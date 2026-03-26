Schimbarea de paradigmă: NATO intră într-o logică de „război posibil”. Alianța se pregătește pentru posibile atacuri ale Rusiei asupra sectorului energetic

Raportul NATO pe 2025 marchează o ruptură clară față de anii anteriori: Alianța nu mai operează doar în logica descurajării teoretice, ci într-un cadru de pregătire reală pentru un conflict de mare intensitate.

NATO își intensifică pregătirile pentru eventuale atacuri asupra infrastructurii energetice, pe fondul evaluărilor potrivit cărora Rusia ar putea viza acest sector în cazul unui conflict cu Alianța.

Avertismentul apare în raportul anual pentru 2025, prezentat pe 26 martie de secretarul general Mark Rutte.

Documentul arată că războiul din Ucraina a evidențiat vulnerabilitatea infrastructurii energetice. „Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei a demonstrat că energia va fi, probabil, una dintre principalele ținte în cazul unui atac asupra NATO”, se precizează în raport.

În acest context, Alianța afirmă că își adaptează pregătirea, prin intensificarea exercițiilor, antrenamentelor și coordonării pentru protejarea infrastructurii energetice critice. Un exercițiu militar desfășurat în septembrie a contribuit la o mai bună înțelegere a măsurilor necesare pentru asigurarea securității aprovizionării.

Raportul reiterează poziția exprimată și în anii anteriori, potrivit căreia Rusia reprezintă „cea mai semnificativă și directă amenințare” la adresa securității euro-atlantice. Totodată, documentul menționează că Kremlinul continuă să testeze Alianța prin acțiuni considerate tot mai riscante, inclusiv încălcări ale spațiului aerian, sabotaj și activități cibernetice ostile.

În ceea ce privește Ucraina, raportul nu abordează direct perspectiva aderării la NATO, dar subliniază sprijinul continuu acordat Kievului. Aliații afirmă că este important să ofere asistența necesară pentru apărarea țării în prezent, dar și pentru a-i consolida capacitatea de a descuraja eventuale agresiuni viitoare.

Sprijinul include coordonarea ajutorului militar, instruirea și logistica, precum și eforturi pentru creșterea compatibilității forțelor ucrainene cu standardele NATO. De asemenea, sunt menționate planuri pentru integrarea industriei de apărare ucrainene în ecosistemul industrial al statelor aliate.

Raportul evidențiază și creșterea cheltuielilor de apărare. În 2025, membrii europeni ai NATO și Canada au cheltuit împreună 574 de miliarde de dolari, o creștere de 20% în termeni reali față de anul precedent.

Pentru prima dată, toate cele 32 de state membre au atins pragul de 2% din PIB alocat apărării, stabilit în 2014. În fruntea clasamentului se află Polonia, cu 4,3% din PIB, urmată de statele baltice, în timp ce Statele Unite continuă să fie pilonul financiar al Alianței, asigurând aproximativ 60% din cheltuielile totale de apărare.

Mesajul raportului este limpede: într-o lume în care războiul nu mai înseamnă doar tancuri și fronturi, protejarea infrastructurii critice – în special a celei energetice – devine o prioritate strategică de prim rang.

1. Alianța intră într-o logică de „război posibil”

Nu mai vorbim despre crize periferice (Afganistan, Balcani), ci despre: apărarea teritoriului aliat, mobilizare rapidă, scenarii de conflict direct cu o putere majoră

În esență, NATO revine la ADN-ul său de organizație de apărare colectivă, dar într-un mediu mult mai complex decât în timpul Războiului Rece.

2. Rusia – din adversar strategic în amenințare operațională

Raportul confirmă fără echivoc că Rusia este: „cea mai semnificativă și directă amenințare”. Dar noutatea nu este eticheta, ci modul concret în care este descris comportamentul Rusiei: acțiuni hibride (sabotaj, cyber, manipulare), încălcări ale spațiului aerian, presiune constantă asupra flancului estic

Analiza sugerează că NATO nu mai vede Rusia doar ca un risc pe termen lung, ci ca un actor care testează activ pragurile de reacție ale Alianței.

3. Lecția Ucraina: infrastructura critică devine front de război

Războiul din Ucraina este tratat ca un „laborator strategic”. Cea mai importantă lecție: energia și infrastructura critică sunt ținte principale

Aceasta schimbă radical doctrina NATO: apărarea nu mai înseamnă doar trupe și tancuri include rețele electrice, transport, comunicații

necesită cooperare civil-militară extinsă. Practic, frontul se mută în interiorul societății.

4. Militar: creștere masivă a capacității de reacție

Raportul arată o transformare profundă a posturii militare: creșterea forțelor de mare disponibilitate (sute de mii de militari)

desfășurare avansată pe flancul estic, planuri regionale de apărare mult mai detaliate. NATO trece de la „tripwire forces” (forțe simbolice) la forțe capabile să lupte imediat.

