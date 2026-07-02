De ce a fost diferit atacul Rusiei asupra Ucrainei din această noapte. Detaliul care i-a alarmat pe militarii ucraineni

Rusia a lansat în noaptea de 1 spre 2 iulie unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Ucrainei din ultimele luni, folosind 570 de mijloace de atac – 74 de rachete și 496 de drone de diferite tipuri. Capitala Kiev a fost principala țintă a bombardamentului, bilanțul provizoriu indicând cel puțin 13 morți și 86 de răniți, în timp ce distrugerile sunt semnificative în mai multe cartiere ale orașului.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, atacul s-a remarcat prin utilizarea simultană a unui număr mare de drone și rachete lansate din direcții diferite, inclusiv peste 70 de drone reactive de tip „Shahed”, folosite într-o manieră fără precedent. În același val de atac au fost lansate rachete balistice Iskander-M, rachete utilizate de sistemele S-400, rachete hipersonice Zircon, rachete de croazieră H-101 și Kalibr, precum și rachete ghidate K-59 și K-69.

O treime dintre rachete și-au atins țintele

Conform datelor prezentate de armata ucraineană, apărarea antiaeriană a interceptat sau a neutralizat 48 dintre cele 74 de rachete lansate și 476 dintre cele 496 de drone.

În același timp, autoritățile au confirmat lovirea a 33 de obiective de către 25 de rachete balistice și 12 drone de atac. Resturi provenite de la aparatele doborâte au căzut în alte 18 locații, iar situația privind traiectoria unor rachete este încă analizată.

Aseară, în spațiul aerian al Ucrainei, rușii au trimis:

-4 rachete antinavă 3M22 Zircon;

-24 de rachete balistice Iskander-M/S-400;

-34 de rachete de croazieră H-101;

-8 rachete de croazieră Kalibr;

-4 rachete ghidate pentru aeronave K-59/69;

-496 de drone de atac de diferite tipuri.

Conform datelor disponibile la ora 09:00, apărarea aeriană a reușit să doboare sau să suprime 48 de rachete și 476 de drone de diferite tipuri:

-4 rachete balistice Iskander-M/S-400;

-32 de rachete de croazieră H-101;

-8 rachete de croazieră Kalibr;

-4 rachete ghidate pentru aeronave K-59/69;

-476 de drone inamice de diferite tipuri.

Kievul, cel mai grav afectat

Autoritățile ucrainene afirmă că toate districtele capitalei au suferit pagube în urma bombardamentului. Cele mai grave distrugeri au fost înregistrate în cartierul Darnîțki, unde o parte a unui bloc de locuințe s-a prăbușit în urma impactului. Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare a eventualilor supraviețuitori sub dărâmături.

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Bilanțul provizoriu indică 13 persoane decedate și aproape 90 de răniți. Printre obiectivele afectate se numără și o substație a serviciului de ambulanță.

Explozii au fost raportate și în Sumî, Krivoi Rog, Zaporojie și Dnipro.

Transportul public afectat și întreruperi de curent

Bombardamentele au avariat rețeaua de contact a transportului electric din Kiev, iar circulația mijloacelor de transport în comun se desfășoară cu modificări.

Atacul a afectat și infrastructura energetică. Compania națională Ukrenergo a anunțat întreruperi ale alimentării cu energie electrică în Kiev, precum și în regiunile Donețk, Zaporojie și Harkov. Cea mai dificilă situație rămâne în regiunea Sumî, unde numărul consumatorilor rămași fără electricitate este cel mai ridicat.

Compania precizează că echipele de intervenție au început lucrările de reparații în toate zonele în care condițiile de securitate permit acest lucru și că depun eforturi pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în cel mai scurt timp.

Deși pentru 2 iulie nu au fost anunțate întreruperi programate ale furnizării energiei electrice, Ukrenergo avertizează că situația sistemului energetic rămâne volatilă și poate evolua în funcție de atacurile viitoare.

În paralel, aproximativ 70 de localități din regiunile Transcarpatia, Liov, Cernihiv și Kiev continuă să fie afectate de pene de curent provocate de fenomenele meteorologice.

Șeful Ukrenergo, Vitalii Zaicenko, a avertizat recent că temperaturile ridicate și utilizarea intensivă a aparatelor de aer condiționat cresc consumul de energie cu aproximativ 25%. În aceste condiții, Ucraina va avea nevoie de importuri suplimentare de electricitate. Oficialul a precizat că, în lipsa unor noi atacuri asupra infrastructurii energetice, sistemul poate funcționa fără restricții majore. În schimb, dacă bombardamentele rusești vor continua, în lunile iulie și august ar putea fi necesare întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică de până la cinci ore pe zi, în special în intervalele de consum maxim din timpul serii.