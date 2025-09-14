Sikorski: „Nu văd doritori să lupte cu Rusia”. De ce nu ar funcționa garanțiile de securitate pentru Ucraina

Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat la reuniunea anuală Yalta European Strategy (YES), organizată la Kiev de Fundația Viktor Pinciuk, că garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt lipsite de credibilitate în absența unei voințe reale din partea Occidentului de a intra într-un război direct cu Rusia.

„Ucraina are deja garanții de securitate din Memorandumul de la Budapesta. Dacă ar fi adoptate altele noi, mai explicite, ele tot nu ar funcționa. O garanție înseamnă că, dacă un stat este atacat, cineva va porni un război pentru a-l apăra. Cine dorește să lupte cu Rusia poate începe și acum, dar nu văd doritori”, a spus Sikorski, citat de European Pravda.

Șeful diplomației poloneze a avertizat că nimic nu este mai periculos în relațiile internaționale decât promisiunile goale, care nu inspiră încredere și nu pot fi puse în aplicare. În opinia sa, discuția despre garanțiile de securitate trebuie reformulată în termeni de „consolidare a Ucrainei și monitorizare a păcii”, nu de angajamente care implică un război direct cu Rusia.

Sikorski a subliniat că prioritatea ar trebui să rămână sprijinul militar concret și finanțarea pe termen lung, avertizând că dezbaterea asupra garanțiilor riscă să devină „autoconsumantă”, distrăgând atenția politicienilor de la problema urgentă a găsirii fondurilor pentru anii 2026 și 2027.

Declarațiile ministrului vin în contextul în care președintele Volodimir Zelenski a prezentat recent trei piloni ai conceptului ucrainean de garanții de securitate: menținerea efectivelor armatei, acorduri bilaterale și multilaterale cu statele NATO privind sprijinul în caz de nouă agresiune rusă și, nu în ultimul rând, folosirea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția țării.