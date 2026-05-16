Turcia propune un proiect strategic NATO: conductă militară de combustibil până în România

Turcia propune construirea unei conducte de combustibil către România, via Bulgaria, ca parte a extinderii sistemului NATO de aprovizionare. Proiectul de 1,2 miliarde dolari ar consolida securitatea energetică a flancului estic în contextul tensiunilor regionale.

În contextul eforturilor alianței de a extinde rețeaua sa de conducte militare, Ankara propune ca noua legătură să fie construită din Turcia către România, via Bulgaria, au precizat sursele, care au dorit să își păstreze anonimatul, pentru Bloomberg. Inițiativa Turciei vine în contextul în care țara se pregătește să găzduiască summitul NATO din luna iulie.

Potrivit acestora, o conductă de combustibil din Turcia către România ar putea costa doar o cincime din alternativele deja propuse, inclusiv prin Grecia sau vecinii occidentali ai României. De asemenea, aceste rute ar fi mai vulnerabile, deoarece depind de transportul maritim, au adăugat sursele.

Invazia rusească din Ucraina şi conflictul din Orientul Mijlociu, inclusiv recentele întreruperi ale aprovizionării cu energie provocate de închiderea Strâmtorii Ormuz, au încurajat NATO să îşi consolideze modelul de aprovizionare cu combustibil, au spus sursele, subliniind importanţa unui lanţ de aprovizionare rezistent la un cost rezonabil pentru aliaţii de pe flancul estic.

Turcia speră să obţină sprijinul aliaţilor pentru propunerea sa, care ar putea fi decisă înainte sau în timpul summitului de la Ankara, au estimat sursele, citate de Agerpres. Aceste au subliniat însă că proiectata conductă nu ar fi disponibilă pentru uz civil, şi, de asemenea, au refuzat să ofere detalii cu privire la capacitatea conductei sau alte detalii despre care au spus că sunt confidenţiale.

Proiectul autorităţilor de la Ankara vine în completarea eforturile ţărilor est-europene, inclusiv Polonia şi România, de a extinde spre est Sistemul de conducte de combustibil al NATO (NATO Pipeline System - NPS). Este vorba de o reţea de conducte subterane de combustibil care datează din perioada Războiului Rece şi care poate fi utilizată în cazul unui conflict militar.

State precum Polonia şi România susţin de mult timp că ar trebui să aibă acces la Sistemul de conducte NATO care aprovizionează forţele occidentale în caz de război şi care în prezent se opreşte în Germania.