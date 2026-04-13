Sute de zboruri anulate şi zeci de mii de pasageri afectaţi după o grevă la Lufthansa. Se anunță noi proteste zilele viitoare

Sindicatul piloţilor de la Lufthansa a declanşat luni o nouă grevă care a dus la anularea a sute de zboruri şi a afectat zeci de mii de pasageri, în timp ce un alt sindicat, care reprezintă personalul de cabină, a anunţat o nouă grevă de două zile mai târziu în această săptămână.

Sindicatul piloţilor Vereinigung Cockpit le-a cerut membrilor săi de la brandul principal Lufthansa şi de la filiala regională Cityline să oprească lucrul luni şi marţi. Greva vine după o altă acţiune similară organizată săptămâna trecută şi pe fondul unui conflict de muncă privind schema de pensii a piloţilor, scrie News.

Sindicatul cere companiei aeriene să îşi majoreze de peste două ori contribuţiile la fondul de pensii pentru piloţi, cerere respinsă până acum de companie.

La aeroportul din Frankfurt, cel mai mare hub aerian din Germania, au fost anulate aproximativ 570 de decolări şi aterizări, majoritatea aparţinând Lufthansa. Peste 50.000 de pasageri au fost afectaţi.

Aeroportul din München a raportat aproximativ 720 de anulări de zboruri în decurs de două zile, majoritatea fiind curse operate de Lufthansa sau conexiuni ale companiei.

Lufthansa nu a publicat un număr total de zboruri anulate, dar a precizat că aproximativ două treimi dintre zborurile pe distanţe scurte şi medii şi jumătate dintre zborurile pe distanţe lungi au fost anulate.

Filiala low-cost Eurowings a anunţat că va opera aproximativ 300 de zboruri, echivalentul a circa 60% din programul său normal.

În paralel, sindicatul care reprezintă însoţitorii de bord ai Lufthansa a cerut o grevă de două zile mai târziu în această săptămână, ceea ce ar putea duce la noi perturbări în transportul aerian european.