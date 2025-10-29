Video Ucraina a lansat atacuri asupra unei rafinării de petrol și a unei uzine chimice din vestul Rusiei

Ucraina ar fi lovit, în cursul nopții de marți spre miercuri, o rafinărie de petrol și o uzină chimică din regiunile vestice ale Rusiei, potrivit mai multor canale rusești de pe Telegram.

Atacurile au provocat incendii puternice, însă informațiile nu au fost deocamdată confirmate oficial de Kiev, potrivit Mediafax.

Forțele ucrainene ar fi lansat atacuri asupra a două obiective industriale majore din vestul Rusiei, o rafinărie și o uzină chimică, în cadrul unei noi serii de lovituri asupra infrastructurii energetice ruse, relatează canale locale de pe Telegram, citate de presa internațională.

În regiunea Ulyanovsk, rafinăria NS-Oil din localitatea Novospasskoye ar fi fost lovită, iar imaginile publicate online arată un incendiu de proporții.

Martorii susțin că flăcările s-au extins rapid pe o mare parte a instalației.

Al doilea atac ar fi vizat uzina chimică Stavrolen din Stavropol Krai, o subsidiară a gigantului Lukoil, potrivit Kyiv Independent.

Înregistrări publicate pe rețelele sociale arată o explozie urmată de un incendiu intens în interiorul complexului.

Fabrica produce benzen, polietilenă și alte produse petroliere folosite în industria de război a Rusiei.

Ministerul ucrainean al Apărării nu a comentat până acum informațiile, iar autenticitatea imaginilor nu a fost verificată independent.