Secretarul general al NATO, avertisment legat de atacurile hibride ale Rusiei: „Pot lua forma unor tentative de asasinat”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat joi, 28 august, asupra capacităților extinse ale Rusiei de a desfășura atacuri hibride, care pot viza inclusiv statele membre ale Alianței Nord-Atlantice.

„Acestea pot lua forma unor tentative de asasinat. Pot lua forma bruiajelor electronice ale aeronavelor comerciale deasupra Mării Baltice, încercând practic să efectueze atacuri cibernetice asupra unei țări importante din NATO”, a declarat Rutte în cadrul unui eveniment desfășurat la Würzburg, Germania, relatează dpa, preluat de Agerpres.

Oficialul NATO a evitat să comenteze incidente specifice, în contextul unor rapoarte repetate despre zboruri cu drone, sabotaje și tentative de spionaj.

„Știm că Rusia este capabilă de multe. Nici aici nu ar trebui să fim naivi, iar eu știu că Germania nu este naivă”, a subliniat el.

„Atacurile teribile de noaptea trecută asupra Kievului, care au ucis atât de mulți civili nevinovați, arată încă o dată că nu putem fi naivi în privința Rusiei. Trebuie să ne asigurăm că Ucraina are ceea ce are nevoie pentru a se apăra și a asigura o pace durabilă”, a scris Mark Rutte pe rețeaua X, în această seară.

Rutte a mai precizat că a discutat cu șefa diplomației UE, Kaja Kallas, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre atacul masiv lansat joi de Rusia asupra Kievului, în urma căruia a fost avariată și clădirea reprezentanței UE în Ucraina.

Kremlinul a făcut joi primele declarații după atacul masiv asupra Kievului în cursul nopții care a ucis cel puțin 18 persoane, inclusiv patru copii. Totodată, Rusia a lovit reprezentanța UE din Kiev și sediul British Council din capitala ucraineană. UE și Marea Britanie i-au convocat pe ambasadorii Rusiei din Bruxelles, respectiv Londra.