Scandalul Euroins: Bulgarii de la Eurohold spun că instanța a obligat CITR la plata a 13 milioane de euro. Precizările oficiale ale lichidatorului

Compania mamă a Euroins, Eurohold Bulgaria, a anunțat luni că lichidatorul firmei de asigurare aflată în faliment are de plătit către o instanță din țara vecină nu mai puțin de 13 milioane de euro, drept cheltuieli de judecată, într-un proces pe care CITR l-ar fi pierdut.

Curtea Supremă de Casație din Bulgaria a respins toate cererile formulate de lichidatorul Euroins România, CITR, și a confirmat definitiv legalitatea și validitatea contractului de reasigurare încheiat între Euroins România și EIG Re. Instanța a mai stabilit că nu există motive de anulare a hotărârii arbitrale anterioare din iulie 2024, pronunțată de Curtea Internațională de Arbitraj, care validase același contract. În plus, Curtea Supremă a obligat CITR la plata unor taxe judiciare de aproximativ 12,77 milioane de euro, echivalentul a circa 66 milioane de lei, a informat luni Eurohold.

„Prin decizia din 20 aprilie 2026, Curtea Supremă de Casație (CSC) din Bulgaria a respins toate cererile formulate de lichidatorul societății Euroins România Asigurări Reasigurări S.A. (Euroins România/EIRO) – CITR, Sucursala București, SPRL, de anulare a deciziei Curții Internaționale de Arbitraj din 2 iulie 2024, care a confirmat legalitatea și validitatea contractului de reasigurare dintre Euroins România și ZD EIG Re AD, încheiat la 9 februarie 2023.

Această hotărâre a Curții Supreme de Casație confirmă faptul că, la data revocării licenței companiei – 17 martie 2023, Euroins România dispunea de suficiente lichidități și adecvarea capitalului, precum și de o acoperire completă a rezervelor sale, în conformitate cu cerințele legislației europene și standardele internaționale. Această hotărâre este o dovadă în plus că revocarea licenței companiei de către conducerea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) din România la acea vreme a fost un act ilegal și nevalid.

Curtea Supremă de Casație este cea mai înaltă instanță din Bulgaria, care exercită controlul judiciar suprem asupra aplicării corecte și uniforme a legii de către toate instanțele din țară și soluționează cererile de anulare a hotărârilor arbitrale în temeiul Legii Arbitrajului Comercial Internațional (ICA). Deciziile CSC în aceste proceduri sunt definitive și nu pot fi supuse recursului. Hotărârea celei mai înalte instanțe din 20 aprilie 2026 confirmă hotărârea Curții Internaționale de Arbitraj din iulie 2024 și stabilește că reasigurătorii EIG Re și Euroins România, cu asistența Euroins Insurance Group AD (EIG), au acționat cu bună-credință pentru a proteja interesele asiguraților din România și în deplină conformitate cu cerințele de reglementare europene, inclusiv Directiva Solvabilitate II”, a informat luni Eurohold.

Eurohold mai subliniază că instanța bulgară a respins toate acuzațiile privind nulitatea contractului de reasigurare, simularea acestuia sau presupusa utilizare a lui pentru drenarea activelor. De asemenea, Curtea Supremă ar fi confirmat că mecanismul de reasigurare era real, funcțional și operațional înainte de retragerea licenței, iar EIG Re avea dreptul legal de a păstra prima de depozit aferentă contractului.

În același timp, este invocată o poziție a autorității de supraveghere din Bulgaria, care ar fi confirmat solvabilitatea EIG Re într-o adresă transmisă Autorității de Supraveghere Financiară din România în martie 2023. Potrivit Euroins, această informație ar fi fost ignorată de autoritatea română, care a decis revocarea licenței câteva zile mai târziu, decizie urmată de intrarea în insolvență a companiei și de inițierea unor litigii internaționale.

CITR: Taxele judiciare au fost stabilite în sarcina Euroins România

În replică, CITR, în calitate de lichidator judiciar al Euroins România, contestă interpretarea dată public de companie deciziei instanței bulgare. CITR precizează că procedura din Bulgaria a avut un caracter strict limitat, fiind o acțiune în anulare a unei hotărâri arbitrale, în care Curtea Supremă a analizat exclusiv aspecte de procedură, fără a intra pe fondul contractului de reasigurare. Astfel, instanța nu ar fi examinat nici scopul real al contractului, nici impactul asupra creditorilor, nici situația financiară a Euroins România și nici eventuale elemente de fraudă.

Lichidatorul subliniază că tribunalul arbitral inițial a avut, la rândul său, o analiză formală, fără a investiga aspecte esențiale de drept al insolvenței sau efectele asupra creditorilor. În acest context, CITR arată că instanța supremă din Bulgaria nu a validat pe fond contractul de reasigurare și nu a confirmat legalitatea operațiunii din perspectiva protecției creditorilor, ci doar absența unor vicii procedurale în arbitraj.

