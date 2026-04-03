Un general rus s-ar afla printre victimele unui avion militar care s-a prăbușit în Crimeea. Oficialii de la Kremlin nu confirmă decesul lui Aleksandr Otroșcenko

Un comandant militar rus de rang înalt s-ar număra printre cele 29 de persoane care și-au pierdut viața în urma prăbușirii unui avion de transport militar în Crimeea ocupată de Rusia, incident care ar reprezenta una dintre cele mai importante pierderi de personal militar din ultimele luni pentru Moscova, relatează TVPWorld.

Avionul de tip An-26, care avea la bord șase membri ai echipajului și 23 de militari, s-a prăbușit marți într-o zonă montană a peninsulei, iar toți cei aflați la bord au murit, potrivit Ministerului rus al Apărării. Presa de stat rusă a relatat, citând surse oficiale, că aeronava ar fi căzut într-o prăpastie și că nu există indicii privind avarii externe.

Serviciul rus al BBC a relatat, citând o sursă din Flota de Nord, că printre victime s-ar afla generalul-locotenent Aleksandr Otroșcenko. Informația ar fi fost confirmată pentru BBC și de o rudă a uneia dintre victime, dar autoritățile ruse nu au confirmat oficial decesul acestuia.

Aleksandr Otroșcenko ocupa din 2013 funcția de comandant al corpului aerian al Flotei de Nord și a participat la operațiunile militare ale Rusiei în Siria. Dacă informația va fi confirmată oficial, acesta ar fi al 14-lea general rus care a murit de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina, în 2022.

Autoritățile ruse au deschis un dosar penal în legătură cu accidentul, în baza legislației privind siguranța aviației. Primele indicii sugerează că prăbușirea ar fi fost cauzată de o defecțiune tehnică.

Modelul An-26, aflat în serviciu încă din anii 1960, a fost utilizat atât în scopuri militare, cât și civile pentru transport de marfă, însă a fost implicat în mai multe accidente grave în ultimul deceniu.