Video Moment de groază la circ. Un acrobat a căzut peste public în timpul unui număr periculos

Un acrobat care se pregătea să execute un număr la Roata Morții și-a pierdut echilibrul în timp ce urca pe instalație și a căzut pe spectatori.

Incidentul s-a produs în timp ce artistul urca pe instalația folosită în cadrul reprezentației. Acesta și-a pierdut echilibrul și s-a prăbușit în zona în care se afla publicul, provocând panică printre cei prezenți. (video: Facebook/Daniel Ciobonea)

Spectacolul a fost întrerupt pentru câteva minute, timp în care organizatorii au verificat situația. După reluarea reprezentației, acrobatul și-a continuat numărul.

Evenimentul readuce în atenție un alt accident petrecut în luna februarie, la Craiova, când un acrobat spaniol a căzut de la aproximativ patru metri în timpul aceluiași tip de număr și a suferit răni grave.

Circumstanțele în care s-a produs incidentul de la Slatina nu au fost deocamdată comunicate oficial