„Simțeam că toți așteptam doar să fim invadați”. Mesajul unei mame din Groenlanda pentru Trump

Planurile președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda au stârnit frică și indignare printre locuitorii insulei autonome din cadrul Regatului Danemarcei. Cu o populație de aproximativ 56.000 de oameni, Groenlanda devine centrul unui interes geopolitic controversat, în timp ce comunitatea locală își exprimă temerile legate de o posibilă ingerință externă.

Aviaja Fontain, mamă de 40 de ani din Nuuk, capitala Groenlandei, povestește că anunțurile lui Trump au fost percepute ca o amenințare directă. „În primele zile după ce Trump a vorbit despre acest subiect, a fost înfricoșător. Simțeam că toți așteptam doar să fim invadați. Continuam să mă uit spre port să văd dacă Marina SUA a sosit sau dacă avioanele aduceau soldați americani”, a declarat Aviaja.

Argumentele strategice ale Casei Albe

Casa Albă susține că intenția președintelui are la bază motive strategice. Anna Kelly, secretar adjunct de presă al administrației Trump, a explicat într-un e-mail pentru Business Insider: „Mulți dintre predecesorii acestui președinte au recunoscut logica strategică a achiziționării Groenlandei, dar numai președintele Trump a avut curajul să urmărească acest lucru cu seriozitate. După cum a spus președintele, NATO devine mult mai formidabil și mai eficient cu Groenlanda în mâinile Statelor Unite, iar groenlandezii ar fi mai bine serviți dacă ar fi protejați de Statele Unite de amenințările moderne din regiunea arctică”.

Temeri privind o nouă formă de colonizare

Însă majoritatea locuitorilor insulei văd propunerea cu suspiciune. Aviaja Fontain avertizează că o eventuală anexare de către SUA ar putea adânci traumele istorice cauzate de colonizarea daneză: „Există o traumă generațională de când am fost colonizați pentru prima dată. Dacă vom fi colonizați de SUA, vor exista și mai multe traume. Ce se va întâmpla cu copiii noștri în viitor?”

Ea remarcă și prezența tot mai vizibilă a ofițerilor danezi care se antrenează în regiunea arctică, percepută de comunitatea locală ca un semn de tensiune. „Mulți dintre noi iubim natura. Este important să putem merge pe jos în munți, unde este liniște și pace. Mă tem că Trump va încerca să caute minerale rare și petrol, iar toate acestea vor dispărea”, a adăugat Aviaja.

În pofida temerilor, femeia speră că Groenlanda va putea obține independența față de Danemarca, dar doar atunci când insula va fi pregătită. „Cred că toți ne dorim independența, dar la momentul potrivit. Poate în timpul vieții mele. Nu știi niciodată ce se va întâmpla în viitor”, a spus ea.

Tensiuni politice și dorința de pace

Declarațiile repetate ale lui Trump au stârnit și îngrijorări internaționale. Președintele american a amenințat că va impune tarife suplimentare statelor europene, inclusiv Danemarcei, dacă nu se ajunge la un consens privind achiziția Groenlandei.

Locuitorii insulei cer însă păstrarea unui climat pașnic. „Suntem oameni. Avem drepturi. Avem o cultură. Nu poți pur și simplu să iei asta și să o cumperi”, a concluzionat Aviaja Fontain.

Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, doar unul din cinci americani susține planurile lui Trump, iar majoritatea democraților și republicanilor se opun folosirii forței militare pentru anexarea insulei. În ciuda acestui fapt, pe 20 ianuarie, Donald Trump a publicat pe rețeaua sa Truth Social o fotografie în care apare cu steagul SUA în mână, alături de Marco Rubio și J.D. Vance, lângă un panou pe care scrie: „Groenlanda, teritoriu al SUA, 2026”.