Totodată, CITR precizează că în România există o procedură separată, aflată în desfășurare din august 2023, prin care se solicită anularea contractului de reasigurare ca act încheiat în frauda creditorilor. Această cauză este judecată de instanțele române în baza legislației naționale privind insolvența și nu este influențată de decizia din Bulgaria, întrucât are obiect și cadru juridic distinct.

În ceea ce privește sumele de aproape 13 milioane de euro menționate în spațiul public, CITR precizează că acestea reprezintă taxe judiciare aferente procedurii din Bulgaria, stabilite în sarcina Euroins România prin lichidator, și nu despăgubiri către creditori sau păgubiți. Acestea sunt tratate conform regulilor specifice ale procedurii de insolvență și nu modifică regimul juridic al eventualelor creanțe ale asiguraților.

„Sumele menționate în spațiul public reprezintă taxe judiciare aferente procedurii din Bulgaria. Acestea au fost stabilite în sarcina Euroins România, prin lichidatorul judiciar, și nu în sarcina CITR ca entitate separată. Aceste obligații urmează regimul specific al legislației insolvenței și nu au nicio legătură cu despăgubirile datorate creditorilor sau persoanelor păgubite, care beneficiază de un regim legal distinct, clar stabilit de legislația română.

Decizia Curții Supreme din Bulgaria confirmă exclusiv absența unor vicii de procedură în cadrul arbitrajului, fără a analiza fondul contractului sau efectele sale. Analiza completă a acestor aspecte, inclusiv din perspectiva protecției creditorilor, se realizează în cadrul procedurii aflate pe rolul instanțelor din România”, a informat CITR.

Istoricul acțiunilor privind Euroins

Amintim că între februarie 2020 și ianuarie 2023, ASF a aplicat Euroins 26 de sancțiuni, soldate cu amenzi totale de peste 16 milioane de lei, rezultate din 17 acțiuni de control. Toate sancțiunile aplicate de ASF societății Euroins România au fost confirmate, pe fond sau definitiv, de instanțele de judecată cărora societatea li s-a adresat în contestarea măsurilor.

În februarie 2020, echipa de control a ASF constată mai multe nereguli la societatea Euroins România. Printre acestea, nerespectarea termenelor legale privind instrumentarea și termenele de plată a despăgubirilor, dar și lipsa unor proceduri conforme pentru instrumentarea dosarelor de daună sau constituirea unor rezerve subevaluate. Societatea este sancționată cu amendă și i se impune un plan de măsuri care constă, printre altele, în îmbunătățirea sistemului informatic și revizuirea tuturor dosarelor de daună din sold până la data de 31.12.2020.

În septembrie 2020, în urma a două controale, unul inopinat și unul permanent, ASF constată abateri în ceea ce privește constituirea rezervei de daune și a rezervei de prime, precum și nedeținerea de fonduri proprii eligibile care să acopere cerința minimă de capital (MCR) și cerința de capital de solvabilitate (SCR). Societatea este sancționată cu amendă și îi este impus un nou plan de măsuri.

În decembrie 2021, în urma unui control periodic, ASF constată mai multe abateri:

- neconstituire rezerve regim național și Solvabilitate II, evidență neadecvată a dosarelor de daune,

- nerespectarea prevederilor legale privind instrumentarea și termenele de plată a despăgubirilor,

- nedeținere de fonduri proprii necesare acoperirii SCR.

În martie 2022, un control inopinat și unul permanent relevă că societatea Euroins se află în continuare în situația de a nu deține fondurile proprii necesare pentru acoperirea SCR. Se constată, de asemenea, perpetuarea întârzierilor în constatarea daunelor, precum și neplata penalităților.

Societății i se impune revizuirea planului de redresare în așa fel încât asigurătorul să fie capitalizat, să își crească ponderea Primelor Brute Subscrise (PBS) din asigurări non-RCA și să refacă procedurile de gestionare a dosarelor de daună. Societatea prezintă ASF un plan de redresare și se angajează ca până la data de 30 iunie 2022 să restabilească fondurile necesare pentru acoperirea SCR. De asemenea, societatea se angajează să își majoreze fondurile proprii prin două împrumuturi subordonate, în valoare totală de 100 de milioane de lei.

În iulie 2022, societatea este încă o dată sancționată, pentru netransmiterea în termenul legal a situațiilor financiare. Pe date de 2 august 2022, la patru luni de la expirarea termenului legal, Euroins a depus situațiile financiare auditate. Subliniem că opinia auditorului este una cu rezerve, acesta precizând că nu a obținut „probe de audit suficiente și adecvate” pentru a certifica că societatea îndeplinește condițiile de solvabilitate. Auditorul nu a putut stabili nivelul ajustărilor necesare pentru ca societatea să îndeplinească aceste cerințe.

În noiembrie 2022, se constată alte abateri ale Euroins România în ceea ce privește constituirea necorespunzătoare a rezervelor tehnice sub regimul national, precum și raportarea incompletă, incorectă și necorespunzătoare a situației litigiilor aflate pe rolurile instanțelor din România în care societatea avea calitatea de pârât.

