Haos la o petrecere de Halloween din Germania: mai mulţi participanţi au leşinat brusc și au ajuns la spital

Mai mulți tineri au leșinat brusc în timpul unei petreceri uriașe de Halloween organizate vineri seară într-o sală de evenimente din orașul german Stuttgart. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili dacă victimele au fost drogheate fără voia lor.

O petrecere de Halloween desfășurată vineri seară într-o sală de evenimente din Stuttgart, Germania, s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru mai mulți participanți. Cel puțin 11 persoane au fost transportate la spital după ce au leșinat brusc în timpul evenimentului, iar poliția investighează posibilitatea ca victimele să fi fost drogate cu așa-numitele „K.-o.-Tropfen” – substanțe care provoacă pierderea cunoștinței și sunt adesea folosite în cazuri de agresiune sexuală.

Incidentul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în cartierul Wangen din Stuttgart, la sala de evenimente Kulturhaus Arena, unde se aflau aproximativ 2.000 de participanți. Potrivit publicației Bild, echipajele de urgență au ajuns la fața locului în jurul orei 1:00, după ce mai multe persoane s-au prăbușit pe neașteptate în timpul petrecerii.

„Mai mulți vizitatori au leșinat”, a confirmat sâmbătă dimineață un purtător de cuvânt al Poliției. „Nu se exclude posibilitatea ca așa-numitele K.-o.-Tropfen să fi jucat un rol în aceste incidente”, a precizat el, adăugând că cauza exactă nu este deocamdată clară.

Victime tratate la fața locului și la spital

Numeroși angajați ai serviciilor de urgență, pompieri și polițiști au fost mobilizați în noaptea incidentului pentru a interveni la fața locului. Potrivit presei germane, rapperul Jazeek urma să susțină un concert în cadrul evenimentului.

Paramedicii și medicii de urgență au acordat primul ajutor la fața locului, însă cel puțin 11 persoane au fost duse la spital pentru investigații suplimentare. Niciuna dintre victime nu se află în stare gravă, potrivit poliției.

Suspiciuni privind droguri administrate în băuturi

Autoritățile au deschis o anchetă și au dispus analize toxicologice ale probelor de sânge și urină pentru a determina dacă într-adevăr drogurile de tip „K.-o.-Tropfen” au provocat leșinurile. Rezultatele acestor teste sunt în așteptare.

„Simptomele pacienților ar putea indica utilizarea unui drog folosit pentru a facilita violul”, a declarat anterior un reprezentant al Poliției din Stuttgart. Persoanele afectate au spus că suspectează că au fost drogate fără voia lor.