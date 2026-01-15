search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Conflictele economice, cel mai mare risc global, potrivit unui sondaj al Forumului Economic Mondial

Publicat:

Conflictele economice dintre marile puteri reprezintă cea mai mare amenințare la adresa lumii în următorii doi ani, arată un sondaj realizat de Forumul Economic Mondial (WEF), publicat înaintea reuniunii anuale de la Davos de săptămâna viitoare.

Într-un chestionar la care au participat aproximativ 1.300 de lideri de afaceri, academicieni și reprezentanți ai societății civile, „confruntarea geo-economică” a fost identificată drept principalul risc global pe termen scurt.

Aproximativ 18% dintre respondenți au indicat conflictele economice drept cea mai presantă amenințare. Războiul din Ucraina rămâne o preocupare majoră, „conflictul armat între state” situându-se pe locul al doilea, cu 14%. Pe locul al treilea s-au clasat fenomenele meteorologice extreme, menționate de 8% dintre participanți.

Avertismentul vine după un an marcat de politicile comerciale agresive ale președintelui american Donald Trump și pe fondul intervenției militare a SUA în Venezuela, acțiune pe care liderul de la Casa Albă a recunoscut că a avut ca scop protejarea accesului la resursele petroliere ale țării.

În ultimii ani, sancțiunile economice au devenit un instrument tot mai frecvent în relațiile internaționale, inclusiv înghețarea unor active rusești în valoare de miliarde de dolari după invazia Ucrainei.

Accesul la resurse economice strategice

Există, de asemenea, îngrijorări tot mai mari legate de accesul la resurse economice strategice.

Miniștrii de finanțe din statele G7 s-au întâlnit luni, la Washington, pentru a discuta diversificarea surselor de aprovizionare cu metale rare, esențiale pentru tehnologiile moderne și aflate, în mare parte, sub controlul Chinei.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a convocat reuniunea, a avertizat că lanțurile de aprovizionare pentru aceste minerale critice au devenit „extrem de concentrate și vulnerabile la perturbări și manipulare”.

Pe termen lung, de zece ani, cele mai grave riscuri identificate în sondajul WEF sunt legate de criza climatică. Fenomenele meteorologice extreme ocupă primul loc, urmate de pierderea biodiversității și colapsul ecosistemelor, precum și de modificările critice ale sistemelor naturale ale Pământului.

„Spre deosebire de perspectiva pe doi ani, unde aceste riscuri au coborât în clasament, natura lor existențială înseamnă că ele rămân prioritare pe parcursul următorului deceniu”, se arată în raport.

Reuniunea anuală de la Davos va aduce laolaltă mii de lideri politici, economici și reprezentanți ai societății civile, inclusiv peste 60 de șefi de stat și de guvern, care vor discuta starea economiei globale în stațiunea elvețiană.

Tema din acest an este „spiritul dialogului”, însă principalul invitat va fi președintele american Donald Trump, care, în primul an al celui de-al doilea mandat, a declanșat un război comercial și a retras SUA din mai multe angajamente internaționale, inclusiv Acordul de la Paris privind clima.

Printre alți lideri prezenți se numără cancelarul german Friedrich Merz, vicepremierul chinez He Lifeng, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Argentinei, Javier Milei.

În raportul său anual privind riscurile globale, publicat miercuri, WEF avertizează că „regulile și instituțiile care au susținut stabilitatea globală sunt puse sub presiune într-o nouă eră în care comerțul, finanțele și tehnologia sunt folosite ca instrumente de influență”.

Recent, băncile centrale din întreaga lume au emis o declarație de susținere pentru președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a cărui independență a fost criticată de Donald Trump, acesta cerând în repetate rânduri reduceri mai rapide ale dobânzilor.

