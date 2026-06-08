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Un băiat de șapte ani a murit după ce a fost atacat de maimuța de companie a familiei. Animalul fusese salvat de bunicul copilului

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Un băiat de șapte ani a fost sfâșiat de maimuța de companie a familiei sale în Thailanda. Maimuța fusese salvată de bunicul băiatului în urmă cu mai mulți ani.

Un băiat de șapte ani a murit după ce a fost sfâșiat de maimuța de companie a familiei
Ekkarat Srichan, băiatul ucis de maimuță FOTO: X

Ekkarat Srichan se juca în fața casei sale pe 6 iunie când animalul s-a năpustit asupra lui și și-a înfipt colții în pieptul său.

Copilul îngrozit a țipat, dar primata a continuat atacul, trântindu-l la pământ în timp ce băiatul încerca cu disperare să scape. Vecinii au auzit țipetele maimuței, numită Choke, în timp ce aceasta continua atacul sălbatic, potrivit Dailly Mail.

Rudele șocate au sosit și l-au găsit pe Ekkarat plin de răni. Choke era încă legată de stâlpul de bambus unde o ținea familia, dar cu o frânghie suficient de lungă încât să-i permită să se plimbe liber.

Ekkarat a fost transportat de urgență la Spitalul Sichon, unde a murit mai târziu, în Nakhon Si Thammarat.

Bunicul băiatului a eliberat maimuța ucigașă, pe care o salvase anterior de pe marginea drumului, dar poliția și angajații serviciilor de protecție a faunei sălbatice caută acum animalul, de teama că ar putea ataca alți locuitori.

Mama îndurerată a lui Ekkarat, Daranee Srichan, în vârstă de 27 de ani, a declarat că maimuța i-a străpuns plămânul băiatului cu colții.

Poliția a început să vâneze primata după ce proprietarul, bunicul lui Ekkarat, Jaroon Srichan, a eliberat-o în munții din apropiere înainte ca aceasta să poată fi predată autorităților responsabile cu fauna sălbatică.

Ofițerii au găsit maimuța ucigașă într-un copac din apropiere. Cu toate acestea, animalul a arătat o atitudine agresivă când s-au apropiat, așa că au evitat să îl captureze.

Apoi au fost chemați experți în faună sălbatică, echipați cu arme cu tranchilizante, pentru a căuta maimuța.

Jaroon a spus că a salvat maimuța în 2022, când a fost găsită abandonată pe marginea drumului, fără mama sa.

Cu toate acestea, se pare că nu deținea documentele necesare pentru a o ține ca animal de companie.

Bunicul a spus că acum regretă decizia luată, după ce aceasta i-a costat viața nepotului său. Deținerea maimuțelor macaque este legală, dar strict reglementată în Thailanda.

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