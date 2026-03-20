Top 10 țări cu cei mai fericiți locuitori în 2026. Pe ce loc se află România în clasament

Pe 20 martie este sărbătorită Ziua Internațională a Fericirii, instituită de ONU printr-o rezoluție adoptată în urmă cu mai bine de un deceniu. Raportul Mondial al Fericirii din acest an aduce însă și o surpriză: o țară din America Latină a intrat în topul celor mai fericite zece state din lume, o premieră în cei 14 ani de la publicarea clasamentului.

La 12 iulie 2012, potrivit site-ului organizației, Adunarea Generală a ONU, prin rezoluția 66/281, a proclamat data de 20 martie drept Ziua Internațională a Fericirii, recunoscând importanța fericirii și bunăstării ca obiective universale și aspirații în viața oamenilor din întreaga lume, precum și necesitatea integrării acestora în politicile publice.

De asemenea, a subliniat nevoia unei creșteri economice incluzive și echilibrate, care să promoveze dezvoltarea durabilă, eradicarea sărăciei și bunăstarea tuturor.

Rezoluția a fost inițiată de Bhutan, o țară care, încă din anii ’70, a pus accent pe fericirea națională în detrimentul venitului național, adoptând conceptul de „Fericire Națională Brută” în locul Produsului Național Brut.

Bhutan a găzduit, de asemenea, o reuniune la nivel înalt intitulată „Fericire și bunăstare: definirea unei noi paradigme economice”, în cadrul celei de-a 66-a sesiuni a Adunării Generale.

Cu această ocazie, ONU a publicat Raportul Mondial al Fericirii pentru 2026, printr-o serie de evenimente transmise live din întreaga lume. Anul acesta a existat și o surpriză.

Pentru prima dată în 14 ani de când este publicat raportul, o țară din America Latină a intrat în top 5, scrie BBC.

Clasamentul, realizat anual de Gallup, Oxford Wellbeing Research Centre și UN Sustainable Development Solutions Network, se bazează pe media pe trei ani a modului în care locuitorii din 140 de țări își evaluează propria viață, alături de factori precum PIB-ul, sprijinul social, speranța de viață, libertatea percepută, generozitatea și nivelul corupției.

Pentru al doilea an consecutiv, nicio țară majoră vorbitoare de limbă engleză nu a intrat în top 10: Australia este pe locul 15, Statele Unite pe 23, Canada pe 25, iar Marea Britanie pe 29.

Potrivit ONU, acestea sunt cele zece țări cu cei mai fericiți locuitori:

1. Finlanda

2. Islanda

3. Danemarca

4. Costa Rica

5. Suedia

6. Norvegia

7. Țările de Jos

8. Israel

9. Luxemburg

10. Elveția

România se află pe locul 34, fiind întrecută de țări precum Urugay, Brazilia și Kazahstan. Cu toate acestea, întrece țări precum Franța, Singapore, El Salvador, Italia sau Spania.