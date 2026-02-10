Franța desfășoară cel mai amplu exercițiu militar care simulează un conflict major în Europa

Forţele armate franceze încep aproape trei luni de exerciţii militare, cu obiectivul de a demonstra determinarea Franţei de a-şi proteja teritoriul, cetăţenii şi interesele.

Parisul îşi pregăteşte trupele pentru cele mai dificile provocări, într-un context internaţional tot mai tensionat. La exerciţiu participă câţiva membri NATO, între care şi România, dar şi ţări din afara Alianţei.

"ORION 26" este un exercițiu comun de mare intensitate și multidisciplinar, pentru că va implica toate tipurile de câmpuri de luptă - terestru, maritim, aerian, cibernetic, spațial și electromagnetic, informațional, inclusiv lanțurile de sprijin și de aprovizionare ale armatei, potrivit Radio România Actualități.

Exercițiul își propune, de asemenea, să testeze funcționarea aparatului civil în condiții de război, fiind chemate să participe mai multe ministere și actori instituționali.

"ORION 26" se va desfășura pe baza unui scenariu fictiv, dar credibil, inspirat de standardele NATO, cu scopul de a testa toate formele de luptă modernă, de la amenințarea hibridă la cea de înaltă intensitate.

Cum a fost conceput scenariul

Conflictul are loc în Europa, unde o țară expansionistă, numită Mercury, caută să-și destabilizeze vecinul, pe nume Arland, pentru a-și menține influența în regiune și a împiedica aderarea acestuia la Uniunea Europeană.

În ultimii ani, Mercury și-a intensificat operațiunile hibride și și-a sporit sprijinul pentru milițiile sale, care operează deja pe teritoriul Arland.

La cererea aliatului atacat, Franța a preluat în ianuarie 2026 conducerea coaliției ORION pentru a asigura apărarea și a păstra echilibrul european.