search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Lumea în schimbare și cheta pentru marele șef

0
0
Publicat:

Scena noastră politică începe să se încălzească în 2026,  într-un ianuarie pe final, capricios, friguros, geros, cu zăpadă și ploi în același timp, o încălzire politică venită după ce mulți cetățeni au înghețat de-a dreptul în fața ghișeelor și taxelor ANAF, unde s-au ușurat de mulți bani din cei destinați hranei zilnice, medicamentelor, creșterii copiilor și alte cele necesare traiului zilnic.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Acum, s-au trezit după sărbătorile prelungite de iarnă greucenii PSD-ului, partidul roșu nemuritor la guvernare, atât dinozaurii, gen Ciolacu, cât și marii liderii de serviciu ai momentului, cum este Grindeanu, oameni de stat ai României care au revenit cu forțe proaspete de prin țările calde și exotice pe unde și-au încăcrcat bateriile și s-au relaxat la greu, pentru a reveni cu poftă de muncă să se pună în slujba țării și a românilor.

Până la revenirea lor sub luminile rampei politice misiunile de partid și de stat le-au dus politcienii PSD de serviciu-Olguța de la Craiova, primarii esențiali Băluță și Negoiță, miniștrii de la București, Manole, Rogobete și ceilalți din guvern, Negrescu de la Bruxelles și nu în ultimul rând mulțimea de trepăduși, sinecuriști și oportuniști roșii.

Dar intrarea greucenilor pesediști în forță, în scenă este evidentă pentru tot poporul, mai ales după zicerea maximă a președintelui Sorin Grindeanu, un om vechi în politica românească, care ne-a comunicat tuturor de la înălțimea și importanța domniei sale că ”lumea se schimbă și România nu poate rămâne într-o zonă mioritică, uitându-se și vorbind cu luna și cu stelele în timp ce alte țări se organizează și se pregătesc!”

Cum ar veni, să nu mai stea românașii la coada vacilor pe coclauri, ci să treacă oceanul cu banul, cum tare le cere președintele păcii universale!

Și că țara noastră nu-și permite să refuze invitația lui Donald Trump de a intra în ”Consiliul pentru Pace”, creat de acesta, unde trebuie să-i plătească acestuia bani grei doar pentru a ne fi șef!

Iar forțele politice care contează, mai zice marele lider pesedist, trebuie să se consulte și să ia decizii strategice în acest sens.

Parcă-l vedem pe Grindeanu cum începe să facă o chetă pentru strângerea sumei solicitate de Trump, începând cu bogații  PSD, cu afaceriștii, baronii de partid, cu latifundiarii și marii fermieri îngrijorați că le ia piața Mercosur, cu patronii politici de la celelalte partide aflate la guvernare, cu maghiarii și celelalte etnii conlocuitoare, să schimbe România odată cu lumea și să o scoată din zona mioritică!

Păi dacă premierul Ungariei, Orban, ”țarul” Putin și alții care contează i-au spus marelui șef de la Casa Albă că-i vor da bani doar să-i treacă pe lista lui Trump, de ce am rămâne noi în urmă?

Pe de altă parte, Marcel Ciolacu, ditamai președintele de județ, a revenit din vacanță cu chef de hârțag politic, trăgând cu toate armele în Bolojanul din fruntea guvernului, unde fostul executiv roșu a lăsat praf și pulbere în administrația și vistieria țării!

Acum liberalul Ilie, înjurat deja de majoritatea populației din cauza taxelor și impozitelor mărite, este atacat cu toate armele de Ciolacu și toată camarila pesedistă, care îl are în cătare evident și pe Nicușor de la Cotroceni, ce își vede de ale lui, nederanjat de războiul politic declanșat împotriva lui.

După cum putem lesne constata, cheful de muncă al politicienilor prospăt reveniți din vacanță este evident și fac totul, tot ce știu ei mai bine pentru propășirea națiunii și alinierea ei la lumea care se schimbă!

Și unde pot ei să-și pună în valoare proiectele mărețe, ideile revoluționare, să facă și să dreagă oral decât la televiziunile poporului, pe rețelele sociale și toate canalele de comunicare media.

Mai mult, pentru a ajunge la victoria finală, am observant că se încearcă aducerea la lumina și resuscitarea unor cadavre politice, ale unor foști premieri, plagiatori, politicieni expirați, care-și doresc cu ardoare o revenire pe scena politică înaltă a României!

Opinii

Mai multe de la Paul Stan

Disponibilizările la stat și reducerea cheltuielilor instituțiilor bugetofage, un simplu foc de paie?
Opinii
Cultura națională, tot înainte, tovarăși!
Opinii
2025, anul ciolanului fără fasole. Volatilitatea politică și aruncatul paltoanelor prezidențiale
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la care rușii au vândut Alaska americanilor
digi24.ro
image
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
stirileprotv.ro
image
2.000 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România, după 15 martie 2026. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Cât costă și cât produc deținuții din sistemul penitenciar din România? Condamnații care muncesc încasează 40% din veniturile obținute
mediafax.ro
image
Cine este milionarul misterios care l-a împrumutat pe Nicușor Dan. Cum a ajuns să dețină o avere uriașă
fanatik.ro
image
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
libertatea.ro
image
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți: Minorii au plănuit crima timp de o lună. Care ar fi motivul
digi24.ro
image
Un scenariu alarmant este discutat în Germania, „dacă Donald Trump nu reconsideră problema Groenlandei”
gsp.ro
image
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
antena3.ro
image
Concedieri masive la o fabrică din Arad. Peste 400 de angajați vor rămâne fără loc de muncă
observatornews.ro
image
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Cum va fi vremea în vacanţa de schi în Sinaia, Buşteni sau Poiana Braşov: prognoza meteo pentru 16-22 februarie
playtech.ro
image
Cum l-a descris presa din Croația pe Gigi Becali înainte de Dinamo Zagreb – FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit recalcitrant
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Angajații pot beneficia de 10 zile libere pe an, fără reducerea concediului de odihnă. În ce condiții se acordă și ce obligații au angajatorii
kanald.ro
image
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
wowbiz.ro
image
Doliu uriaș în politica din România! A MURIT liderul, Nicușor Dan este în stare de ȘOC
romaniatv.net
image
Majorarea pensiilor, din nou în discuție! Anunț de ultimă oră
mediaflux.ro
image
Un scenariu alarmant este discutat în Germania, „dacă Donald Trump nu reconsideră problema Groenlandei”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un aristocrat milionar de 79 de ani caută o femeie pentru a avea un moștenitor. Condițiile bizare impuse femeii care rămâne cu averea
actualitate.net
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Zodia care începe în forță luna februarie! Îi apare peste noapte o oportunitate de neratat pe plan financiar, cu un salariu aproape dublu!
click.ro
Kate Middleton foto profimedia 1066342880 jpg
A fugit într-un suflet și-a făcut un gest care-a topit inimile fanilor ei! Imaginile au devenit virale! „Kate e minunată!”
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
Scarlett Johansson și soțul Colin Jost foto Profimedia jpg
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Ilie Năstase și Luminița Anghel refuză să-și mai ajute copiii adoptivi cu bani? Radu Leca, psiholog: „Un copil vine cu răni vechi!” E cale de împăcare?
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri

OK! Magazine

image
Botox de Sărbători? În prag de 48 de ani, Prințesa Charlene de Monaco a afișat un chip mai tânăr și neted ca niciodată

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
A făcut cancer colorectal la 24 de ani. Care au fost cele 3 simptome prezente?