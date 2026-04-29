Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
Polonia își construiește o „armadă de drone” cu expertiză ucraineană. Premierul Tusk anunță un parteneriat pentru securitatea flancului estic

Varșovia face un pas decisiv în consolidarea capacităților de apărare la granița NATO. Premierul Donald Tusk a anunțat lansarea unui proiect ambițios pentru crearea unei flote moderne de drone, bazându-se pe experiența de luptă a Ucrainei și pe finanțare europeană.

Drone ucrainene pe frontul din Zaporojie/FOTO:X
Drone ucrainene pe frontul din Zaporojie/FOTO:X

Într-un context regional marcat de amenințările hibride tot mai agresive ale Kremlinului, Polonia și Ucraina își unesc forțele într-un domeniu critic al războiului modern: tehnologia sistemelor fără pilot. Anunțul a fost făcut de premierul polonez Donald Tusk, luni, 27 aprilie, în cadrul unui eveniment desfășurat la Rzeszów, nodul logistic vital pentru sprijinirea Kievului.

„Expertiza prietenilor ucraineni”, pilonul noii flote poloneze

Donald Tusk, aflat alături de vicepremierul ucrainean Iulia Sviridenko, a subliniat că Ucraina nu mai este doar un beneficiar de asistență, ci un partener tehnologic esențial.

„Ucraina s-a dovedit a fi un partener de încredere pentru țările care doresc să se apere împotriva atacurilor aeriene. Pot spune cu mare satisfacție că proiectul de construire a unei flote poloneze de drone va fi susținut de expertiza tehnică și know-how-ul prietenilor noștri ucraineni”, a declarat șeful guvernului de la Varșovia.

Decizia Poloniei de a accelera dezvoltarea sistemelor autonome vine după incidente de securitate îngrijorătoare, inclusiv pătrunderea unor drone rusești în spațiul aerian polonez în septembrie 2025. Această „armadă de drone” are rolul de a oferi garanții de securitate populației poloneze, dar și de a întări capacitatea de reacție a aliaților de pe flancul estic.

Schimbare de paradigmă: De la ajutor, la parteneriat de securitate

Tusk a ținut să precizeze că relația dintre Varșovia și Kiev a evoluat către un model de parteneriat reciproc avantajos, o viziune pe care Polonia a promovat-o constant în cadrul Uniunii Europene. Experiența acumulată de forțele ucrainene pe câmpul de luptă, unde tehnologia dronelor a evoluat într-un ritm amețitor sub presiunea invaziei ruse, este acum râvnită de cancelariile din întreaga Europă și din Orientul Mijlociu.

La rândul său, Iulia Sviridenko a punctat dimensiunea simbolică și practică a acestei colaborări: „Nu trebuie să explicăm aici ce înseamnă agresiunea rusă. Stăm umăr la umăr în lupta pentru libertate și pace”.

Rzeszów, epicentrul rezistenței europene

Alegerea locului pentru acest anunț nu este întâmplătoare. Aeroportul din Rzeszów a devenit, din 2022, placa turnantă a ajutorului militar occidental către Ucraina. Prin acest nou proiect, Polonia își confirmă statutul de lider regional în materie de apărare, transformând amenințarea directă de la frontieră într-un motor de modernizare militară accelerată.

Evenimentul a avut loc în pregătirea Conferinței de Recuperare a Ucrainei 2026, semnalând că reconstrucția și securitatea merg mână în mână în arhitectura viitoare a continentului.

