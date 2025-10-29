search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Sfârșitul „dronelor minune” ale Ucrainei? Tancurile „țestoasă” ale Rusiei rezistă atacurilor FPV

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Sub acoperirea vremii nefavorabile, o forță mecanizată rusă de proporții a atacat luni dimineață pozițiile ucrainene din nord-estul orașului fortificat Pokrovsk. Aproximativ jumătate dintre vehiculele implicate au fost distruse – dar pentru armata rusă, acest bilanț ar putea fi totuși considerat un succes.

Tanc ”țestoasă” rusesc/FOTO:X
Tanc ”țestoasă” rusesc/FOTO:X

Potrivit rapoartelor de pe front, 29 de vehicule rusești au avansat prin ploaie pe câmpiile din regiune. Brigăzile ucrainene 33 și 93 Mecanizată, sprijinite de Corpul 1 Azov și de Forțele pentru Sisteme Fără Pilot, au neutralizat mai mult de jumătate dintre ele folosind mine, drone FPV (First Person View – drone controlate direct prin vizor video) și foc de artilerie.

Pierderile ar fi devastatoare pentru orice altă armată, însă pentru trupele ruse, supraviețuirea unei părți din grupul de atac ar putea fi suficientă pentru a crea un cap de pod, o zonă de sprijin pentru viitoare întăriri.

Analiștii militari citați de platforma AMK Mapping notează că „nivelul real de succes al acestei operațiuni va deveni clar în zilele următoare”.

„Una dintre cele mai ample ofensive recente”

Atacul, despre care se crede că a implicat mai multe brigăzi și regimente de infanterie marină ruse, a fost descris de Corpul 1 Azov ca „una dintre cele mai masive din ultimele luni”. Ținta a fost zona de nord-est a Pokrovskului, unde forțele ruse încearcă să consolideze un salient (o proeminență a frontului) format în august.

Acea poziție, orientată spre nord-vest, în direcția localității Dobropillia, era considerată până de curând cea mai promițătoare rută de încercuire a Pokrovskului dinspre nord.

Căderea orașului Pokrovsk ar deschide pentru Gruparea Centrală a Forțelor Ruse o axă de înaintare mai directă spre Kramatorsk și Sloviansk – ultimele mari centre urbane aflate sub control ucrainean în regiunea Donețk, scrie euromaindanpress.com.

Tancurile „țestoasă” intră în scenă

Potrivit Corpului 1 Azov, printre cele 29 de vehicule care au avansat luni s-a aflat un număr neobișnuit de mare de tancuri „țestoasă” – tancuri rusești modificate cu blindaj suplimentar și grilaje metalice destinate să protejeze împotriva dronelor explozive.

Citește și: „Profesorul Apocalipsă”, consilierul lui Putin, amenință cu un al treilea război mondial: „Marea Britanie va fi distrusă cu arme nucleare”

În aceste atacuri, tancurile au rolul de a deschide drumul: absorb loviturile dronelor, curăță minele cu rolele montate în față și oferă sprijin de foc infanteriei.

Această tactică, deși costisitoare, reflectă adaptarea Moscovei la noile condiții ale războiului dominat de drone.

Dronele ucrainene întâmpină rezistență

În ultimele luni, Rusia a acumulat un număr considerabil de vehicule blindate, pe care le-a echipat cu straturi suplimentare de protecție. Primele atacuri de amploare cu aceste vehicule au avut loc la începutul lui octombrie – mai întâi în zona Pokrovsk și apoi în sud, la Mala Tokmacika.

Săptămâna trecută, tancurile ruse au deschis un nou front în apropiere de Siversk, în estul regiunii Donețk. Atacul, desfășurat în timpul zilei, a implicat tancuri, vehicule de luptă ale infanteriei (IFV), vehicule de teren și motociclete.

Un tanc „țestoasă”, echipat cu un sistem de detonare a minelor, a condus atacul și a rezistat zeci de lovituri ale dronelor FPV înainte ca una dintre ele să lovească motorul. Echipajul a abandonat vehiculul în flăcări, dar a fost eliminat de o altă dronă care a atacat din aer.

