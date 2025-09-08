search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Trei pisoi adoptați din Grecia de un cuplu au fost „pierduți în tranzit” după ce au fost transportați cu avionul

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un cuplu britanic a povestit despre suferința pe care au trăit-o după ce trei pisoi pe care i-au salvat din Creta s-au pierdut, se pare, în timpul transportului, când au decis să îi ducă cu avionul în Marea Britanie pentru a le oferi o nouă viață.

Pisici FOTO: Adevărul
Pisici FOTO: Adevărul

Bethany Mulcahy-Stephenson, medic veterinar, a declarat pentru Guardian că ea și soțul ei, Adam, în vârstă de 39 de ani, au găsit pisica mamă care avea nevoie de operație în timpul unei călătorii în septembrie 2023.

S-au întors în mai și au descoperit că pisica, pe care au numit-o Abba, născuse o serie de pisoi, dintre care doi aveau infecții la ochi, iar unul era orb.

Atunci când organizație locală de salvare a animalelor a spus că nu poate primi pisicile decât temporar, Bethany și Adam au decis să adopte animalele bolnave.

„A fost o decizie de viață și de moarte”, a declarat Bethany pentru dailymail.com.

După ce au tratat pisicile, cuplul a plănuit să le ducă cu avionul la Paris, conducând din Marea Britanie, din Barrowford, Lancashire, pentru a le lua din Calais.

Dar când au ajuns la Eurotunel, au fost îngroziți să primească un SMS de la contactul lor salvator din Grecia, care le spunea: „compania aeriană a pierdut trei dintre pisoi”.

"Nu știam ce se întâmplă. Nici măcar nu știam unde sunt, dacă au plecat din Grecia, dacă sunt în Franța sau dacă au fost lăsate pe pistă".

Pisicile ajunseseră în Franța, dar nu fuseseră descărcate. Bethany a spus că au fost „cumva uitate în cală sau nu au fost văzute” și că au rămas în avion în timp ce acesta făcea cale întoarsă spre Salonic, în nordul Greciei.

Bethany se temea că pisicile vor fi moarte sau nu vor mai fi găsite niciodată. Au mai trecut două zile până când au aflat ce soartă au avut, când compania aeriană a fost de acord să trimită pisicile înapoi prin Atena, în cabină și cu un însoțitor.

„Au fost absolut traumatizate”, a spus ea, adăugând că au trebuit să fie duse de urgență la un veterinar.

Cuplul spune că încă nu a primit o explicație adecvată sau scuze din partea Aegean Airlines.

Compania a declarat că pisicile „nu au fost pierdute în niciun moment”.

O declarație a companiei aeriene spune: "La sosirea zborului la Paris, acestea nu au fost debarcate imediat din motive operaționale.  De îndată ce acest lucru a fost identificat, un răspuns coordonat a fost activat prompt între toate stațiile implicate și departamentul nostru de servicii pentru clienți, pentru a le proteja îngrijirea și securitatea până la reunirea lor cu tutorii lor. Pisicuțele și-au continuat călătoria în aceeași zi sub îngrijirea directă a echipajului Aegean, care le-a furnizat hrană și apă în timpul zborului, asigurând o supraveghere constantă. În aceeași seară, pisicile au fost reunite în siguranță cu tutorii lor la Paris”.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
digi24.ro
image
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni
stirileprotv.ro
image
Data exactă când intră pensiile pe card, în septembrie 2025. Ce transmite CNPP
gandul.ro
image
METEO. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni. Temperaturile vor începe să scadă în toată țara
mediafax.ro
image
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât data reală a nașterii, 8 septembrie 1956
fanatik.ro
image
Apogeul rușinii politice. AUR și partenerii săi au bătut recordul minimului de voturi la o moțiune de cenzură
libertatea.ro
image
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
digi24.ro
image
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
gsp.ro
image
OUT de la națională! L-au dat afară după 0-5 în preliminariile Cupei Mondiale 2026
digisport.ro
image
Ministrul Apărării intră în coliziune directă cu serviciul secret al Armatei: Cei care știau vor fi dați afară!
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
observatornews.ro
image
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura cu DIICOT
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Pensia minimă garantată după 20, 30 și 35 de ani de muncă. Ce prevede noua lege
playtech.ro
image
Neluțu Varga anunță încă un transfer de Premier League la CFR Cluj, după cel al lui Zouma. „Face vizita medicală și semnează”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Bă, ești nebun?!" Românul care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia a dus mașina înapoi, după două zile
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
O întreagă familie a fost la un pas de tragedie, în prima zi de școală! Părinți și cei doi copii au fost loviți de un autoturism scăpat de sub control
kanald.ro
image
Românii care pot râmâne fără pensie. Trebuie să depună un document până pe 30 septembrie, e ebligatoriu
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
800 de lei în plus la salariu pentru profesori din septembrie
romaniatv.net
image
Se renunță la CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Anunțul ministrului Muncii
mediaflux.ro
image
Gigi Becali s-a enervat: „Să se învețe minte! Toți trebuie să stea drepți în fața mea”. Decizia luată de patronul FCSB
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”
click.ro
image
Clopoțelul a sunat iar! Emoții uriașe pentru părinții Cristi Borcea și Cristina Șișcanu. Ce copii frumușei are Georgiana Lobonț!
click.ro
image
Avertismentul unui medic privind două medicamente des utilizate de români: „Este o problemă uriașă”. De ce și când pot fi periculoase
click.ro
FotoJet (39) jpg
După divorțul răsunător, Jennifer Lopez a apărut la cumpărături cu fiul cel mic al lui Ben Affleck
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
image
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii”

OK! Magazine

image
Kate și William, uniți în memoria Reginei Elisabeta. Cum au comemorat-o azi pe răposata suverană

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică