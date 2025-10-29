Sfârșitul „dronelor minune” ale Ucrainei? Tancurile „țestoasă” ale Rusiei rezistă atacurilor FPV

Sub acoperirea vremii nefavorabile, o forță mecanizată rusă de proporții a atacat luni dimineață pozițiile ucrainene din nord-estul orașului fortificat Pokrovsk. Aproximativ jumătate dintre vehiculele implicate au fost distruse – dar pentru armata rusă, acest bilanț ar putea fi totuși considerat un succes.

Potrivit rapoartelor de pe front, 29 de vehicule rusești au avansat prin ploaie pe câmpiile din regiune. Brigăzile ucrainene 33 și 93 Mecanizată, sprijinite de Corpul 1 Azov și de Forțele pentru Sisteme Fără Pilot, au neutralizat mai mult de jumătate dintre ele folosind mine, drone FPV (First Person View – drone controlate direct prin vizor video) și foc de artilerie.

Pierderile ar fi devastatoare pentru orice altă armată, însă pentru trupele ruse, supraviețuirea unei părți din grupul de atac ar putea fi suficientă pentru a crea un cap de pod, o zonă de sprijin pentru viitoare întăriri.

Analiștii militari citați de platforma AMK Mapping notează că „nivelul real de succes al acestei operațiuni va deveni clar în zilele următoare”.

„Una dintre cele mai ample ofensive recente”

Atacul, despre care se crede că a implicat mai multe brigăzi și regimente de infanterie marină ruse, a fost descris de Corpul 1 Azov ca „una dintre cele mai masive din ultimele luni”. Ținta a fost zona de nord-est a Pokrovskului, unde forțele ruse încearcă să consolideze un salient (o proeminență a frontului) format în august.

Acea poziție, orientată spre nord-vest, în direcția localității Dobropillia, era considerată până de curând cea mai promițătoare rută de încercuire a Pokrovskului dinspre nord.

Căderea orașului Pokrovsk ar deschide pentru Gruparea Centrală a Forțelor Ruse o axă de înaintare mai directă spre Kramatorsk și Sloviansk – ultimele mari centre urbane aflate sub control ucrainean în regiunea Donețk, scrie euromaindanpress.com.

Tancurile „țestoasă” intră în scenă

Potrivit Corpului 1 Azov, printre cele 29 de vehicule care au avansat luni s-a aflat un număr neobișnuit de mare de tancuri „țestoasă” – tancuri rusești modificate cu blindaj suplimentar și grilaje metalice destinate să protejeze împotriva dronelor explozive.

În aceste atacuri, tancurile au rolul de a deschide drumul: absorb loviturile dronelor, curăță minele cu rolele montate în față și oferă sprijin de foc infanteriei.

Această tactică, deși costisitoare, reflectă adaptarea Moscovei la noile condiții ale războiului dominat de drone.

Dronele ucrainene întâmpină rezistență

În ultimele luni, Rusia a acumulat un număr considerabil de vehicule blindate, pe care le-a echipat cu straturi suplimentare de protecție. Primele atacuri de amploare cu aceste vehicule au avut loc la începutul lui octombrie – mai întâi în zona Pokrovsk și apoi în sud, la Mala Tokmacika.

Săptămâna trecută, tancurile ruse au deschis un nou front în apropiere de Siversk, în estul regiunii Donețk. Atacul, desfășurat în timpul zilei, a implicat tancuri, vehicule de luptă ale infanteriei (IFV), vehicule de teren și motociclete.

Un tanc „țestoasă”, echipat cu un sistem de detonare a minelor, a condus atacul și a rezistat zeci de lovituri ale dronelor FPV înainte ca una dintre ele să lovească motorul. Echipajul a abandonat vehiculul în flăcări, dar a fost eliminat de o altă dronă care a atacat din aer.

Brigăzile ucrainene 54 Mecanizată și 81 Asalt Aerian au raportat distrugerea tuturor vehiculelor participante.

Deși câțiva soldați ruși ar fi reușit să se adăpostească în pădurile din apropiere, linia frontului nu a fost modificată semnificativ.

O strategie de uzură

Experiența recentă de la Mala Tokmacika și Pokrovsk sugerează că Rusia ar putea continua aceste atacuri mecanizate și în zona Siversk.

După multiple valuri de asalt, forțele ruse au reușit să debarce infanterie în Mala Tokmachka și încearcă acum să pătrundă în localitatea Șahove, unde se află una dintre principalele linii de apărare ucrainene.

Economisind resursele grele și folosind infanteria pe jos sau pe motociclete în prima parte a anului, Kremlinul a reușit să acumuleze un număr semnificativ de vehicule blindate.

Atacurile mecanizate sunt extrem de costisitoare în condițiile actuale, dominate de războiul cu drone, însă, atâta timp cât Rusia este dispusă să plătească acest preț, tactica rămâne viabilă.

Un operator de drone ucrainean, citat de corespondentul de război David Kiricenko, a explicat diferența de eficiență:

„Este nevoie, în medie, de opt drone FPV pentru a distruge un tanc <<țestoasă>>, dar doar una sau două pentru a elimina o motocicletă sau o echipă de infanterie.”

Într-un singur atac, brigăzile ucrainene pot dispune de câteva sute de drone FPV. Dacă vehiculele ruse pot absorbi suficiente lovituri până când dronele se epuizează, forțele ucrainene riscă să rămână fără muniție aeriană înainte ca rușii să rămână fără tancuri.

Acest scenariu s-a repetat deja la Mala Tokmacika – și s-ar putea repeta la Șahove sau Siversk. Strategia Moscovei pare clară: să trimită „metal și carne” împotriva zidului de drone ucrainean până când acesta va ceda.