Rusia folosește religia pentru a-și extinde influența în Africa

Biserica Ortodoxă Rusă își extinde rapid prezența pe continentul african, fiind activă în peste 30 de țări, potrivit unei analize publicate de Bloomberg. În paralel, Moscova deschide centre culturale și lingvistice și oferă burse pentru studenți africani în universitățile rusești.

Publicația notează că mass-media este utilizată pentru a promova mesajele statului rus, într-un context în care Biserica Ortodoxă Rusă a avut legături strânse cu puterea politică de-a lungul istoriei. Africa este descrisă ca un teren fertil pentru astfel de mesaje, în condițiile în care valorile conservatoare sunt larg răspândite, iar neîncrederea față de SUA și Europa persistă în unele state.

Rădăcini istorice și context geopolitic

Influența Rusiei în Africa nu este nouă. În perioada Războiului Rece, Uniunea Sovietică a sprijinit mișcările de decolonizare și a susținut noile state independente. În același timp, unele politici occidentale — inclusiv reacțiile percepute ca insuficiente față de apartheidul din South Africa — au alimentat resentimente.

În prezent, confruntată cu sancțiuni suplimentare din cauza războiului din Ucraina, Moscova încearcă să își reactiveze rețelele de „soft power”, în lipsa unei influențe economice comparabile cu cea a altor actori globali.

Acuzații privind recrutarea pentru război

Pe lângă inițiativele culturale și religioase, există îngrijorări legate de recrutarea cetățenilor africani pentru conflictul din Ucraina. Potrivit relatărilor, unii dintre cei care au ajuns pe front ar fi fost inițial atrași cu promisiuni de angajare ca agenți de securitate sau șoferi, dar ulterior ar fi semnat contracte cu armata rusă și ar fi fost trimiși în zone de luptă cu pregătire minimă.

De asemenea, Rusia ar recruta forță de muncă pentru facilități de producție, inclusiv în industria dronelor, promițând locuri de muncă în domenii precum ospitalitatea sau educația.

Competiția pentru influență

În ultimii ani, China a devenit cel mai mare partener comercial al multor state africane, investind masiv în infrastructură — drumuri, căi ferate și porturi. În acest context, Kremlinul pare să mizeze pe legături istorice, pe cooperare militară și pe resursele umane ale continentului pentru a-și consolida poziția.

În Ucraina, autoritățile au acordat scutiri oficiale de la mobilizare pentru aproape 6.000 de lideri religioși, majoritatea aparținând bisericilor protestante și clerului ortodox. Pentru a obține statutul de organizație „critică”, entitățile religioase trebuie să îndeplinească mai multe condiții, inclusiv să nu aibă legături cu Biserica Ortodoxă Rusă.

Între timp, în Rusia, un preot al Bisericii Ortodoxe Ruse din Barnaul, Aleksandr Mikushin, a atras atenția după ce i-a îndemnat pe credincioși să se roage în urma problemelor tehnice raportate de utilizatorii aplicației Telegram. El a sugerat ca rugăciunile să fie îndreptate pentru a influența deciziile autorităților de reglementare și ale Ministerului rus al Digitalizării.

Extinderea prezenței religioase și culturale ruse în Africa reflectă o strategie mai amplă de consolidare a influenței geopolitice, într-un moment în care competiția globală pentru parteneriate pe continent se intensifică.