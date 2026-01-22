Lumea în schimbare și cheta pentru marele șef

Scena noastră politică începe să se încălzească în 2026, într-un ianuarie pe final, capricios, friguros, geros, cu zăpadă și ploi în același timp, o încălzire politică venită după ce mulți cetățeni au înghețat de-a dreptul în fața ghișeelor și taxelor ANAF, unde s-au ușurat de mulți bani din cei destinați hranei zilnice, medicamentelor, creșterii copiilor și alte cele necesare traiului zilnic.

Acum, s-au trezit după sărbătorile prelungite de iarnă greucenii PSD-ului, partidul roșu nemuritor la guvernare, atât dinozaurii, gen Ciolacu, cât și marii liderii de serviciu ai momentului, cum este Grindeanu, oameni de stat ai României care au revenit cu forțe proaspete de prin țările calde și exotice pe unde și-au încăcrcat bateriile și s-au relaxat la greu, pentru a reveni cu poftă de muncă să se pună în slujba țării și a românilor.

Până la revenirea lor sub luminile rampei politice misiunile de partid și de stat le-au dus politcienii PSD de serviciu-Olguța de la Craiova, primarii esențiali Băluță și Negoiță, miniștrii de la București, Manole, Rogobete și ceilalți din guvern, Negrescu de la Bruxelles și nu în ultimul rând mulțimea de trepăduși, sinecuriști și oportuniști roșii.

Dar intrarea greucenilor pesediști în forță, în scenă este evidentă pentru tot poporul, mai ales după zicerea maximă a președintelui Sorin Grindeanu, un om vechi în politica românească, care ne-a comunicat tuturor de la înălțimea și importanța domniei sale că ”lumea se schimbă și România nu poate rămâne într-o zonă mioritică, uitându-se și vorbind cu luna și cu stelele în timp ce alte țări se organizează și se pregătesc!”

Cum ar veni, să nu mai stea românașii la coada vacilor pe coclauri, ci să treacă oceanul cu banul, cum tare le cere președintele păcii universale!

Și că țara noastră nu-și permite să refuze invitația lui Donald Trump de a intra în ”Consiliul pentru Pace”, creat de acesta, unde trebuie să-i plătească acestuia bani grei doar pentru a ne fi șef!

Iar forțele politice care contează, mai zice marele lider pesedist, trebuie să se consulte și să ia decizii strategice în acest sens.

Parcă-l vedem pe Grindeanu cum începe să facă o chetă pentru strângerea sumei solicitate de Trump, începând cu bogații PSD, cu afaceriștii, baronii de partid, cu latifundiarii și marii fermieri îngrijorați că le ia piața Mercosur, cu patronii politici de la celelalte partide aflate la guvernare, cu maghiarii și celelalte etnii conlocuitoare, să schimbe România odată cu lumea și să o scoată din zona mioritică!

Păi dacă premierul Ungariei, Orban, ”țarul” Putin și alții care contează i-au spus marelui șef de la Casa Albă că-i vor da bani doar să-i treacă pe lista lui Trump, de ce am rămâne noi în urmă?

Pe de altă parte, Marcel Ciolacu, ditamai președintele de județ, a revenit din vacanță cu chef de hârțag politic, trăgând cu toate armele în Bolojanul din fruntea guvernului, unde fostul executiv roșu a lăsat praf și pulbere în administrația și vistieria țării!

Acum liberalul Ilie, înjurat deja de majoritatea populației din cauza taxelor și impozitelor mărite, este atacat cu toate armele de Ciolacu și toată camarila pesedistă, care îl are în cătare evident și pe Nicușor de la Cotroceni, ce își vede de ale lui, nederanjat de războiul politic declanșat împotriva lui.

După cum putem lesne constata, cheful de muncă al politicienilor prospăt reveniți din vacanță este evident și fac totul, tot ce știu ei mai bine pentru propășirea națiunii și alinierea ei la lumea care se schimbă!

Și unde pot ei să-și pună în valoare proiectele mărețe, ideile revoluționare, să facă și să dreagă oral decât la televiziunile poporului, pe rețelele sociale și toate canalele de comunicare media.

Mai mult, pentru a ajunge la victoria finală, am observant că se încearcă aducerea la lumina și resuscitarea unor cadavre politice, ale unor foști premieri, plagiatori, politicieni expirați, care-și doresc cu ardoare o revenire pe scena politică înaltă a României!