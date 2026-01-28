search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Numărul victimelor în războiul din Ucraina se apropie de pragul de două milioane, se arată într-un nou studiu

Război în Ucraina
Publicat:

După aproape patru ani, războiul din Ucraina a făcut aproape două milioane de victime în rândul trupelor ruse şi ucrainene - răniţi, ucişi şi dispăruţi-potrivit estimărilor Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), publicate marți.

Soldați ucraineni pe front FOTO EPA-EFE
Soldați ucraineni pe front FOTO EPA-EFE

Studiul s-a bazat pe estimări ale guvernului american și britanic, printre alte surse, potrivit NYT.

Rusia a suferit cele mai mari pierderi, cu 325.000 de morţi dintr-un total estimat de 1,2 milioane de victime, potrivit AFP.

„Nicio mare putere nu a suferit atâţia morţi şi victime în vreun război de la Al Doilea Război Mondial încoace”, potrivit analiștilor CSIS care notează că „forţele ruseşti avansează remarcabil de lent pe câmpul de luptă”.

Și Ucraina a suferit pierderi importante: între 500.000 şi 600.000 de victime, cu între 100.000 şi 140.000 morţi, între februarie 2022 şi decembrie 2025, potrivit cifrelor think tank-ului american.

„Numărul total de victime ruse şi ucrainene este estimat la 1,8 milioane şi ar putea ajunge la două milioane în primăvara anului 2026”, se arată în studiul citat.

Un preț greu au plătit și civilii, potrivit unui raport al misiunii ONU de supraveghere a drepturilor omului în Ucraina publicat la începutul lui ianuarie.

2025, un an sângeros pentru civili

2025 a fost cel mai „mortal” de la primul an al invaziei ruse din 2022, cu peste 2.500 de civili ucişi.

De la invazia rusă în Ucraina, ONU estimează că aproape 15.000 de civili ucraineni au fost ucişi şi 40.600 de răniţi.

Numărul real al victimelor este „probabil considerabil mai mare” ținând cont de dificultatea de acces în anumite zone, mai ales în primele luni ale invaziei ruse.

Serviciul rus al BBC şi media online Mediazona, bazându-se pe date publice cum ar fi anunţurile de deces, a contabilizat  peste 163.000 de soldaţi ruşi ucişi pe parcursul a aproape patru ani de război.

În februarie 2025, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit la un post de televiziune american că Ucraina a pierdut aproape 46.000 de soldaţi din 2022, încoace o estimare considerată subevaluată de către analişti. Totodată, numărul celor dispăruți sau luați prizonieri se ridică la „zeci de mii”, potrivit președintelui ucrainean.

Din ianuarie 2024, Rusia a cucerit 1,5% din teritoriul ucrainean, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, și ocupă aproximativ 20% din țară.

