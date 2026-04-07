O mare colonie de berze din Europa, amenințată de războiul din Orientul Mijlociu. Migrația păsărilor, în pericol: „Suntem îngrijorați”

O mare colonie de berze albe din așezarea Klisa, Serbia, cea mai mare din această parte a Europei, riscă să fie afectată de războiul Orientul Mijlociu. În acest an, ornitologii au observat că un număr semnificativ mai mic de berze a ajuns, comparativ cu anii anteriori.

„Societatea pentru Protecția și Studiul Păsărilor din Serbia monitorizează din nou această colonie și ne așteptăm la un nou record, peste 61 de cuiburi, dar suntem profund îngrijorați de situația din Orientul Mijlociu”, a declarat Kristina Milosevic, reprezentant al organizației.

Aceasta subliniază că zona afectată de război reprezintă unul dintre cele mai importante puncte de pe ruta migratorie a berzelor.

„Din cauza evenimentelor actuale, există o mare teamă că un anumit număr de berze ar putea să nu apară deloc în locurile lor de cuibărit sau că sezonul de reproducere va fi semnificativ întârziat”, a explicat Milosevic.

Colonia din Klisa, un fenomen de renume mondial

Colonia de berze din Klisa atrage atenția specialiștilor din întreaga lume.

Experți internaționali vin, anual, să observe cum aceste păsări mari se adaptează mediului urban și ce măsuri trebuie luate pentru protejarea cuiburilor.

„Este esențial ca experții să vadă cum se adaptează berzele la urbanizare și ce măsuri se pot aplica pentru a proteja colonia”, a mai spus Milosevic.

În afară de conflictele militare, berzele se confruntă cu numeroase alte amenințări. Coliziunile cu liniile electrice, comerțul ilegal, capturarea păsărilor sălbatice și schimbările climatice reduc disponibilitatea hranei.

„Anii secetoși duc la scăderea hranei, ceea ce face dificil pentru berze să crească patru sau cinci pui cu succes. Mediul în care se află este crucial: apropierea râurilor, a mlaștinilor sau a gropilor de gunoi oferă surse vitale de hrană”, a explicat Milosevic.

Berzele sunt considerate simboluri ale prosperității și ale primăverii în cultura locală.

„Familia pe casa căreia berzele își fac cuib este binecuvântată, iar prezența lor aduce energie pozitivă în cămin. Apar primăvara și vestesc începutul sezonului de vegetație și renașterea naturii”, a precizat expertul.

În plus, aceste păsări joacă un rol esențial în menținerea echilibrului ecologic. „Berzele sunt curățători naturali excepționali; observându-le, putem vedea cât de mult sunt consumate broaștele și șerpii și cum contribuie la sănătatea ecosistemului”, a concluzionat Milosevic.