Germania: "Spionaj ca în timpul Războiului Rece"

Există activități "constante" de spionaj rusesc îndreptate împotriva intereselor germane, spune directorul Oficiului Federal pentru Protecția Constituției, Thomas Haldenwang, într-un interviu în exclusivitate pentru DW.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei în mijlocul Europei, atacurile cibernetice, spionajul, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, precum și îngrijorarea că viitorul Campionat European de Fotbal ar putea fi ținta unui atac terorist - sunt doar câteva aspecte care pun presiune pe instituțiile de securitate germane. Care sunt, la modul concret, amenințările? Cât de bine e protejată țara împotriva unui eventual atac?

DW a stat de vorbă cu directorul Oficiului pentru Protecția Constituției, Thomas Haldenwang.

DW: Domnule Haldenwang, să începem cu un caz actual. Trei persoane au fost arestate pentru suspiciuni de spionaj în favoarea Chinei. Cât de gravă este situația identificată?

Thomas Haldenwang: ”Acest caz are o importanță aparte. Avem de-a face cu un caz de proliferare iar el implică inclusiv expertiză în domeniul armelor. Acest caz ne arată că partea chineză este activă inclusiv în Germania și că aici există cazuri de proliferare. Protecția Constituției a fost implicată în investigații într-un stadiu foarte timpuriu ori chiar noi am inițiat aceste investigații. Iar după ce dovezile au fost clare, am fost în măsură să predăm acest caz poliției și procurorilor. Mai multe informații despre acest dosar vor fi publicate acum de către procurorul general federal”.

Știrea vine la doar câteva zile după ce două persoane au fost arestate în Germania sub suspiciunea de spionaj pentru Rusia. Cât de mare este amenințarea din partea Rusiei la adresa securității interne germane?

”Da, suntem conștienți de mulți ani că Rusia desfășoară activități majore la noi în țară. Am vorbit chiar și înainte de războiul din Ucraina despre o situație de amenințare similară cu cea din timpul Războiului Rece. Desigur, lucrurile au căpătat un plus de intensitate odată cu atacul Rusiei asupra Ucrainei și trebuie să realizăm faptul că Moscova se implică în spionaj, inclusiv cibernetic, precum și în operațiuni de influență, dezinformare. Această "trusă de instrumente", așa cum o numim noi, conține, în cazuri extreme, inclusiv sabotajul. Trebuie deci ținut cont de faptul că Rusia ar putea cu siguranță comanda acte de sabotaj în Germania”.

Care sunt motivele pentru care în special Germania se află în atenția Rusiei?

”Germania este situată în inima Europei și este un actor important în numeroase domenii politice atunci când vine vorba de sprijinirea Ucrainei. Pe lângă propriile realizări, Germania are o voce puternică în Europa, mai ales în termeni militari. Or, din această perspectivă, Republica Federală prezintă un interes deosebit pentru serviciile rusești, atât din cauza politicii sale în acest domeniu, cât și a statutului ei de furnizor de arme pentru Ucraina. Germania prezintă interes pentru Rusia și pentru că în mod cert - dar eu nu sunt un expert în domeniu - instruiește personal ucrainean. Pe scurt, Germania este deja o țară țintă importantă pentru activitățile rusești”.

Aceste două arestări au fost descrise ca fiind un succes. Nu cumva însă ele sunt doar vârful aisbergului? Nu avem o problemă mult mai mare?

”Acordăm de mulți ani o atenție specială activităților rusești descrise mai sus și pot spune că am obținut în mod repetat succese vizibile în combaterea lor. De pildă în sudul Germaniei, unde Protecția Constituției a jucat un rol cheie în capturarea acestor făptași. La începutul războiului din Ucraina am contribuit la expulzarea unui număr mare de agenți ruși din Germania. Procedând astfel, am reușit mai întâi să slăbim posibilitățile serviciilor rusești în Germania. Acum suntem vigilenți la căile alternative pe care le urmărește Rusia. Suntem pregătiți și lucrăm cu mult succes în acest domeniu”.

