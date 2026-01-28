Fico neagă că le-ar fi spus liderilor UE că este îngrijorat de starea psihică a lui Trump: „Încercări de a discredita Slovacia”

Prim-ministrul slovac Robert Fico a negat miercuri informațiile publicate de site-ul Politico, conform cărora ar fi comentat starea psihologică a președintelui american Donald Trump și ar fi fost „șocat” de discuția avută cu liderul SUA la summitul informal al Uniunii Europene de săptămâna trecută.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Fico a acuzat publicația americană de încercări de a „distruge relațiile constructive” ale Slovaciei cu „cele patru colțuri ale lumii”.

Liderul slovac susține că nu a făcut niciun comentariu legat de starea de sănătate a președintelui SUA și că nu a luat cuvântul și nici nu a discutat informal cu vreun lider la summitul de la Bruxelles.

„Nimeni nu a auzit nimic, nimeni nu a văzut nimic, nu există niciun martor”, a spus Fico.

„Resping cu fermitate minciunile portalului detestabil, liberal, pro-Bruxelles, Politico. Privesc cu tristețe la lumea media progresistă și liberală. Folosirea codului penal pentru a distruge adversari politici, respingerea opiniilor diferite, cantitatea uriașă de minciuni și încercările de a asasina lideri politici în Slovacia și în Statele Unite. Abia ieri ce a trebuit să dezmint minciunile noului star ungar liberal și pro-Bruxelles, P. Magyar. După mai puțin de 24 de ore, trebuie să dezmint ferm minciunile portalului Politico despre felul în care am evaluat întâlnirea mea cu președintele SUA, D. Trump, la un summit informal la Bruxelles” a transmis Robert Fico.

Premierul slovac a detaliat și punctele principale legate de vizitele și relațiile sale internaționale: