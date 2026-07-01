„Ucrainenii devin tot mai eficienți, iar acest lucru începe să influențeze evoluția războiului”, susține un fost ofițer al serviciilor de informații britanice

Ucraina desfășoară una dintre cele mai ample campanii cu drone de la începutul invaziei ruse, vizând infrastructura militară și logistică din Crimeea ocupată. Potrivit analiștilor militari, atacurile repetate asupra peninsulei reduc capacitatea Rusiei de a-și aproviziona trupele și marchează o nouă etapă a conflictului.

În ultimele săptămâni, Crimeea a fost ținta unui val aproape continuu de atacuri ucrainene asupra depozitelor de combustibil, infrastructurii feroviare, podurilor și sistemelor de apărare antiaeriană.

Potrivit fostului ofițer al serviciilor britanice de informații Philip Ingram, citat de The Sun, strategia Kievului urmărește izolarea peninsulei și reducerea treptată a capacității Rusiei de a o utiliza ca bază militară.

„Ucraina privează, practic, Crimeea de resursele necesare pentru susținerea operațiunilor militare”, a declarat expertul.

Brigada „Sparta”, în prima linie a atacurilor

Un rol important în această campanie îl are compania de elită „Sparta”, parte a Regimentului 422 al armatei ucrainene.

Unitatea, condusă de un comandant cunoscut sub indicativul „Beast”, operează drone grele de tip „Zozulia”, capabile să transporte focoase explozive de aproximativ 50 de kilograme.

Potrivit comandantului, citat de presa britanică, unitatea a distrus până în prezent 94 de obiective militare folosind 103 drone.

Printre țintele lovite se numără sisteme de război electronic, depozite logistice și infrastructură utilizată de armata rusă pentru aprovizionarea trupelor din Crimeea.

Lovituri asupra rutelor logistice ale Rusiei

Strategia Ucrainei se concentrează pe întreruperea legăturilor dintre Crimeea și teritoriile ocupate din sudul Ucrainei.

În ultimele zile au fost raportate atacuri asupra podurilor feroviare și rutiere, a șantierului naval din Zatoka și a podului feroviar Iciki, obiective considerate importante pentru transportul de echipamente și muniții.

De asemenea, imagini difuzate de armata ucraineană au surprins atacuri asupra Canalului Crimeei de Nord, o infrastructură cu valoare strategică pentru peninsulă.

Potrivit lui Philip Ingram, loviturile asupra acestor obiective afectează capacitatea Rusiei de a menține un flux constant de combustibil, muniții și tehnică militară.

Presiune asupra infrastructurii energetice

Ofensiva ucraineană coincide cu o campanie mai amplă de atacuri asupra infrastructurii energetice și petroliere ruse.

În ultimele zile, mai multe regiuni din Federația Rusă s-au confruntat cu probleme în aprovizionarea cu carburanți, iar autoritățile locale au introdus restricții privind alimentarea populației.

Polonia amenință că va bloca aderarea Ucrainei la UE: „Cu Bandera, Ucraina nu va intra în Uniunea Europeană”

Președintele Vladimir Putin a admis recent existența unor dificultăți provocate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice, deși Kremlinul susține că situația rămâne sub control.

Potrivit lui Ingram, lipsa combustibilului începe să afecteze inclusiv Crimeea, unde resursele disponibile sunt direcționate cu prioritate către armată și instituțiile statului.

Crimeea, o miză strategică și simbolică

Analiștii militari consideră că obiectivul Kievului nu este neapărat recucerirea imediată a peninsulei, ci transformarea acesteia într-o bază militară tot mai dificil de utilizat de către Rusia.

Crimeea reprezintă unul dintre cele mai importante centre logistice ale armatei ruse în Marea Neagră și a fost folosită constant pentru lansarea de atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei.

În același timp, peninsula are o puternică încărcătură simbolică pentru Kremlin, după anexarea sa în 2014, fiind prezentată de Moscova drept una dintre principalele realizări ale politicii externe a lui Vladimir Putin.

„Nu este nevoie ca Ucraina să ocupe fizic Crimeea pentru a reduce considerabil valoarea sa militară și strategică pentru Rusia”, apreciază Philip Ingram.

Dronele schimbă dinamica războiului

Expertul britanic susține că succesul actual al Ucrainei este rezultatul investițiilor făcute în ultimii ani în dezvoltarea tehnologiei dronelor și în extinderea capacităților de producție.

Potrivit acestuia, campania desfășurată de Kiev demonstrează că dronele pot afecta simultan logistica, infrastructura energetică, apărarea antiaeriană și liniile de aprovizionare ale adversarului.

În opinia sa, atacurile repetate asupra podurilor, căilor ferate, depozitelor de muniții și instalațiilor de producție militară reduc treptat capacitatea Rusiei de a susține operațiunile de pe front.

„Ucrainenii devin tot mai eficienți în fiecare săptămână, iar acest lucru începe să influențeze evoluția războiului”, afirmă Ingram.

Potrivit analistului, în prezent Kievul deține inițiativa la nivel tactic, operațional și strategic, iar presiunea exercitată asupra Crimeei ar putea avea consecințe importante asupra capacității Rusiei de a continua războiul în sudul Ucrainei.