Vorbiți despre "căi alternative". Vă așteptați poate la mai multe cazuri de spionaj, inclusiv sabotaj, având în vedere că în câteva săptămâni începe Campionatul European de Fotbal din Germania?

"Suntem convinși că există activități constante de spionaj rusesc împotriva intereselor germane. Acestea nu mai sunt desfășurate de proprii agenți, ci de agenți itineranți ori de către persoane care vin în Germania cu legende de oameni de afaceri, jurnaliști sau oameni de știință, dar care de fapt se ocupă cu spionajul rusesc. Bineînțeles că "trusa de instrumente" rusească include și activități de sabotaj. Este posibil ca Moscova să aibă un interes vital în obstrucționarea sau împiedicarea furnizării de arme către Ucraina iar o țară care este pregătită să poarte război prin cele mai brutale mijloace nu se va feri de acte de sabotaj. Prin urmare, din acest punct de vedere, noi, în Germania, trebuie să fim pregătiți pentru acest scenariu”.

Vă așteptați și la alte riscuri la Campionatul European, nu doar din partea Rusiei, ci și din partea mediului islamist? Cum vă pregătiți pentru a preveni atacurile teroriste islamiste în timpul Campionatului European?

”Diverse crize globale își pun amprenta asupra noastră în Germania. Este vorba, pe de-o parte, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Când vorbim despre problema atacurilor teroriste la evenimente sportive majore, cum ar fi Campionatul European de Fotbal din vară sau Jocurile Olimpice din Franța, desigur că avem în vizor alți factori - și mă refer în special la grupările islamiste și la autorii islamiști singuratici. Nivelul de amenințare în acest sector este într-adevăr foarte ridicat. În acest moment, chiar dacă nu se cunosc planuri concrete de atac, nivelul de amenințare abstract este extrem de ridicat”.

Ce înseamnă acest lucru în termeni concreți? Ce faceți în mod concret, ce face autoritatea dumneavoastră pentru a preveni un astfel de atac în Germania?

”Ne putem imagina o multitudine de scenarii. Un scenariu foarte periculos se referă la așa-numitele "echipe de asasini" care călătoresc în Germania din străinătate - ori poate că unii membri au intrat deja în țară - și comit un atac în grup. Acesta este cu siguranță un obiectiv major al Statului Islamic din provincia Khorasan, care joacă un rol major în acest moment. SI Khorasan propagă de fapt acest atac major, ceea ce ne amintește de atacurile de la Paris și Bruxelles de acum câțiva ani. Acest scenariu este plauzibil. Alte scenarii sunt ca pericolele să emane de la autori individuali auto-radicalizați, așa cum am văzut adesea în Germania și în Europa de Vest în ultimii ani, tocmai din cauza unor evenimente cu mare încărcătură emoțională care au loc în străinătate.

Mă gândesc, de exemplu, la situația din Fâșia Gaza. Acolo, indivizii sunt deosebit de radicalizați. Ei consumă propaganda grupurilor islamiste și se lasă incitați să comită atacuri folosind mijloace individuale, simple. Suntem bine pregătiți pentru ambele scenarii. Cred că, în cooperare cu toate celelalte autorități de securitate, luptăm foarte eficient împotriva unui scenariu complex. Centrul nostru comun de combatere a terorismului din Berlin se află în Habacht iar noi încercăm să identificăm pericolele reprezentate de autorii individuali prin intermediul monitorizării sporite a Internetului și să acționăm în consecință. Faptul că avem succes și în acest domeniu este demonstrat de arestările unor potențiali atacatori islamiști în ultimele luni. Aproape că nu trece o lună fără ca poliția să nu lovească din nou și să zădărnicească un complot vizând Germania”.

Cu toate acestea, autoritățile de securitate au fost criticate și în trecut, de exemplu după atacul din 2016 petrecut la Berlin. Au învățat Oficiul pentru Protecția Constituției și celelalte instituții de securitate din greșeli?

”Da. Este necesar să avem o cultură activă a recunoașterii și îndreptării erorilor. Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche în ideea că totul a mers brici, ci trebuie să învățăm din greșelile care au fost comise. Or, exact asta s-a întâmplat. Analizăm retrospectiv, cu maximă atenție, evenimente precum atacul din Breitscheidplatz, încercând să îndreptăm lucruri care nu au funcționat în mod optim. De multe ori este vorba despre consolidarea colaborării între diferitele agenții de poliție și de informații. Avem în prezent un nivel foarte ridicat de cooperare în cadrul centrului comun de combatere a terorismului din Berlin și presupunem că motivele care au făcut ca atacul din Breitscheidplatz să fie posibil la momentul respectiv nu ar mai putea fi posibile astăzi”.

Aveți de înfruntat multe crize internaționale. Războiul din Orientul Mijlociu a dus la o creștere a cazurilor de antisemitism în Germania. La ce vă gândiți când vedeți numărul mare de cazuri antisemite în Germania?

”Antisemitismul nu a dispărut niciodată complet din Germania, nici măcar după cel de-Al Doilea Război Mondial. Ne-am confruntat cu el timp de mulți ani. Vorbim despre un antisemitism care provine în special din cercurile de extremă dreapta. Cum antisemitismul este veriga de legătură între cele mai diverse grupări din extremismul de dreapta, monitorizarea lui a fost și principalul nostru obiectiv. Odată cu atacurile din 7 octombrie (din Israel, n.red), antisemitismul vine și dinspre alte grupări, complet diferite, cum ar fi cele islamiste sau chiar grupări seculare care urmăresc o politică anti-Israel. Antisemitismul de extremă dreapta, antisemitismul islamist și antisemitismul secular ne prezintă un scenariu de amenințare realmente înfricoșător. Iar aceasta într-o țară ca Germania, unde protecția evreilor are cea mai mare prioritate. Am subliniat în repetate rânduri că astfel de evenimente nu ar trebui să se mai întâmple niciodată în Germania. După cum spunea Michel Friedman (scriitor german, fost membru al Uniunii Creștin-Democrate și moderator de televiziune, care între 2000 și 2003 a deținut funcția de vicepreședinte al Consiliului Central al Evreilor din Germania, n.red): "Momentul niciodată e chiar acum”. Ce constatare teribilă! Tocmai de aceea, instituțiile noastre de securitate fac tot ce le stă în putință pentru a proteja interesele evreilor, pe ale cetățenilor noștri evrei aici în Germania”.

Concret, ce înseamnă acest lucru?

"Înseamnă de pildă că poliția menține o prezență foarte puternică la diverse instituții evreiești ori că se asigură protecție personală specială pentru personalități proeminente. Însă fiecare sinagogă ar trebui să beneficieze de o protecție adecvată din partea poliției sau a altor instituții. Autoritățile de protecție constituțională, pe de altă parte, încearcă să descopere planuri ale unor grupuri internaționale ori ale extremiștilor împotriva intereselor evreiești sau a evreilor. Și da, înregistrăm succese și la acest capitol. Aș aminti că au existat în trecut arestări facilitate de informări oferite de Oficiul pentru Protecția Constituției”.

Ați menționat deja problema extremismului de dreapta. Un subiect de actualitate în Germania este formațiunea Alternativa pentru Germania. AfD este catalogată de instituția dumneavoastră ca fiind un caz suspect de extremism de dreapta. Considerați că AfD este un pericol pentru democrație?

"Am identificat fără dubii în cadrul AfD curente puternice care răspândesc ura și incitarea împotriva minorităților de orice fel: împotriva musulmanilor, a migranților ori a persoanelor cu o orientare sexuală diferită. Vedem că principiul democrației este pus parțial sub semnul întrebării. Observăm de asemenea un amestec puternic de politicieni AfD cu figuri de extremă dreapta. Aceste constatări ne-au determinat să declarăm partidul drept un caz suspect. Această clasificare este în prezent revizuită de către instanțe și așteptăm o decizie din partea Curții Superioare din Münster. Sentința ne va oferi elemente suplimentare”.

Thomas Sparrow - Deutsche Welle