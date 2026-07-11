Țara fără taxe de pe Dunăre unde se votează cu criptomonede. Experimentul miliardarilor din tehnologie

Jurnaliștii BBC au vizitat Republica Liberă Liberland, o micronațiune susținută de investitori în criptomonede care vor să creeze o lume în care votul poate fi cumpărat. Țara, fondată de Vit Jedlicka, este o bucată de teritoriu disputată între Serbia și Croația.

BBC scrie că fondatorul Liberland este în prezent și președintele țării. Proiectul este finanțat de unii dintre cei mai bogați oameni din industria criptomonedelor și se bazează pe o idee pe care aceștia încearcă să o exporte: aceea că guvernul însuși poate fi înlocuit.

În Liberland se poate ajunge doar cu barca, deoarece autoritățile croate au împiedicat accesul pe uscat.

În majoritatea democrațiilor moderne, fiecare persoană are drept de vot egal. În Liberland, lucrurile stau însă diferit, datorită unui token cripto care poate fi cumpărat, numit „Liberland Merits”.

Președintele Jedlička explică faptul că alegerile se desfășoară prin intermediul acestor „Merits”.

„Astfel, persoanele care dețin mai multe Merits pot avea un cuvânt mai greu de spus în privința celor care vor conduce țara”, afirmă el. Practic, acest sistem înseamnă că poți vota direct cu banii tăi.

Liberland este, de asemenea, complet scutit de taxe, explică Ivan Pernar, politician exclus din Parlamentul Croației după ce a răspândit teorii ale conspirației.

„De obicei, oamenii care cred în libertate, finanțe descentralizate și așa mai departe tind să provină din clasele superioare ale societății”, spune Pernar.

„Dacă nu facem nicio selecție și spunem că oricine urcă în barcă este binevenit, am ajunge ca Marea Britanie. Nu vrem asta”

Pernar a criticat sistemele de ajutor social și i-a comparat pe oamenii săraci cu animalele care, dacă sunt hrănite, își pierd capacitatea de a se descurca singure. Pentru susținătorii bogați ai Liberlandului, taxarea și redistribuirea averii sunt văzute drept o încălcare a libertății individuale.

Antreprenorul chinez Justin Sun, unul dintre investitori

Printre principalii susținători ai micronațiunii se numără magnatul cripto Justin Sun, a cărui avere este estimată la 8,5 miliarde de dolari. Cu sprijinul său și al altor aproximativ 30 de miliardari din tehnologie, Liberland ar putea obține finanțarea necesară pentru dezvoltare.

Acesta este cunoscut după ce, în 2024, a cumpărat cu 6,2 milioane de dolari lucrarea „Comedian” - o banană lipită de perete cu adeziv - realizată de artistul italian Maurizio Cattelan.

Tehnologia blockchain operată de compania lui Sun, Tron, este folosită inclusiv în administrarea micronațiunii, model pe care miliardarul îl vede ca o posibilă alternativă la guvernele tradiționale.

Cetățenii votează legi și referendumuri folosind tokenuri digitale, iar voturile sunt numărate automat, iar rezultatele sunt puse în aplicare prin cod informatic, în loc să fie procesate de funcționari. În realitate, însă, tehnologia se află încă într-un stadiu incipient, iar oficialii umani sunt în continuare necesari pentru aplicarea legilor.

Compania lui Justin Sun, Tron, a fost identificată de firma de analiză TRM Labs drept una dintre principalele platforme folosite pentru transferuri cripto asociate activităților ilegale. Sun susține însă că firma sa colaborează cu autoritățile pentru combaterea tranzacțiilor ilicite.

Miliardarul a investit peste 75 de milioane de dolari în afacerea cripto a familiei Trump, World Liberty Financial, precum și alte milioane în memecoin-ul președintelui american.

Sun susține ideea unei lumi fără granițe și consideră că statul-națiune este un concept depășit, care ar putea fi înlocuit prin tehnologia blockchain. Această viziune l-a determinat să devină premier al Liberlandului, micronațiunea fiind prezentată drept un posibil model pentru un nou sistem de guvernare.

O parte dintre aceste viziuni sunt asociate cu ideile controversatului Curtis Yarvin, un critic al democrației care propune înlocuirea statelor tradiționale cu mini-state conduse asemenea unor corporații.