”
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Primele mărturii ale unui supraviețuitor al accidentului din Timiș. Raport INML: S-au găsit substanțe interzise în mașină și în sângele șoferului
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Guvernul pune 1.000 de lei în plus pe cuponul de pensie. Ce seniori vor primi mai mulţi bani de Paşte şi Crăciun
romaniatv.net
image
Traian Băsescu dă o lovitură statului român. Are de primit o avere
mediaflux.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
Găluște de aur, desertul ardelenesc de care puțini își mai amintesc. Sunt delicioase și se prepară în câțiva pași simpli
click.ro
image
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
click.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Placinta cu branza Sursa foto shutterstock 2417697867 jpg
Plăcintă cu brânză de vaci. Nu te poți opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă a Andreei Ibacka de ruladă de pui la cuptor: „Se prepară la fel ca o omletă”. Este sănătoasă și perfectă pentru gusturile copiilor
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică