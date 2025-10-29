search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
Soldații din prima linie descriu tacticile rusești de infiltrare dincolo de apărarea ucraineană

Război în Ucraina
Publicat:

Rușii folosesc tactici de infiltrare în pozițiile ucrainene cu mai mare frecvență decât până acum, acestea fiind menite să provoace haos, spun soldații ucraineni din prima linie, potrivit Business Insider.

Soldați ruși pe frontul din Donețk foto profimedia
Soldați ruși pe frontul din Donețk foto profimedia

Ghidate de drone, mici grupuri de soldați se strecoară pe liniile frontului și creează probleme tot mai mari apărătorilor ucraineni.

Misiunile lor sunt diferite: cucerirea unor poziții cheie, pe care au sarcina de a le menține până la până la sosirea întăririlor; perturbarea apărării ucrainene prin demascarea operatorilor de drone sau plantarea de mine în apropierea pozițiilor ucrainene.

Această tactică a rușilor, inițial sporadică, este acum des întâlnită, spune Artem, ofițer în Corpul de Armată 3.

Infiltrările au „devenit principala tactică de luptă” în regiunea estică Donețk, o zonă cu lupte intense, a declarat Dimko Jluktenko, operator de drone în cadrul Forțelor sistemelor fără pilot din Kiev, precizând că aceasta își îndeplinește în mare măsură scopul de a crea un culoar pentru forțele ruse, permițându-le să pătrundă în adâncimea teritoriului ucrainean.

Tactica creează probleme pe o linie a frontului lungă - chiar și cu monitorizare continuă cu ajutorul dronelor.

Artem, fost comandant adjunct al Brigăzii a 3-a de Asalt și actualul șef al parteneriatelor militare la Institutul independent Insula Șerpilor, a explicat cum funcționează această tactică.

Câțiva soldați ruși sunt trimiși înainte - aceștia au îmbrăcăminte de camuflaj și corturi. Comandanții monitorizează zona cu drone și le transmit informații prin radio, ghidându-i dincolo de liniile ucrainene. Dacă reușesc să treacă neobservați, așteaptă sosirea unui număr mai mare de soldați pentru a trece la acțiune. Tactica îi obligă pe ucraineni să trimită trupe din alte zone ale liniei frontului pentru a combate o incursiune, care de multe ori vine pe neașteptate, fără nicio posibilitate de a fi anticipată.

Într-un caz, ucrainenii care apărau o porțiune de front întinsă pe aproximativ 10 kilometri s-au trezit cu infiltrări de trupe rusești în 14 locații simultan.

De multe ori, primii soldați care pătrund în liniile ucrainene sunt înarmați doar cu mine antitanc. Acestea pot fi suficiente pentru a destabiliza temporar pozițiile ucrainene.

Uneori, primii care ajung sunt soldați ruși pe motociclete, spune un ofițer ucrainean cu indicativul de apel Tihi.

Operatorii de drone ucraineni au capabilitatea de a răspunde acestor mici incursiuni, dar cu  riscul de a-și dezvălui pozițiile. Urmărind infiltrații din aer, cu drone, comandanții ruși au oportunitatea de a identifica baze și zone de lansare, pe care apoi le lovesc, au explicat militarii ucraineni.

În unele cazuri, infanteriștii ruși își încep misiunea la câțiva kilometri de front, înaintând pe jos către o locație țintă și încercând să supraviețuiască ascunzându-se în păduri și locuințe abandonate. O mare parte dintre ei sunt uciși înainte să ajungă la destinație.

Potrivit soldaților ucraineni din prima linie, tactica provoacă pierderi uriașe rușilor - dar acești soldați sunt așa-numite „resurse consumabile”.

„Sute de ruși sunt gata să-și dea viața zilnic în acele atacuri fără finalitate”, spun operatorii de drone, precizând că tactica presupune ca aceste trupe să se reverse continuu pe front.

Aceste asalturi se înscriu în paradigma deja infamelor atacurilor de tip valurilor umane, care au devenit caracteristice bătăliilor brutale de pe frontul de est.

Infiltrările rusești au atins un apogeu în orașul Pokrovsk, unde trupele ucrainene riscă să fie încercuite de mii de soldați ruși.

Europa

