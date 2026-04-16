search
Joi, 16 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Anchetă de presă sub acoperire. Cum îi ajută avocații pe migranţi să se dea drept homosexuali pentru a obţine azil în Marea Britanie

0
0
Publicat:

BBC a descoperit că există o industrie subterană formată din firme de avocatură şi consultanţi care percep mii de lire sterline pentru a ajuta migranţii să se dea drept homosexuali, cu scopul de a rămâne în Marea Britanie.

Migrabți prinși în Marea Britanie FOTO: AFP
În prima parte a unei ample anchete sub acoperire, BBC dezvăluie modul în care migranţilor cărora urmează să le expire vizele li se furnizează poveşti de acoperire false şi li se oferă instrucţiuni privind obţinerea de dovezi fabricate, inclusiv scrisori de recomandare, fotografii şi rapoarte medicale.

Apoi, aceştia solicită azil, pretinzând că sunt homosexuali şi că se tem pentru viaţa lor dacă se întorc în Pakistan sau Bangladesh, scrie News.

Ca răspuns la descoperirile noastre, Ministerul de Interne a declarat: „Oricine este surprins încercând să exploateze sistemul va fi pedepsit cu toată severitatea legii, inclusiv prin expulzarea din Marea Britanie.”

Procedura de azil din Marea Britanie oferă protecţie persoanelor care nu se pot întoarce în ţările lor de origine deoarece ar fi în pericol, de exemplu în ţări precum Pakistanul şi Bangladeshul, unde relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex sunt ilegale.

Însă ancheta BBC News dezvăluie că procedura este exploatată în mod sistematic de consilieri juridici care percep onorarii de la migranţii care doresc să rămână în ţară.

Este vorba, de cele mai multe ori, de persoane ale căror vize de studii, de muncă sau turistice au expirat, şi nu de cei care tocmai au ajuns în ţară cu bărci mici sau pe alte căi ilegale.

Acest grup reprezintă în prezent 35% din totalul cererilor de azil, care au depăşit 100.000 în 2025.

După ce am strâns dovezi preliminare, inclusiv informaţii primite din surse anonime, am trimis reporteri sub acoperire pentru a investiga în ce măsură consilierii în materie de imigrare erau dispuşi să ajute oamenii să întocmească cereri false de azil.

Reporterii s-au dat drept studenţi internaţionali din Pakistan şi Bangladesh ale căror vize urmau să expire.

Ce a dezvăluit ancheta

O firmă de avocatură percepea până la 7.000 de lire sterline pentru a depune o cerere de azil falsificată şi promitea că şansa de respingere de către Ministerul de Interne era „foarte mică”.

Solicitanţii de azil falşi vizitau medici de familie pretinzând că sunt deprimaţi pentru a obţine dovezi medicale care să le susţină cazurile, unul dintre ei minţind chiar că este seropozitiv.O consilieră în imigraţie s-a lăudat că a petrecut mai mult de 17 ani ajutând la depunerea de cereri false şi a spus că poate aranja ca cineva să pretindă că a avut o relaţie sexuală homosexuală cu un client.

Reporterului  sub acoperire i s-a spus chiar că îşi poate aduce soţia din Pakistan odată ce va obţine azil în Marea Britanie, iar ea ar putea apoi să depună o cerere falsă pretinzând că este lesbiană.Un avocat legat de o altă firmă i-a spus unui reporter sub acoperire că a ajutat oameni să se prefacă că sunt homosexuali sau atei pentru a obţine azil. El s-a oferit să ajute cu o cerere falsă pentru o taxă de 1.500 de lire sterline şi a spus că ar costa încă 2.000-3.000 de lire sterline pentru a crea dovezi.

În 2023, cel mai recent an pentru care există date disponibile, s-au pronunţat decizii iniţiale cu privire la 3.430 de cereri de azil depuse de persoane LGBT, iar aproape 1.400 de noi cereri de azil au fost depuse pe motivul orientării sexuale.

Aproximativ 42% dintre acestea au fost depuse de cetăţeni pakistanezi, aceştia reprezentând cel mai mare număr de astfel de cereri în fiecare dintre cei cinci ani anteriori.

În acelaşi an, cetăţenii pakistanezi s-au situat doar pe locul al patrulea în ceea ce priveşte frecvenţa naţionalităţilor pentru toate cererile de azil şi au reprezentat doar 6% din totalul cererilor de azil.

Nu există date mai recente privind cererile de azil pe baza orientării sexuale.

Însă statisticienii Ministerului de Interne au observat o creştere bruscă a cererilor de azil, în general, din partea cetăţenilor pakistanezi, precum şi a migranţilor din Bangladesh şi India, care au venit în ultimii ani cu vize de studii sau de muncă.

Aproape două treimi dintre solicitanţii de azil care au invocat persecuţia pe baza orientării sexuale au primit o decizie favorabilă în faza iniţială în 2023.

Deputata laburistă Jo White, membră a comisiei speciale pentru afaceri interne, a declarat că guvernul trebuie să „ia măsuri severe” împotriva firmelor de avocatură şi a consilierilor demascaţi de BBC.

Deputata din Bassetlaw a declarat în cadrul emisiunii „Today” de la BBC Radio 4 că speră ca poliţia să deschidă o anchetă.

„Este absolut esenţial ca guvernul să ia măsuri severe împotriva lor. Sper ca astfel de dovezi să ajungă direct la poliţie, iar poliţia să-şi înceapă investigaţia şi să pună capăt acestei situaţii.”

Ea a solicitat, de asemenea, Ministerului de Interne să înceteze eliberarea vizelor de studii pentru persoanele din Pakistan, aşa cum a făcut luna trecută în cazul persoanelor din Afganistan, Camerun, Myanmar şi Sudan, pe motivul ceea ce a numit abuzuri generalizate în materie de vize.

Secretarul de stat conservator pentru afaceri interne, Chris Philp, a declarat că ancheta BBC „dezvăluie escrocheria care stă la baza multor cereri de azil”, iar consilierii juridici identificaţi „ar trebui urmăriţi penal pentru fraudă în materie de imigraţie”.

„Întregul sistem este putred”, a adăugat el.

Sistemul de azil trebuie revizuit în totalitate, astfel încât să se acorde azil doar unui număr foarte mic de persoane care se confruntă cu o persecuţie reală, susţinută de dovezi concrete. Iar imigranţilor ilegali ar trebui să li se interzică complet să solicite azil”.

Imran Hussain, directorul pentru afaceri externe al Consiliului pentru Refugiaţi, a declarat că este „deplorabil faptul că unii consilieri fără scrupule exploatează persoane disperate şi vulnerabile în scopul obţinerii de profit, iar cei responsabili trebuie traşi la răspundere”.

În luna martie, ministrul de Interne Shabana Mahmood a anunţat modificări semnificative ale normelor britanice privind imigraţia, ceea ce înseamnă că solicitanţilor de azil din Regatul Unit li se va oferi de acum înainte doar protecţie temporară, dosarele lor urmând să fie reexaminate la fiecare 30 de luni.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
