Fico neagă că le-ar fi spus liderilor UE că este îngrijorat de starea psihică a lui Trump: „Încercări de a discredita Slovacia”0
Prim-ministrul slovac Robert Fico a negat miercuri informațiile publicate de site-ul Politico, conform cărora ar fi comentat starea psihologică a președintelui american Donald Trump și ar fi fost „șocat” de discuția avută cu liderul SUA la summitul informal al Uniunii Europene de săptămâna trecută.
Într-un mesaj publicat pe platforma X, Fico a acuzat publicația americană de încercări de a „distruge relațiile constructive” ale Slovaciei cu „cele patru colțuri ale lumii”.
Liderul slovac susține că nu a făcut niciun comentariu legat de starea de sănătate a președintelui SUA și că nu a luat cuvântul și nici nu a discutat informal cu vreun lider la summitul de la Bruxelles.
„Nimeni nu a auzit nimic, nimeni nu a văzut nimic, nu există niciun martor”, a spus Fico.
„Resping cu fermitate minciunile portalului detestabil, liberal, pro-Bruxelles, Politico. Privesc cu tristețe la lumea media progresistă și liberală. Folosirea codului penal pentru a distruge adversari politici, respingerea opiniilor diferite, cantitatea uriașă de minciuni și încercările de a asasina lideri politici în Slovacia și în Statele Unite. Abia ieri ce a trebuit să dezmint minciunile noului star ungar liberal și pro-Bruxelles, P. Magyar. După mai puțin de 24 de ore, trebuie să dezmint ferm minciunile portalului Politico despre felul în care am evaluat întâlnirea mea cu președintele SUA, D. Trump, la un summit informal la Bruxelles” a transmis Robert Fico.
Premierul slovac a detaliat și punctele principale legate de vizitele și relațiile sale internaționale:
- „Nu am vorbit la summitul informal de la Bruxelles, așa cum nu au făcut-o nici alți prim-miniștri. De exemplu, niciunul dintre cei din V4. Am criticat deschis acest summit, pregătirea și convocarea lui. La summit, nu am discutat informal cu niciun alt prim-ministru sau președinte despre vizita mea în SUA.”
- „Se face un efort persistent să se discrediteze vizita mea în SUA, la fel cum s-a întâmplat și cu vizita în Rusia, atunci când unele state europene nici nu mi-au permis să le tranzitez spațiul aerian. Asta se numește solidaritate.”
- „Sunt de acord cu multe dintre strategiile președintelui SUA, iar cu unele nu sunt. Sincer, m-am așteptat ca după declarația mea fermă pe tema Venezuelei să-mi fie anulată vizita. Asta nu s-a întâmplat, ceea ce mă face să apreciez și mai mult întâlnirea cu președintele SUA.”
- „Singurul scop al Politico este să distrugă relațiile constructive pe care Slovacia și le-a creat cu toate cele patru colțuri ale lumii. Asta afectează și interesul Republicii Slovace pentru diversificarea programului său nuclear pașnic și pentru cooperarea cu SUA.”
- „Dacă aș fi vrut să exprim o opinie critică, n-aș avea nevoie de vreo goarnă ca să o fac. Probabil că exemplul propunerii mele pe tema necesității înlocuirii Kajei Kallas este suficient.”