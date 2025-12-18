Violențe la Bruxelles în ziua summitului liderilor UE. Poliția intervine cu gaze lacrimogene şi tunuri de apă împotriva fermierilor care protestează

Bruxellesul se confruntă cu confruntări violente între fermierii din mai multe ţări care protestează în centrul oraşului și forțele de ordine, chiar în ziua în care liderii UE se întâlnesc în cadrul Consiliului European.

Joi, 18 decembrie, Bruxellesul, orașul care găzduiește reuniunea liderilor Uniunii Europene în cadrul Consiliului European, se află sub presiunea unui amplu protest al fermierilor veniți din mai multe regiuni, manifestație care afectează grav circulația și funcționarea normală a capitalei belgiene încă din primele ore ale dimineții.

De la răsăritul soarelui, sute de tractoare au pornit spre oraș, provocând blocaje importante pe principalele rute de acces, iar în unele zone traficul a fost complet întrerupt, situație care a dus la întârzieri semnificative și la restricții de circulație, în special pe inelul rutier Petite Ceinture.

Tensiunile au crescut pe parcursul dimineții, mai ales în apropierea pieței Luxemburg, unde, potrivit publicației La Libre Belgique, situația a degenerat după ce unii manifestanți au aruncat diverse obiecte și au aprins focuri în mai multe puncte, determinând intervenția forțelor de ordine, care au folosit tunuri de apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

Mii de fermieri sunt așteptați să participe la protest pentru a-şi exprima nemulțumirea față de politica agricolă comună a Uniunii Europene, față de reducerile prevăzute în bugetul PAC, dar și față de proiectul acordului de liber-schimb dintre UE și statele din Mercosur, precum și față de introducerea taxei pentru emisiile de carbon, pe care o consideră o povară suplimentară asupra sectorului agricol.

În acest context, autoritățile au instituit măsuri sporite de securitate, numeroase drumuri și tuneluri din capitală fiind închise, în timp ce transportul public este puternic afectat, mai multe linii de autobuz fiind suspendate sau deviate.

Operatorul de transport a emis o notificare pentru călători să se aștepte la întârzieri considerabile pe parcursul întregii zile.

Un dispozitiv polițienesc amplu este desfășurat în jurul instituțiilor europene, în special în fața Parlamentului European, unde mai mulți manifestanți aruncă cu cartofi în direcția forțelor de ordine.

Potrivit informațiilor preliminare, un tractor a reuşit să forțeze un baraj al poliției, incident care a contribuit la escaladarea tensiunilor și a determinat întărirea măsurilor de securitate în zona instituțiilor europene.