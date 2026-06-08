Trei femei l-au denunțat pe Patrick Bruel pentru infracțiuni sexuale. Artistul francez a fost reținut de poliție

Cântărețul francez Patrick Bruel a fost reținut luni în cadrul unei anchete privind abuzuri sexuale „care vizează, în acest stadiu, 13 presupuse victime”, potrivit justiției franceze.

Ancheta în curs „vizează faptele (denunțate de) trei femei care îl acuză pe Patrick Bruel de agresiuni sexuale şi tentative de viol" în perioada 1997 - 2001, a adăugat Parchetul din Nanterre (regiunea pariziană). De asemenea, sunt vizate „fapte de viol sau tentative de viol, agresiuni sexuale şi hărţuire” denunţate de alte femei, în Franța şi în Belgia, scrie Agerpres.

Interpretul unor melodii emblematice pentru o generaţie de francezi, precum "Casser la voix" şi "Place des grands hommes", este vizat de patru plângeri pentru viol în Franţa şi de o anchetă judiciară pentru agresiune sexuală în Belgia. Artistul contestă toate faptele care îi sunt imputate.

Patrick Bruel „anunţă de câteva săptămâni că se află la dispoziţia justiţiei pentru a putea răspunde în sfârşit, în cadrul procedurii judiciare, în faţa autorităţii competente", au reacţionat într-un comunicat avocaţii săi, Christophe Ingrain, Céline Lasek şi Fanny Colin. „El va răspunde la toate întrebările anchetatorilor şi va furniza toate elementele necesare pentru a-şi demonstra nevinovăţia", au precizat avocaţii.

Parchetul din Nanterre a precizat, de asemenea, în comunicat, că procurorul din Saint-Malo (nord-vest) şi-a cedat competenţa în favoarea sa, la data de 29 mai 2026, "în ceea ce priveşte acuzaţiile de viol aduse lui Patrick Bruel şi comise la Dinard în 2012 asupra unei femei în vârstă de 32 de ani la momentul faptelor".

De asemenea, pe parcursul reţinerii va fi luată în discuţie o plângere oficială din partea autorităţilor belgiene din 1 iunie 2026, referitoare la fapte de viol şi agresiune sexuală comise în 2010 la Bruxelles, imputate lui Patrick Bruel de o femeie care avea atunci 40 de ani.

Aflată sub presiune, vedeta franceză în vârstă de 67 de ani a anunțat vineri anularea majorității spectacolelor din cadrul viitorului său turneu, care urma să înceapă la jumătatea lunii iunie la Paris.

Cele trei concerte ale sale de la Montreal au fost anulate miercuri de către organizator. Mai multe concerte rămân, în acest moment, programate pentru la toamnă, notează AFP.