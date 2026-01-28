„Un model de migrație bazat pe drepturile omului”. Spania va acorda drept de rezidență unui număr de 500.000 de imigranți fără acte

Spania a anunțat marți că va acorda statut legal unui număr de 500.000 de migranți fără acte, în cadrul unui plan accelerat privind clarificarea situației imigranților, relatează DW și CNN.

Măsura are ca scop reducerea exploatării prin muncă în economia subterană a Spaniei. Banca centrală a Spaniei și Națiunile Unite au declarat anterior că Spania are nevoie de aproximativ 300.000 de lucrători migranți pe an pentru a-și menține nivelul beneficiilor sociale.

„Astăzi este o zi istorică pentru țara noastră”, a declarat ministrul spaniol al imigrației, Elma Saiz, într-o conferință de presă. „Consolidăm un model de migrație bazat pe drepturile omului, integrare, coexistență și compatibilitate cu creșterea economică și coeziunea socială.”

Saiz a declarat că noua măsură este „necesară pentru a răspunde unei realități care există pe străzile noastre” și care ar aduce beneficii economiei țării.

Cetățenii străini care au sosit în țară înainte de 31 decembrie 2025 și pot dovedi că locuiesc în țară de cel puțin cinci luni vor primi drept de rezidență valabil până la un și permise de muncă valabile pentru orice sector de activitate, oriunde în țară. Aceștia vor trebui însă să dovedească faptul că nu au antecedente penale.

Aplicațiile vor fi deschise din aprilie până pe 30 iunie 2026.

Măsura este una dintre cele mai importante de acest fel din Europa, în ultimii ani, și este contrară tendințelor multor guverne europene de a adopta poziții dure în ceea ce privește migrația.

Prim-ministrul Pedro Sanchez a afirmat în repetate rânduri că migrația stă la baza performanței economice a Spaniei, susținând că aceasta a reprezentat aproximativ 80% din creșterea din ultimii șase ani și aproximativ 10% din veniturile din asigurările sociale.

Câți imigranți fără acte sunt în Spania?

Funcas, un centru de analiză legat de asociația bancară CECA, estimează că 840.000 de migranți fără acte se aflau în țară la începutul anului 2025.

Majoritatea – aproximativ 760.000 – sunt din America Latină, potrivit Funcas: aproximativ 290.000 provin din Columbia, aproape 110.000 din Peru și 90.000 din Honduras.

Numărul migranților fără acte din Spania a crescut de opt ori din 2017, potrivit Funcas.

Guvernul spaniol a declarat că această politică ar putea permite unui număr de 900.000 de migranți fără acte să obțină statut legal în următorii trei ani.

Această mișcare din partea guvernului premierului spaniol Pedro Sanchez vine după ce președintele american Donald Trump și-a intețit criticile la adresa politicilor de imigrație „corecte din punct de vedere politic” ale Europei. La Adunarea Generală a ONU din septembrie, Trump a declarat că Europa are „probleme serioase” și „este invadată de imigranți ilegali”.

O serie de națiuni europene au adoptat politici dure în materie de imigrație, cum ar fi măsura controversată a Italiei de a trimite solicitanții de azil salvați pe mare către centre de deportare. Spania a rămas în mare parte o excepție în Europa, în măsura în care consideră imigrația o modalitate de a stimula economia țării.