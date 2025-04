Tragedia aviatică de la Smolensk: Polonia va emite mandate de arestare pentru 41 de experți criminaliști ruși

Procuratura poloneză inițiază o căutare internațională și reținerea a 41 de experți criminaliști ruși care au participat la autopsiile victimelor catastrofei de la Smolensk. Anchetatorii cred că experții au furnizat mărturii false care au afectat ancheta tragediei, relatează Radio Polonia.

Potrivit lui Krzysztof Schwartz, șeful echipei de anchetă din cadrul Parchetului polonez, o analiză a constatărilor rușilor a evidențiat discrepanțe și falsuri semnificative: „Mențiunile false din documente se referă la diverse aspecte: lipsa unei descrieri a trăsăturilor de identificare ale victimelor, neconcordanțe în concluziile privind gravitatea rănilor, înregistrarea unor organe și răni care nu au existat în realitate și referiri la o autopsie care nu a fost efectuată în realitate”.

Procurorii au constatat încălcări în 60 de cazuri de autopsii, ceea ce, în opinia lor, constituie o infracțiune. Cu toate acestea, partea rusă a fost necooperantă: cererile repetate de a interoga experții au rămas fără răspuns, iar Moscova a refuzat să anunțe oficial acuzațiile împotriva acestora.

Ca urmare, procuratura poloneză a decis să lanseze o căutare internațională. În cazul în care instanța aprobă cererea, suspecții pot fi reținuți în Polonia sau în alte țări europene pentru continuarea acțiunilor de investigare. În plus, partea poloneză nu are acces la informații cu privire la progresul anchetei ruse. Ultima dată când Moscova a cerut materiale suplimentare a fost în urmă cu un an și jumătate, după care nu a primit nicio informație privind progresul anchetei.

„De mai bine de un an, nu am primit niciun mesaj. Nu știm în ce stadiu se află ancheta, dacă a fost finalizată sau suspendată. Judecând după faptul că nici rudele victimelor nu au primit nicio actualizare, putem presupune că ancheta din Rusia s-a oprit de fapt”, a explicat Krzysztof Schwartz.

Dezastrul de la Smolensk a avut loc la 10 aprilie 2010, când un avion Tu-154 care transporta o delegație poloneză condusă de președintele Lech Kaczynski s-a prăbușit lângă Smolensk. Toate cele 96 de persoane aflate la bord, inclusiv oficiali de rang înalt și membri ai guvernului polonez, au fost ucise. Ancheta privind accidentul continuă să provoace controverse politice și tensiuni internaționale între Varșovia și Moscova.