Brigăzile ucrainene 54 Mecanizată și 81 Asalt Aerian au raportat distrugerea tuturor vehiculelor participante.

Deși câțiva soldați ruși ar fi reușit să se adăpostească în pădurile din apropiere, linia frontului nu a fost modificată semnificativ.

O strategie de uzură

Experiența recentă de la Mala Tokmacika și Pokrovsk sugerează că Rusia ar putea continua aceste atacuri mecanizate și în zona Siversk.

După multiple valuri de asalt, forțele ruse au reușit să debarce infanterie în Mala Tokmachka și încearcă acum să pătrundă în localitatea Șahove, unde se află una dintre principalele linii de apărare ucrainene.

Economisind resursele grele și folosind infanteria pe jos sau pe motociclete în prima parte a anului, Kremlinul a reușit să acumuleze un număr semnificativ de vehicule blindate.

Atacurile mecanizate sunt extrem de costisitoare în condițiile actuale, dominate de războiul cu drone, însă, atâta timp cât Rusia este dispusă să plătească acest preț, tactica rămâne viabilă.

Un operator de drone ucrainean, citat de corespondentul de război David Kiricenko, a explicat diferența de eficiență:

„Este nevoie, în medie, de opt drone FPV pentru a distruge un tanc <<țestoasă>>, dar doar una sau două pentru a elimina o motocicletă sau o echipă de infanterie.”

Într-un singur atac, brigăzile ucrainene pot dispune de câteva sute de drone FPV. Dacă vehiculele ruse pot absorbi suficiente lovituri până când dronele se epuizează, forțele ucrainene riscă să rămână fără muniție aeriană înainte ca rușii să rămână fără tancuri.

Acest scenariu s-a repetat deja la Mala Tokmacika – și s-ar putea repeta la Șahove sau Siversk. Strategia Moscovei pare clară: să trimită „metal și carne” împotriva zidului de drone ucrainean până când acesta va ceda.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
digi24.ro
image
Cum explică șeful Apărării că românii au aflat „pe surse” de redimensionarea trupelor americane: „Nu ne-am sincronizat”
stirileprotv.ro
image
ALERTĂ după decizia SUA de retragere a soldaților din România! „Suntem ca în 1940...”
gandul.ro
image
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu
mediafax.ro
image
FCSB, față în față cu coșmarul din 2005 în Cupa României Betano. Trupa lui Becali, eliminată atunci de Rapid II
fanatik.ro
image
„La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata!” Tatăl Andreei, tânăra ucisă de sistemul sanitar după ce a scăpat din incendiul de la Colectiv, mărturie cutremurătoare
libertatea.ro
image
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
digi24.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a găsit pe câmp două vase vechi din lut. Apoi a văzut ce era în ele: Nu-mi venea să cred
antena3.ro
image
Suma uriaşă cerută de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifică preţul aberant
observatornews.ro
image
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
cancan.ro
image
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
prosport.ro
image
Cât de des ar trebui să golești boilerul (rezervorul de apă caldă) – și de ce este atât de important
playtech.ro
image
Haos! UEFA, o noua decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat, după 4 ani! Suma care l-a făcut pe David Popovici să renunțe la Steaua și să semneze cu Dinamo
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Colegii doctoriței care și-a pierdut viața în camera de gardă fac mărturii sfâșietoare: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Percheziții în lanț după moartea Ștefaniei Szabo! Anchetatorii au ridicat mașina doctoriței, dar și mai multe obiecte găsite în camera de gardă. Solicitarea importantă făcută de familia sa
wowbiz.ro
image
Cu ce AVERE rămăsese Ștefania Szabo, după divorț. Era destul de bogată. Fostul soț s-a recăsătorit și e la al treilea mariaj
romaniatv.net
image
Voucherele de vacanță nu sunt dorite de angajați. Condiția care îi nemulțumește pe cei din turism
mediaflux.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Jennifer Lawrence foto Profimedia jpg
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal

Click! Pentru femei

image
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!