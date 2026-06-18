Video Tentativă de omor la o grădină zoologică. Copil de 3 ani, grav rănit după ce a ajuns în țarcul crocodililor. Un bărbat a fost arestat

Un băiețel de trei ani a fost transportat de urgență la spital și se află acum în stare critică, dar stabilă, după ce a ajuns în mod inexplicabil în țarcul crocodililor de la Grădina Zoologică Johnson’s din Old Hurst, Marea Britanie, au anunțat autoritățile britanice. Un bărbat de 30 de ani a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de omor. O primă ipoteză arată că acesta l-ar fi aruncat intenționat pe micuț în țarc.

Un bărbat de 30 de ani a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de omor. Potrivit anchetatorilor, primele informații indică faptul că suspectul nu îl cunoștea pe copil.

Incidentul s-a produs joi după-amiază, în jurul orei locale 13:30, când autoritățile au fost alertate cu privire la un copil aflat în țarcul crocodililor. Echipajele de intervenție l-au transportat de urgență la spital, relatează AFP și The Sun.

Ancheta poliției: incident „critic” și circumstanțe neclare

Poliția tratează cazul ca pe un incident grav și încearcă să stabilească exact modul în care copilul a ajuns în zona animalelor periculoase.

„La acest moment vorbim cu persoanele aflate la grădină zoologică în momentul incidentului pentru a înțelege circumstanțele”, a declarat inspectorul Verity McCann.

Autoritățile au precizat că nu există indicii că ar fi vorba despre o relație între copil și bărbatul reținut, dar ancheta este în desfășurare.

Reacția grădinii zoologice

Grădina zoologică Johnson’s a confirmat incidentul și a anunțat că zona în care se află crocodilii a fost închisă temporar, în timp ce restul parcului a rămas deschis publicului.

Reprezentanții unității au transmis că gândurile lor se îndreaptă către copil și familia acestuia.

Zoo cu peste 100 de animale

Grădina zoologică Johnson’s din Old Hurst găzduiește peste 100 de animale, inclusiv lei, tigri și crocodili, fiind o atracție frecvent vizitată de familii din regiune.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul și dacă au existat breșe de securitate.