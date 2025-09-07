search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Cerere ridicată de comenzi militare în Europa. Un producător israelian de rachete și drone intră pe piața din România

Grupul israelian IMCO, specializat în tehnologie militară, își extinde operațiunile în Europa prin deschiderea unei filiale în România, pe fondul unei cereri crescute pentru rachete și drone pe continent. 

Compania va produce în România drone și rachete / Sursa foto: Arie Egozi
Compania va produce în România drone și rachete / Sursa foto: Arie Egozi

România devine punct strategic pentru producția europeană de armament

Grupul israelian IMCO, specializat în furnizarea de soluții tehnologice pentru industria militară, a anunțat înființarea unei noi filiale în România, potrivit profit.ro.

Această mișcare este prezentată ca marcând o altă etapă semnificativă în implementarea planului strategic multianual al Grupului, care se concentrează pe penetrarea pieței europene de apărare și pe stimularea creșterii prin creșterea capacității de producție, în contextul majorării bugetelor de apărare pe întreg continentul.

Fondată în 1974, IMCO furnizează produse militare și comerciale, inclusiv rachete, vehicule terestre, vehicule aeriene fără pilot și sisteme personalizate și standard pentru piețele auto comerciale, medicale și industriale, având facilități de producție și birouri în Israel și SUA.

Compania este listată la bursa din Tel Aviv și are o capitalizare de 406,3 milioane de shekeli (120,7 milioane dolari), conform datelor analizate de sursa citată.

Înființarea filialei în România are ca scop extinderea capacității de producție a grupului, atât pentru a îndeplini portofoliul de comenzi viitoare, cât și pentru a dezvolta noi piețe.

IMCO anticipează că noua companie va contribui la capacitățile operaționale ale grupului în al patrulea trimestru al anului 2025, creând infrastructura necesară pentru a susține creșterea viitoare în România și pe piața europeană în sens larg.

Înființarea unei entități comerciale într-un stat membru al Uniunii Europene va deschide un spectru larg de noi oportunități de afaceri, completând creșterea pe piețele israeliene și americane. Acest lucru se va realiza prin vânzări directe către noi clienți, precum și prin valorificarea facilității pentru a îndeplini portofoliul de comenzi în creștere al grupului, transmite compania.

Europa se înarmează, iar cererile pentru rachete și drone sunt în creștere

Filiala europeană permite IMCO să opereze ca „furnizor local” în proiecte de apărare pe întreg continentul. De asemenea, servește drept catalizator pentru consolidarea colaborărilor cu producători și integratori de platforme de top din întreaga Europă.

Ariel Kandel, CEO al Grupului IMCO, a declarat: „Înființarea noii noastre filiale în România este un alt pas înainte în planul strategic al Grupului. Aceasta consolidează capacitatea noastră de producție pentru a îndeplini viitoarele comenzi și ne extinde operațiunile globale.

Prezența noastră în România ne va oferi o prezență mai semnificativă pe piața europeană, permițându-ne să oferim un răspuns mai rapid și mai flexibil tuturor clienților noștri.”

Yoav Ben-Shem, CBO al IMCO, a adăugat: „Deschiderea filialei în România consolidează prezența noastră în Europa tocmai într-un moment în care națiunile de pe întregul continent își măresc bugetele de apărare.

 Această mișcare poziționează IMCO în mod optim pentru a ne extinde baza de clienți, a dezvolta noi relații și a aprofunda parteneriatele strategice cu industriile europene de apărare.”

Înființarea filialei din România este un punct important în strategia multianuală a IMCO de a investi în continuare în infrastructura sa de cercetare și dezvoltare și producție, de a extinde capacitatea de producție a grupului și de a opera ca „furnizor local” pentru proiecte europene.

Această mișcare crește flexibilitatea operațională prin integrarea lanțurilor de aprovizionare locale alături de performanța din Israel și stabilește o bază solidă pentru creșterea viitoare a grupului pe piețele europene și americane.

UE a aprobat programul de înarmare în valoare de 150 de miliarde de euro 

Consiliul Uniunii Europene a adoptat marți, 27 mai 2025, o reglementare pentru instituirea Acțiunii pentru Securitatea Europei (SAFE), un instrument financiar nou al UE care va sprijini statele membre dispuse să investească în producția industrială pentru apărare prin achiziții comune, axate pe capacitățile prioritare.  

SAFE va finanța investițiile urgente şi la scară mare în baza tehnologică şi industrială de apărare europeană (EDTIB). 

Obiectivul este de a stimula capacitatea de producţie, asigurând disponibilitatea echipamentelor de apărare în caz de necesitate, precum şi intervenţia în golurile de capacitate existente, întărind în ultimă instanţă pregătirea generală a UE pentru apărare.

De asemenea, SAFE va permite Uniunii să sprijine în continuare Ucraina, asociind din start industria de apărare a acesteia la noul instrument, potrivit Agerpres. 

