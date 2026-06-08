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Anchetă la Cluj după ce o elevă ar fi fost drogată și agresată sexual la balul de absolvire. Luni trebuia să susțină prima probă a Bacalaureatului

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O tânără de 18 ani a ajuns la spital după balul de absolvire, iar familia acuză că aceasta ar fi fost drogată și ulterior agresată sexual. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj anunță că a demarat cercetări în cazul eleve absolvente de clasa a XII-a de la Liceul „Virgil Madgearu” din Cluj-Napoca.

Poliția din Cluj face cercetări în cazul elevei drogate și violate la balul de absolvire
O fată a fost victima unui viol FOTO: Pexels

Un caz grav, petrecut la Cluj Napoca, se află în atenția polițiștilor și a procurorilor, după ce părinții unei eleve de liceu au semnalat că după banchetul de absolvire fiica lor a fost drogată și violată. Fata ar fi trebuit să susțină luni prima probă la Bacalaureat.

Poliția anunță că a demarat cercetări în acest caz, scrie Agerpres.

„La data de 6 iunie, în jurul orei 05:25, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată, prin apel 112, de către personalul medical din cadrul Unității de Primiri Urgențe Cluj-Napoca, cu privire la faptul că o tânără, în vârstă de 18 ani, a fost transportată la unitatea medicală, reclamând faptul că ar fi fost victima unei agresiuni sexuale. Din verificările preliminare efectuate de poliţişti a rezultat faptul că tânăra ar fi participat, în seara precedentă, la un eveniment organizat într-un local din municipiul Cluj-Napoca, împreună cu mai multe persoane, în cadrul căruia au fost consumate băuturi alcoolice. Pe parcursul desfăşurării evenimentului, una dintre persoanele prezente la faţa locului ar fi informat mama tinerei cu privire la faptul că aceasta ar fi acuzat o stare de rău, iar ulterior a fost solicitat sprijinul unui echipaj medical, care a preluat persoana şi a transportat-o la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri şi efectuarea evaluărilor de specialitate", a anunţat IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, în cauză au fost demarate cercetări pentru stabilirea întregii situaţii de fapt, identificarea tuturor persoanelor implicate şi dispunerea măsurilor legale care se impun, cercetările fiind efectuate sub supravegherea unităţii de parchet competente.

Ce susține conducerea liceului

Conducerea Liceului "Virgil Madgearu" susţine că nu a fost implicată în organizarea evenimentului respectiv.

"În legătură cu informaţiile apărute în spaţiul public referitoare la un incident petrecut în cadrul unui eveniment privat în care a fost menţionat numele instituţiei, facem următoarele precizări: evenimentul la care se face referire nu a fost organizat de liceu şi nu a făcut parte din activităţile oficiale ale instituţiei. Acesta a fost un eveniment privat, organizat de părinţi, desfăşurat în afara spaţiilor liceului, după încheierea cursurilor şi a activităţilor şcolare. Condamnăm ferm orice faptă care aduce atingere siguranţei, integrităţii sau demnităţii unei persoane şi regretăm profund situaţia semnalată. La acest moment, nu deţinem informaţii suplimentare faţă de cele vehiculate în spaţiul public. Având în vedere că aspectele prezentate fac obiectul verificărilor autorităţilor competente, considerăm că acestea sunt singurele abilitate să stabilească împrejurările exacte ale celor întâmplate", a transmis conducerea liceului.

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Părinții au făcut cazul public

Potrivit părinților, totul a început în jurul orei 00:55, când au fost contactați de dirigintele clasei, care le-ar fi transmis că fiica lor se află într-o stare neobișnuită și nu mai poate comunica normal.

„Pentru mine coșmarul a început la ora 00:55, când m-a sunat dirigintele și mi-a spus că fiica mea nu mai vorbește coerent și că ceva este în neregulă cu ea. Am ieșit imediat din casă și am plecat spre local. În timp ce coboram scările, am sunat eu la 112, pentru că nimeni nu o făcuse până atunci”, a declarat mama fetei pentru publicația locală Știri de Cluj. 

Femeia spune că a fost surprinsă de faptul că, în ciuda prezenței mai multor adulți la eveniment, inclusiv cadre didactice și personal de securitate, nimeni nu ar fi solicitat intervenția unui echipaj medical înainte de sosirea familiei.

„Nu înțeleg cum, dintre atâția adulți prezenți acolo, nimeni nu s-a gândit să cheme ambulanța. Fiica mea era într-o stare evident gravă, nu mai putea vorbi coerent și era complet dezorientată”, a afirmat aceasta.

Părinții spun că, atunci când au ajuns la restaurant, și-au găsit fiica într-o stare care i-a alarmat imediat. Potrivit tatălui, adolescenta nu putea purta o conversație normală și nu înțelegea ce se întâmplă în jurul ei.

„În ambulanță nici măcar nu și-a recunoscut mama și cerea să fie chemată «mama ei». A fost un șoc pentru noi. Copilul nostru nu s-a comportat niciodată astfel”, a declarat acesta.

Familia susține că situația a devenit și mai îngrijorătoare după efectuarea examinării medico-legale. Potrivit părinților, documentele medicale transmise anchetatorilor ar indica existența unor fisuri vaginale, urme de sângerare, vânătăi și zgârieturi în mai multe zone ale corpului.

„Ni s-a comunicat că examinarea a evidențiat fisuri vaginale, posibile urme de sânge, vânătăi pe corp, pe picioare și pe mâini, precum și zgârieturi. Fiica mea nu putea coopera și nu își amintea ce s-a întâmplat”, a declarat tatăl tinerei.

Familia afirmă că adolescenta își amintește foarte puține lucruri din intervalul de timp cuprins între momentul în care a participat la banchet și cel în care a ajuns la spital. Singura amintire clară ar fi legată de un parc aflat în apropierea localului unde s-a desfășurat evenimentul.

Părinții susțin că există suspiciuni privind administrarea unei substanțe care i-ar fi afectat memoria și capacitatea de reacție, însă rezultatele analizelor toxicologice nu sunt disponibile în acest moment.

Totodată, familia a indicat anchetatorilor mai multe persoane care s-ar fi aflat în compania fetei în perioada în care aceasta nu își mai amintește ce s-a întâmplat. Potrivit părinților, printre acestea s-ar afla și un coleg de clasă al tinerei. 

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