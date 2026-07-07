Și-a mărit singură salariul cu 20.000 de euro și le-a dat colegilor zile în plus de concediu. Ce a decis instanța

O angajată a unei companii din Catalonia a fost concediată disciplinar după ce și-a modificat singură contractul de muncă, și-a majorat salariul cu peste 20.000 de euro anual, și-a schimbat categoria profesională și a acordat zile suplimentare de concediu tuturor colegilor, fără aprobarea conducerii. Instanța a stabilit că decizia firmei de a o concedia a fost justificată, însă compania nu va recupera banii plătiți în plus.

Cazul a ajuns în fața instanțelor după ce reprezentanții firmei au descoperit mai multe modificări făcute de angajată în perioada în care aceasta ocupa temporar funcția de Manager Operațiuni.

Femeia lucra în companie din 19 martie 2018, având un contract pe perioadă nedeterminată și ocupând postul de „funcționar administrativ de rang 1. La momentul angajării, salariul său brut anual era de 32.187,69 euro.

Și-a majorat salariul cu peste 20.000 de euro

Potrivit hotărârii instanței, între lunile mai și noiembrie 2023, angajata, care avea atribuții legate de întocmirea statelor de plată și gestionarea programelor de concediu, a făcut mai multe modificări în propriul dosar profesional, scrie libertaddigital.com.

Fără acordul administratorului companiei, aceasta: și-a majorat salariul brut anual de la 32.187,69 euro la 52.403,65 euro, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 63%; și-a schimbat categoria profesională într-una superioară; și-a mărit stimulentele financiare peste limita maximă aprobată de companie, stabilită la 500 de euro; a acordat două zile suplimentare de concediu de odihnă tuturor angajaților, crescând perioada anuală de concediu de la 30 la 32 de zile.

Modificările au fost posibile deoarece angajata era persoana responsabilă de introducerea datelor salariale și de administrarea calendarului de concedii.

Instanța a reținut că femeia a acționat „din proprie inițiativă și fără autorizația administratorului”, aprobarea acestuia fiind obligatorie. Judecătorii au considerat că acțiunile reprezintă o încălcare gravă a obligației de bună-credință în relația de muncă și o fraudă împotriva companiei.

Firma a început procedura disciplinară

La 16 ianuarie 2024, compania a informat angajata că a început o procedură disciplinară împotriva sa, acuzând-o de o abatere foarte gravă: încălcarea bunei-credințe și fraudă.

Femeia și-a prezentat apărarea trei zile mai târziu, însă compania a decis închiderea procedurii și concedierea imediată, la 23 ianuarie 2024.

Decizia de concediere s-a bazat pe prevederile articolului 54 din Statutul lucrătorilor din Spania, care permite încetarea disciplinară a contractului în cazul încălcării grave și culpabile a obligațiilor de serviciu.

Instanțele au dat dreptate companiei

Primul verdict a fost pronunțat de Tribunalul Social nr. 1 din Manresa, la 29 aprilie 2025. Instanța a stabilit că firma a avut motive întemeiate pentru concediere și a respins cererile formulate de angajată.

Femeia a contestat decizia la Înalta Curte de Justiție a Cataloniei, însă instanța superioară a confirmat hotărârea inițială la 5 iunie 2026.

Judecătorii au considerat că modificarea unilaterală a propriului salariu, a categoriei profesionale și a condițiilor de concediu reprezintă o abatere suficient de gravă pentru a justifica concedierea disciplinară.

Deși angajata a pierdut procesul privind concedierea, hotărârea nu o obligă să returneze diferențele salariale primite în perioada în care și-a majorat singură veniturile.

Astfel, pentru cele șapte luni în care a beneficiat de salariul mărit, femeia păstrează sumele primite, întrucât recuperarea acestora nu a fost stabilită în cadrul acestui dosar.