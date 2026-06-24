Trei factori care explică ascensiunea extremismului de dreapta în Europa. Ce a schimbat opțiunile electorale

Un nou studiu realizat de peste 150 de politologi arată că votul pentru partidele de extremă dreapta a crescut de aproape cinci ori din 1995 până în prezent, depășind pragul de 23% la nivel european.

Sprijinul electoral pentru partidele de extremă dreapta din Europa a cunoscut o creștere semnificativă în ultimele trei decenii, ajungând în prezent la peste 23% din totalul alegătorilor, potrivit unei analize realizate de peste 150 de politologi din 31 de țări, în cadrul proiectului PopuList, potrivit theguardian.

Studiul arată că ponderea votului pentru formațiuni de extremă dreapta a crescut de la aproximativ 5% în 1995, la circa 10% în urmă cu un deceniu, până la peste 23% în prezent — o evoluție descrisă de cercetători drept o transformare structurală a peisajului politic european.

În paralel, aproape 30% dintre europeni votează în prezent partide anti-sistem, un nivel record, ceea ce indică o extindere mai largă a curentelor populiste în statele europene.

Creștere accelerată în ultimii ani

Potrivit analizei coordonate de politologul Matthijs Rooduijn (Universitatea din Amsterdam), avansul extremelor drepte a fost deosebit de rapid în perioada 2023–2025, când mai multe partide au înregistrat rezultate istorice în alegeri naționale.

În Franța, Adunarea Națională (RN) a devenit cea mai mare forță parlamentară în 2024, cu o creștere de la 19% la 37%. În Austria, Partidul Libertății (FPÖ) a urcat de la 16% la 29% în alegerile din 2024.

În Portugalia, partidul Chega a crescut de la 7% la 18%, în timp ce în Marea Britanie, Reform UK a ajuns la 14% în 2024, față de 2% în 2019 (sub denumirea Brexit Party).

În Germania, Alternativa pentru Germania (AfD) și-a dublat scorul electoral în 2025, de la 10% la 21%, clasându-se pentru prima dată pe locul al doilea la nivel național.

Raportul PopuList arată că formațiuni de extremă dreapta fac parte din coaliții de guvernare în Croația, Cehia, Italia și Finlanda, iar în Suedia sprijină un guvern minoritar de dreapta.

În același timp, aceste partide se află pe primele poziții în sondaje în țări precum Austria, Belgia, Franța, Germania și Marea Britanie.

Există însă și exemple de recul electoral: în Țările de Jos, partidul lui Geert Wilders a pierdut aproape o treime din mandate, iar în Ungaria, formațiunea Fidesz a lui Viktor Orbán a fost învinsă de un rival de centru-dreapta.

Deși au existat fluctuații, cercetătorii subliniază că ascensiunea extremei drepte nu este un fenomen recent, ci unul care se manifestă de decenii și s-a accelerat în ultimii ani.

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„Este important de subliniat că nu este un fenomen brusc. Se desfășoară de decenii și s-a accelerat recent”, a explicat Rooduijn.

De ce crește sprijinul pentru extrema dreaptă

Potrivit publicației citate, analiza identifică mai mulți factori principali în spatele acestei evoluții:

-creșterea importanței imigrației în decizia de vot, fără ca atitudinile generale ale populației să se fi schimbat semnificativ în timp;

-normalizarea partidelor de extremă dreapta, pe măsură ce acestea devin mai vizibile electoral și sunt preluate parțial în discursul partidelor mainstream;

-mesajele politice simplificate și emoționale, bazate pe opoziția „noi versus ei”, în care sunt contrapuse națiunea, imigranții, elitele politice sau instituțiile.

Potrivit cercetătorilor, aceste formațiuni utilizează frecvent o narațiune de tip „eroi și inamici”, adesea legată de o perioadă trecută idealizată și de promisiunea restaurării „ordinii și identității naționale”.

Conform metodologiei PopuList, partidele de extremă dreapta sunt definite prin două componente ideologice principale: nativismul și autoritarismul.

Nativismul promovează ideea că statul ar trebui să fie locuit exclusiv de populația „nativă”, percepând imigrația ca o amenințare culturală și economică.

Autoritarismul pune accent pe ordine socială strictă și pedepse severe pentru încălcarea regulilor, considerând aceste elemente fundamentale pentru stabilitatea statului.

Cercetătorii disting, de asemenea, între „extrema dreaptă radicală”, care acționează în cadrul democratic, și „extrema dreaptă extremistă”, care urmărește schimbarea ordinii politice, inclusiv prin mijloace nedemocratice.

133 de partide de extremă dreapta în Europa

Potrivit PopuList, în prezent există 133 de partide de extremă dreapta în Europa, față de 112 în 2003. În total, sunt identificate 201 partide populiste, majoritatea de extremă dreapta sau extremă stângă.

Populismul este definit ca o ideologie care împarte societatea în două grupuri antagonice: „poporul pur” și „elita coruptă”, susținând că politica ar trebui să reflecte voința directă a cetățenilor.

Deși susținătorii îl consideră o formă de democratizare a politicii, criticii avertizează că populismul poate afecta instituțiile democratice, inclusiv justiția, presa și drepturile minorităților.

„Ei exprimă nemulțumirea cetățenilor, dar ideile lor nu sunt întotdeauna compatibile cu democrația liberală”, a concluzionat Rooduijn, pentru sursa citată

El avertizează că, în unele cazuri, ascensiunea acestor formațiuni poate pune presiune asupra sistemelor democratice.