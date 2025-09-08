Trei pisoi adoptați din Grecia de un cuplu au fost „pierduți în tranzit” după ce au fost transportați cu avionul

Un cuplu britanic a povestit despre suferința pe care au trăit-o după ce trei pisoi pe care i-au salvat din Creta s-au pierdut, se pare, în timpul transportului, când au decis să îi ducă cu avionul în Marea Britanie pentru a le oferi o nouă viață.

Bethany Mulcahy-Stephenson, medic veterinar, a declarat pentru Guardian că ea și soțul ei, Adam, în vârstă de 39 de ani, au găsit pisica mamă care avea nevoie de operație în timpul unei călătorii în septembrie 2023.

S-au întors în mai și au descoperit că pisica, pe care au numit-o Abba, născuse o serie de pisoi, dintre care doi aveau infecții la ochi, iar unul era orb.

Atunci când organizație locală de salvare a animalelor a spus că nu poate primi pisicile decât temporar, Bethany și Adam au decis să adopte animalele bolnave.

„A fost o decizie de viață și de moarte”, a declarat Bethany pentru dailymail.com.

După ce au tratat pisicile, cuplul a plănuit să le ducă cu avionul la Paris, conducând din Marea Britanie, din Barrowford, Lancashire, pentru a le lua din Calais.

Dar când au ajuns la Eurotunel, au fost îngroziți să primească un SMS de la contactul lor salvator din Grecia, care le spunea: „compania aeriană a pierdut trei dintre pisoi”.

"Nu știam ce se întâmplă. Nici măcar nu știam unde sunt, dacă au plecat din Grecia, dacă sunt în Franța sau dacă au fost lăsate pe pistă".

Pisicile ajunseseră în Franța, dar nu fuseseră descărcate. Bethany a spus că au fost „cumva uitate în cală sau nu au fost văzute” și că au rămas în avion în timp ce acesta făcea cale întoarsă spre Salonic, în nordul Greciei.

Bethany se temea că pisicile vor fi moarte sau nu vor mai fi găsite niciodată. Au mai trecut două zile până când au aflat ce soartă au avut, când compania aeriană a fost de acord să trimită pisicile înapoi prin Atena, în cabină și cu un însoțitor.

„Au fost absolut traumatizate”, a spus ea, adăugând că au trebuit să fie duse de urgență la un veterinar.

Cuplul spune că încă nu a primit o explicație adecvată sau scuze din partea Aegean Airlines.

Compania a declarat că pisicile „nu au fost pierdute în niciun moment”.

O declarație a companiei aeriene spune: "La sosirea zborului la Paris, acestea nu au fost debarcate imediat din motive operaționale. De îndată ce acest lucru a fost identificat, un răspuns coordonat a fost activat prompt între toate stațiile implicate și departamentul nostru de servicii pentru clienți, pentru a le proteja îngrijirea și securitatea până la reunirea lor cu tutorii lor. Pisicuțele și-au continuat călătoria în aceeași zi sub îngrijirea directă a echipajului Aegean, care le-a furnizat hrană și apă în timpul zborului, asigurând o supraveghere constantă. În aceeași seară, pisicile au fost reunite în siguranță cu tutorii lor la Paris”.