Opt abateri grave constatate la societatea Euroins România

În 26.10.2022 și 02.02.2023, ASF a transmis companiei două rapoarte de control. Se constată, printre altele, că estimările din planul de redresare au fost nerealiste și că există diferențe între raportările societății și situația reală. Redăm mai jos cele opt abateri majore constatate de ASF, cu precizarea că detaliile privind fiecare dintre aceste abateri pot fi consultate în decizia ASF, după publicarea în Monitorul Oficial.

1. Societatea Euroins România a supraestimat veniturile și a subestimat cheltuielile privind contractele de reasigurare. Potrivit analizei ASF, societatea a supraestimat veniturile din anul 2021 cu 151,5 milioane de lei și a subestimat cheltuielile cu 223 de milioane de lei.

La data de 30.06.2022, veniturile erau supraestimate cu 127 de milioane de lei, iar cheltuielile subestimate cu 91 de milioane de lei. În cazul contractului de reasigurare pentru acoperirea rezervei de daune neavizate (IBNR), încheiat cu societatea EIG Re, parte a Euroins Insurance Group, societatea nu a putut proba că au fost făcute decontări între părți.

2. La data de 30.09.2022, societatea Euroins România nu a estimat o rezervă de daună suficientă pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare, așa cum prevede legislația europeană și legislația locală.

3. Euroins România nu a utilizat în calculul rezervei de daune neavizate (IBNR) cele mai bune practici actuariale, așa cum prevăd legislația în domeniu și normele EIOPA.

4. Euroins România nu a aplicat propriile proceduri de calcul al rezervelor, deficitul de reserve constatat fiind de 605 milioane lei.

5. Nu a efectuat estimarea sumelor recuperabile din reasigurare aferente rezervei de daună pe an de accident, iar estimarea ratei de cedare în reasigurare nu s-a realizat prin referință la experiența daunelor plătite.

6. Nu a calculat corespunzător sumele recuperabile de la reasigurători sau de la vehicule investiționale.

7. Estimările din planul de redresare nu au fost realiste și nu acoperă deținerea în permanență a fondurilor proprii necesare pentru acoperirea cerinței de capital de solvabilitate (SCR).

La 30.09.2022, Euroins România nu deținea aceste fonduri. La 30.06.2022, fondurile necesare pentru restabilirea SCR se ridicau la 1,6 miliarde de lei, iar la 30.09.2022 se ridicau la 2.19 miliarde de lei.

8. Nu îndeplinește condițiile privind fondurile proprii de bază eligibile care să acopere cerința minimă de capital (MCR), încâlcând astfel dispozițiile articolului 95, alineatul 1 din legea 237/2015. La 30.06 2022, necesarul de fonduri pentru restabilirea MCR era de 1,25 miliarde de lei, iar la 30.09.2022 de 1,75 miliarde lei. Menționăm că legislația în vigoare prevede respectarea unor pași pentru eventualitatea în care asigurătorul își restabilește MCR. Societatea a beneficiat de toate termenele legale pentru restabilirea indicatorilor de solvabilitate, însă demersurile făcute de aceasta nu au condus la restabilirea solvabilității.

Contractul de reasigurare cu EIG Re, reasigurător din grup. În februarie 2023, ASF a luat la cunoștință, dintr-un comunicat de presă emis de Euroins Insurance Group, că Euroins România încheiase recent un contract de reasigurare cu EIG Re, companie din cadrul grupului. Imediat, ASF a solicitat Euroins România documente și lămuriri în legătură cu acest contract, având în vedere că nu fusese informată anterior de către companie.

O primă problemă identificată în cazul acestui contract este existența unor clauze care creează avantaje pentru reasigurător în detrimentul consumatorilor aflați în relație cu Euroins.

Concret, una dintre clauze arată că, dacă o parte a fost plasată sub orice formă de administrare de către un organism de reglementare, obligațiile celeilalte părți încetează. De asemenea, dacă activitatea de a tranzacționa orice clasă de asigurare este suspendată, reasigurătorul este considerat liber de obligații și toate primele sunt păstrate de reasigurător.

Prin contractul de reasigurare amintit, Euroins România cedează 97% din daunele întâmplate până la 31.12.2022 și 87% din daunele ce urmau să se înregistreze în 2023. Euroins datora pentru acoperirea daunelor 1,58 de miliarde de lei, dintre care 855 de milioane de lei lichidități și 732 de milioane de lei sume recuperabile din reasigurare. Euroins România a informat că deja a efectuat transferul drepturilor asupra activelor. În același timp, Euroins Insurance Group a precizat că active în valoare de 350 de milioane de lei vor fi transferate direct la Euroins România și alți 250 de milioane de lei vor fi disponibili sub formă de numerar în lei. Contractul de reasigurare presupune ca, în cazul în care plățile efectuate în perioada de decontare sunt mai mari decât încasările, reasigurătorul să își asume plata diferenței către reasigurat, în speță Euroins România. În caz contrar, diferența dintre încasări și plăți va rămâne la reasigurător. Din analiza contractului a rezultat că acesta nu conduce la restabilirea solvabilității societății. Consiliul ASF a luat măsura de a impune FGA, în calitate de administrator interimar, să facă toate demersurile pentru încetarea contractului cu EIG Re.