Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
Testul real anti-corupție începe pentru noul guvern din Bulgaria. Coalițiile politice și interesele interne pot limita amploarea reformelor

Ministrul interimar al Agriculturii din Bulgaria, Ivan Hristanov, și-a petrecut ultimele luni documentând public cazuri de corupție — de la percheziții transmise în direct până la redeschiderea unor dosare vechi și sesizarea procurorilor și instituțiilor europene.

Fostul președinte Rumen Radev ar putea conduce noul guvern de la Sofia/FOTO:Arhiva
Mandatul său se apropie însă de final, iar responsabilitatea de a duce mai departe aceste investigații revine noului executiv condus de Rumen Radev, al cărui partid a câștigat alegerile parlamentare din aprilie cu promisiunea de a elimina ceea ce a numit „modelul oligarhic de guvernare”.

Dosarele pregătite de Hristanov reprezintă primul test major pentru noua conducere, scrie politico.eu.

Investigații și acuzații extinse

În timpul mandatului său, Hristanov a semnalat mai multe nereguli majore, inclusiv licitații finanțate din fonduri europene în valoare de aproximativ 169 de milioane de euro, unde costurile ar fi fost supraevaluate de zeci de ori.

El a descris și dispariția completă a unor documente oficiale legate de un presupus caz de fraudă din sectorul zootehnic, precum și existența unor companii suspectate că furnizau produse neconforme instituțiilor publice.

Multe dintre aceste cazuri au fost trimise spre investigare, însă, potrivit experților, sistemul judiciar bulgar rămâne principalul obstacol.

„Lipsa unor acțiuni concrete din partea procurorilor este problema centrală”, a declarat un analist al Center for the Study of Democracy, subliniind că numeroase dosare similare au fost în trecut abandonate.

Un sistem sub presiune

Bulgaria continuă să fie una dintre țările cu cele mai slabe rezultate din Uniunea Europeană în materie de percepție a corupției, potrivit Transparency International.

Fondurile europene — principala sursă de investiții publice — au fost frecvent implicate în anchete privind fraude, inclusiv proiecte fictive sau contracte supraevaluate.

Cazuri simbolice

Printre investigațiile devenite publice se numără și tentativa de vânzare a unei proprietăți de stat din apropierea Sofiei, evaluată la aproximativ 10 milioane de euro, pentru doar 500.000 de euro către o companie asociată omului de afaceri Rumen Gaitanski.

Hristanov a blocat tranzacția și a propus transferul proprietății către Ministerul Educației, pentru a fi utilizată în scopuri publice.

Schimbare politică și așteptări

Victoria lui Radev a fost urmată de demisia procurorului general interimar, Borislav Sarafov, o mișcare interpretată de unii drept un semnal de schimbare.

Noua majoritate parlamentară are capacitatea de a reforma Consiliul Judiciar Suprem și de a numi un nou procuror general — o cerință susținută de mult timp de Uniunea Europeană.

Lideri europeni, inclusiv Ursula von der Leyen, au salutat rezultatul alegerilor, exprimând speranța unei consolidări a statului de drept.

Îndoieli și riscuri

Cu toate acestea, analiștii avertizează că promisiunile anticorupție ar putea fi dificil de implementat. Coalițiile politice și interesele interne pot limita amploarea reformelor.

Unii experți consideră că schimbările ar putea rămâne la nivel simbolic, fără a afecta în profunzime structurile existente de putere.

Un viitor incert

Pentru Hristanov, care nu a obținut un mandat parlamentar, miza rămâne continuarea presiunii publice.

El afirmă că rolul său de avertizor de integritate va continua și după plecarea din funcție.

În ceea ce privește noul guvern, poziția sa este prudentă: autoritățile ar trebui evaluate după primele luni de mandat.

„Dacă vor face lucruri bune, vor avea susținere. Dacă nu, vor fi trași la răspundere”, a declarat acesta.

Evoluția cazurilor deschise și reacția autorităților vor indica dacă Bulgaria se află în fața unei schimbări reale sau doar a unei noi etape într-un sistem vechi.

