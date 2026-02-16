search
Cum au obținut mai mulți imigranți care au intrat ilegal în Marea Britanie despăgubiri de 210.000 de lire sterline

0
0
Publicat:

Migranții care au sosit în Marea Britanie cu bărci mici și cărora li s-au confiscat telefoanele au câștigat despăgubiri în valoare de 210.000 de lire sterline.

Migranții cărora le-au fost confiscate telefoanele primesc despăgubiri FOTO Profimedia
Migranții cărora le-au fost confiscate telefoanele primesc despăgubiri FOTO Profimedia

Judecătorii Curții Înalte au decis în 2022 că politica ce prevedea percheziționarea migranților sosiți între aprilie și noiembrie 2020 și confiscarea telefoanelor mobile și a cartelelor SIM încalcă legislația privind drepturile omului. Până acum, un total de 210.800 de lire sterline a fost acordat pentru 32 de solicitanți de azil, ceea ce înseamnă 6.587,50 de lire sterline fiecare, conform datelor obținute de jurnaliști, scrie The Telegraph.

Oficialii au declarat pentru presa din Marea Britanie că alți 41 de migranți așteaptă încă o decizie privind cuantumul despăgubirilor lor. Dacă li se va acorda aceeași sumă, factura totală va ajunge la 480.887 de lire sterline.

De asemenea, Ministerul de Interne a trebuit să cheltuiască 735.000 de lire pentru a contestar cazul, arată cifrele. Robert Jenrick, deputat Reform UK, a declarat pentru The Sun: „Aceasta este o dovadă în plus, dacă mai era nevoie, că deciziile judecătorilor europeni lucrează împotriva poporului britanic. Este o farsă și o risipă totală de bani publici. Un guvern Reform va opri această absurditate eliminând influența judecătorilor europeni.”

La rândul său, Alp Mehmet, președintele Migrationwatch UK, a spus: „Este incredibil. Contribuabilii nu ar trebui să fie nevoiți să plătească sume uriașe unor persoane care au intrat ilegal în țară. Dacă li se acordă permisiunea, ar trebui să fie obligați să ramburseze costurile enorme de întreținere pe perioada procesării cererilor lor.”

Ministerul de Interne a precizat, în răspunsul la cererea privind accesul la informații, că cele 32 de cereri de despăgubire au fost soluționate, „costurile pure de despăgubire” atingând 163.900 de lire. Se adaugă și plăți de 46.900 de lire prin acorduri Calderbank (acorduri confidențiale „fără prejudecăți”) – care acoperă atât despăgubirile, cât și cheltuielile legale, fără diferențiere.

În noiembrie 2020, trei migranți au lansat o contestație legală împotriva politicii de confiscare a telefoanelor la sosire. Ei au câștigat cazul la Curtea Înaltă în martie 2022, iar 1.323 de persoane sunt eligibile pentru despăgubiri. Factura ar putea ajunge la milioane dacă toți migranții eligibili solicită compensații.

De atunci, Partidul Laburist a introdus legislație care permite ca telefoanele mobile și cartelele SIM ale migranților să fie confiscate fără necesitatea arestului.

Ofițerii Border Force, ai imigrației și ai poliției vor putea confisca și percheziționa telefoanele și alte dispozitive electronice atunci când au „motive întemeiate să suspecteze” că există informații care ar putea duce la urmărirea traficanților de persoane.

Dispozitivele vor fi preluate imediat ce migranții care traversează Canalul sosesc la centrul de procesare Manston din Kent, cu tehnologie la fața locului pentru descărcarea datelor în scopul colectării de informații.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat pentru The Sun: „Această despăgubire se plătește ca urmare a politicii guvernului anterior, care acum nu mai există. Am introdus o legislație mai strictă în cadrul Border Security, Asylum and Immigration Act, care permite confiscarea legală a telefoanelor mobile ale solicitanților de azil la sosirea în Marea Britanie. Aceste infracțiuni revoluționare vor permite interceptarea mai rapidă ca niciodată a rețelelor criminale care alimentează migrația ilegală.”

Europa

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
