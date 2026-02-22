Secretarul britanic al Apărării își dorește să trimită trupe în Ucraina. „Acest lucru va însemna că războiul acesta s-a încheiat”

Secretarul Apărării al Marii Britanii, John Healey, a scris duminică, 22 februarie, în Sunday Telegraph, că dorește să trimită trupe britanice în Ucraina, considerând că acest gest ar semnala sfârșitul războiului cu Rusia.

„Nu există o povară mai mare pentru niciun secretar al Apărării sau pentru orice guvern decât să trimiți forțele armate în operațiuni. Vreau să fiu secretarul Apărării care trimite trupe britanice în Ucraina – pentru că acest lucru va însemna că războiul acesta s-a încheiat în sfârșit.

Va însemna că am negociat pacea în Ucraina. Iar o Europă sigură are nevoie de o Ucraină puternică și suverană”, a scris Healey, potrivit The Guardian.

Liderii europeni au declarat în decembrie că Europa este pregătită să conducă o „forță multinațională” în Ucraina, ca parte a unei propuneri americane pentru un acord de pace, care până acum pare greu de realizat din cauza poziției maximaliste a Moscovei.

Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei și ai altor opt state europene au afirmat că trupele dintr-o „coaliție a celor dornici”, cu sprijinul SUA, ar putea „asista la refacerea forțelor ucrainene, la securizarea cerului Ucrainei și la susținerea siguranței maritime, inclusiv prin operațiuni pe teritoriul Ucrainei”.

Pe 6 ianuarie, liderii Ucrainei, Franței și Marii Britanii au semnat la Paris o declarație privind desfășurarea unor „forțe multinaționale” în Ucraina după încheierea războiului, fără a specifica dimensiunea contingentului.

Angajamentele concrete ale coaliției internaționale de 35 de țări urmează să fie clarificate până la finalul lunii ianuarie, în funcție și de poziția SUA privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Într-un interviu acordat agenției ruse de stat Tass, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat anterior că orice contingente militare europene trimise în Ucraina vor fi considerate de forțele ruse ținte militare legitime.

„Aceste ambiții (ale oficialilor europeni) i-au orbit complet. Nu le pasă nici de ucraineni, nici de propriii cetățeni.

Aceasta este singura explicație pentru faptul că încă se vorbește în Europa despre trimiterea de forțe militare în Ucraina, ca parte a așa-numitei «coaliții a celor dispuși». Am spus de multe ori că, în acest caz, forțele noastre armate le-ar considera ținte legitime.”