5. Banii schimbă tot: sfârșitul „dividendului păcii”

Un punct istoric: toate statele au atins pragul de 2% din PIB pentru apărare. Mai mult: cheltuielile cresc accelerat, se discută deja ținte de până la 5% din PIB până în 2035, Europa și Canada au crescut bugetele cu 20% într-un singur an. Ceea ce înseamnă că Occidentul intră într-o nouă eră de reînarmare.

Înalt oficial NATO avertizează: „Trebuie să ne pregătim, altfel vom suferi ceea ce suferă în prezent ţările din Golf”

6. Industria de apărare – veriga slabă care devine prioritate

Raportul insistă pe o problemă critică: NATO nu produce suficient, suficient de repede

Direcțiile majore:

- producției de muniție

-integrarea industriei ucrainene

-cooperare mai strânsă cu sectorul privat

Războiul modern este și un război industrial, nu doar militar.

7. Extinderea conceptului de război: cyber, spațiu, hibrid

NATO recunoaște oficial că viitorul conflictului este multi-domeniu: cyber (atacuri zilnice asupra infrastructurii)

spațiu (sateliți, comunicații), informațional (propagandă, dezinformare). Linia dintre pace și război devine tot mai difuză.

8. Ucraina – integrare fără promisiune explicită de aderare

Raportul evită tema aderării, dar introduce un concept-cheie: integrare de facto pe termen lung

Asta înseamnă:

-interoperabilitate militară

-integrarea industriei

-sprijin continuu

Practic, Ucraina este adusă în ecosistemul NATO fără a i se oferi încă articolul 5.

9. Relația transatlantică: solidaritate, dar și tensiuni

Statele Unite rămân pilonul principal având o contribuție de 60% din cheltuielile totale

Dar raportul sugerează subtil: presiune pentru ca Europa să facă mai mult, tendință de „reechilibrare” a responsabilităților. NATO devine mai europeană, dar fără SUA nu poate funcționa.

Raportul NATO 2025 nu este doar un document tehnic – este un manifest pentru o nouă epocă de securitate.

Mesajul central al raportului este că lumea a devenit mai periculoasă, războiul în Europa este o realitate, NATO trebuie să fie pregătit nu doar să descurajeze, ci să lupte. În acest context, Alianța se transformă dintr-o structură de stabilitate într-o mașină de apărare adaptată unui conflict major posibil.

Europa are nevoie de o creștere cu 400% a capacității de apărare aeriană, altfel riscă înfrângerea

Rusia își transformă rachetele balistice într-o armă tot mai greu de oprit, iar Europa riscă să plătească scump această întârziere strategică. Avertismentul vine chiar din interiorul Uniunii Europene, unde oficialii admit deschis: fără o creștere masivă a capacităților de apărare antiaeriană, continentul ar putea pierde cursa securității.

Trump, furibund la adresa țărilor NATO: „SUA nu au nevoie de nimic. Nu uitați niciodată acest moment foarte important!”

Comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, atrage atenția că Moscova a reușit să îmbunătățească semnificativ caracteristicile tehnice ale rachetelor sale balistice. Noua generație de arme poate modifica traiectoria în timpul zborului, reducând drastic eficiența sistemelor de interceptare utilizate de Ucraina.

Sistemele Patriot nu mai oferă aceeași protecție

În aceste condiții, sistemele Patriot — pilonul principal al apărării anti-balistică a Kievului — nu mai oferă aceeași protecție. Pentru a doborî o singură rachetă, este adesea nevoie de mai multe interceptoare, ceea ce duce la o presiune uriașă asupra stocurilor deja limitate.

Datele sunt alarmante: doar anul trecut, Ucraina a fost ținta a aproximativ 2.000 de atacuri cu rachete, dintre care aproape jumătate au fost balistice. Iar ritmul nu scade — dimpotrivă, Rusia își intensifică loviturile.

În acest context, necesarul devine uriaș. Oficialii europeni estimează că Ucraina ar avea nevoie de aproximativ 2.000 de interceptoare anti-balistică anual doar pentru a ține pasul cu amenințarea.

Problema nu este însă doar cantitativă, ci și structurală. O rachetă balistică, chiar și una „de precizie”, nu lovește niciodată izolat. Cu focoase de sute de kilograme, efectele sunt devastatoare și, inevitabil, produc victime civile. Cu alte cuvinte, fiecare atac asupra unui „obiectiv militar” se traduce, în realitate, prin distrugeri colaterale masive.

Șeful NATO a cerut o creștere de 400% a producției de sisteme de apărare antiaeriană

În fața acestei realități, Europa este pusă în fața unei alegeri dure. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut o creștere de 400% a producției de sisteme de apărare antiaeriană — un salt industrial fără precedent în ultimele decenii.

Kubilius merge și mai departe: apărarea viitorului nu poate depinde de un singur tip de armament. Este nevoie de un sistem stratificat, care să combine interceptoare clasice cu soluții mai ieftine și flexibile, inclusiv drone capabile să neutralizeze amenințările în aer.