Lukașenko îl îndeamnă pe Zelenski să negocieze cu Rusia: „Dacă nu se opresc acum, în opinia mea, vor pierde întreaga Ucraină”

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, l-a îndemnat vineri pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să înceapă negocieri cu Rusia „cât mai curând”, avertizând că, altfel, Kievul riscă să piardă întreaga țară.

„Pe masă există o propunere bună privind Ucraina, care a fost transmisă în Alaska președintelui american Donald Trump şi dusă la Washington pentru a fi analizată şi dezbătută. O propunere foarte bună”, a declarat Lukașenko la televiziunea publică rusă, după întâlnirea cu Vladimir Putin, potrivit EFE, preluat de Agerpres.

Principal aliat al Kremlinului în războiul din Ucraina, Lukașenko a susţinut că, dacă Kievul nu acceptă dialogul, situația „va fi şi mai gravă”: „Ei vor pierde Ucraina”.

„Ar fi trebuit să se oprească atunci (în 2022, după negocierile de la Istanbul). Ar fi avut controlul asupra întregii părți de est, cu excepția Crimeei. Nu s-au oprit și au pierdut estul. Dacă nu se opresc acum, în opinia mea, vor pierde întreaga Ucraină”, a adăugat el.

Liderul belarus, care a ascultat în timpul întâlnirii cu Putin un raport al Statului Major al armatei ruse despre evoluția războiului, a afirmat că „mai târziu, va fi foarte dificil să opreşti armata rusă”.

Comentând declarațiile recente ale lui Zelenski privind posibile atacuri asupra Kremlinului, Lukaşenko a spus că „se poate declara orice”, dar a avertizat: „Ce s-ar întâmpla dacă Kremlinul ar bombarda Bankovaia (sediul preşedinţiei ucrainene)? Volodimir Oleksandrovici (Zelenski) trebuie să se calmeze”.

„Mi-aş dori pur şi simplu să vorbesc cu el. Cred că a sosit momentul să începem consultările”, a mai spus Lukașenko.

Lukaşenko şi Putin au discutat vineri mai bine de cinci ore la Moscova, după ce liderul belarus participase la un forum pe teme de energie atomică.