Temperaturile geroase au înghețat Dunărea și lacurile din Ungaria. Spărgătoarele de gheață au fost puse în funcțiune

Temperaturile scăzute din ultimele zile au înghețat parțial mai multe lacuri și cursuri de apă din Ungaria, inclusiv Dunărea și lacul Balaton, determinând autoritățile de la Budapesta să repună în funcțiune spărgătoarele de gheață fluviale.

Măsura a devenit necesară pentru a permite circulația navelor pe anumite sectoare ale Dunării, unde s-au format plăci de gheață plutitoare, mai ales în zona portului din partea de sud a capitalei, dar și în apropierea localităților Gonyu și Kiskore, potrivit Corpului Operațional Meteorologic ungar, scrie Agerpres.

Navigația este îngreunată și de ceața persistentă.

Vineri, temperaturile au urcat ușor, depășind pragul de zero grade Celsius, însă presa locală avertizează asupra riscului unui nou val de frig în Europa Centrală săptămâna viitoare.

Deși înghețarea parțială a Dunării în timpul iernii este un fenomen obișnuit, frecvența acestuia a scăzut în ultimii ani din cauza iernilor mai blânde, generate de schimbările climatice.

Ultima înghețare completă a fluviului a fost consemnată în 1963.

În prezent, lacul Velența, situat la aproximativ 50 de kilometri sud de Budapesta, este complet înghețat, iar autoritățile au permis patinajul pe suprafața acestuia.

Aceeași măsură este valabilă și pentru porțiunea sudică a lacului Balaton, cel mai mare lac din Ungaria.