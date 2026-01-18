search
Duminică, 18 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum justifică Washingtonul ideea de a „lua” Groenlanda: „Națiunile care nu își pot apăra teritoriile nu sunt îndreptățite să le dețină”

0
0
Publicat:

Ceea ce până nu demult părea o extravaganță retorică a lui Donald Trump începe să capete contur doctrinar. Administrația americană nu mai vorbește despre Groenlanda ca despre o glumă geopolitică, ci ca despre un „imperativ de securitate națională”. Iar argumentele folosite sunt, pentru Europa, neliniștitoare.

Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet de la Casa Albă /FOTO:Profimedia
Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet de la Casa Albă /FOTO:Profimedia

Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet de la Casa Albă și unul dintre cei mai influenți ideologi ai președintelui Trump, a spus-o direct: statele nu sunt îndreptățite să păstreze teritorii pe care nu le pot apăra. Iar Danemarca, în opinia sa, nu îndeplinește acest criteriu în cazul Groenlandei.

„Noua competiție internațională se mută în zona polară”, a explicat Miller într-un interviu la Fox News. Arctică, rutele de navigație, controlul mișcărilor și al resurselor – acestea ar fi mizele reale ale secolului XXI.

În acest context, consilierul lui Trump a pus sub semnul întrebării dreptul Danemarcei asupra Groenlandei, susținând că statul danez „nu poate apăra” teritoriul, din cauza limitărilor sale militare și economice. „Pentru a controla un teritoriu trebuie să îl poți apăra, să îl dezvolți și să îl populezi. Danemarca a eșuat la toate aceste capitole”, a declarat Miller, într-o formulare care a stârnit consternare în rândul aliaților occidentali.

El a mai afirmat că Statele Unite ar fi deja obligate să cheltuiască „sute de miliarde de dolari” pentru apărarea Danemarcei în cadrul NATO, calificând acest aranjament drept „incorect” și „nedrept față de contribuabilul american”, care ar fi „subvenționat securitatea Europei timp de generații”.

Este o logică ce amintește mai degrabă de secolul XIX decât de ordinea internațională construită după al Doilea Război Mondial. O logică în care dreptul internațional, suveranitatea și alianțele devin secundare în fața criteriului suprem al puterii militare.

Această retorică nu este întâmplătoare. Ea reîmpachetează o viziune mai veche a lui Trump: alianțele nu sunt valori, ci tranzacții. Iar dacă balanța nu este favorabilă Americii, regulile pot fi rescrise.

În Congres, reacțiile sunt departe de a fi unanime

Atât democrați, cât și republicani influenți au respins explicit ideea folosirii forței militare împotriva Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub suveranitate daneză. Senatorii republicani Thom Tillis și Lisa Murkowski au mers chiar pe insulă, într-un gest de diplomație preventivă, pentru a reafirma cooperarea cu Danemarca și NATO împotriva Rusiei și Chinei.

Tillis a avertizat că orice tentativă de intervenție militară ar întâmpina o opoziție serioasă în Congres. Alți republicani sunt și mai direcți: congresmanul Don Bacon a numit ideea „o prostie”, iar democrații vorbesc despre declarații „scăpate de sub control”.

Pentru Danemarca însă, amenințarea nu este tratată ca o simplă bravură politică. Premierul Mette Frederiksen a avertizat că un eventual demers militar american ar rupe fundamentele alianței nord-atlantice. „Totul s-ar opri – inclusiv NATO și sistemul de securitate construit după 1945”, a spus ea într-un interviu televizat.

Aici se află miza reală: nu Groenlanda în sine, ci precedentul. Dacă un aliat NATO poate fi presat, amenințat sau chiar deposedat de teritoriu pe criteriul „insuficientei apărări”, atunci întregul edificiu al securității colective devine fragil.

Declarațiile lui Stephen Miller spun cu voce tare ceea ce până acum era doar insinuat: pentru o parte a administrației Trump, lumea nu mai este organizată pe reguli și alianțe, ci pe raporturi brute de putere. Cine poate, ia. Cine nu, pierde.

Pentru Europa, acesta nu este doar un semnal de alarmă. Este o lecție dură despre cum ar putea arăta o lume în care garanțiile nu mai sunt garantate.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
digi24.ro
image
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
stirileprotv.ro
image
Ger de crapă pietrele în România, ca în iernile de altădată. ANM, informare meteo de ultimă oră, valabilă până joi, temperaturi minime de -20°C
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Ladislau Boloni riscă să fie, din nou, pus la zid. Legendarul antrenor ține la loc de cinste semnătura lui Nicolae Ceaușescu
fanatik.ro
image
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
libertatea.ro
image
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
digisport.ro
image
Casa de Pensii, avertisment pentru pensionari și viitorii pensionari: Vechimea în muncă, sub o nouă regulă
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
observatornews.ro
image
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Scandal monstru la PRO TV, după plecarea lui Măruță. Vedeta a răbufnit chiar în timpul emisiunii, nimeni nu se aștepta să spună asta
playtech.ro
image
Apariție de senzație la FCSB! Va juca primul meci cu CFR Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
digisport.ro
image
Curtea Constituțională, capturată de Guvern? Numiri, favoruri și fisurile invizibile ale independenței
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Fetița căzută în lacul din parcul Nicolae Romanescu din Craiova, salvată de un cetățean din India! Olguţa Vasilescu spune că va primi titlul de cetăţean de onoare
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Printesa Leonor, Infanta Sofia și Regina Sofia foto profimedia 1066852643 (2) jpg
Doliu la Casa Regală a Spaniei! Regele Felipe, soția Letizia, fiicele lor și Regina Sofia au stat lângă sicriul Prințesei Irene a Greciei
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor