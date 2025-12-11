search
Joi, 11 Decembrie 2025
America „nu se poate apăra singură". Fost comandant NATO avertizează că retragerea din Europa ar lăsa Occidentul vulnerabil

Fostul comandant suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul american în retragere Philip Breedlove, transmite un avertisment ferm: Statele Unite nu sunt pregătite să-și abandoneze partenerii europeni și nici nu ar putea face față singure amenințărilor care se conturează. Într-un interviu amplu acordat publicației Kyiv Post, acesta subliniază că stabilitatea continentului depinde în continuare de angajamentul strategic al Washingtonului.

Fostul comandant suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul în retragere Philip Breedlove/FOTO
Fostul comandant suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul în retragere Philip Breedlove/FOTO

Breedlove evită comentariile partizane privind turbulențele politice interne din SUA, dar notează diferențele vizibile dintre poziționarea actualei administrații și percepțiile publicului american. O distanță care, în opinia sa, ar trebui privită cu atenție la nivel european, mai ales în contextul noii Strategii Naționale de Securitate a Statelor Unite.

O strategie care amintește de arhitectura dorită de Moscova

Generalul atrage atenția că documentul reflectă viziunea administrației Trump, nu o repoziționare definitivă a Americii. Cu toate acestea, anumite pasaje ridică semne de întrebare, inclusiv cele care par să reducă prioritatea acordată Europei și să accepte, chiar indirect, logica „sferelor de influență” promovată de Vladimir Putin.

Breedlove observă că formulările din strategie se apropie de modelul multipolar pe care Kremlinul îl împinge de peste un deceniu – un model în care lumea este împărțită în zone regionale dominate de mari puteri. În opinia sa, această convergență este „profund îngrijorătoare”, nu pentru că ar fixa definitiv politica americană, ci pentru că validează, într-un moment sensibil, un cadru strategic convenabil Rusiei.

În contrapunct, generalul arată că sondajele de opinie din SUA indică un sprijin public constant pentru NATO și pentru ajutorul acordat Ucrainei – un indicator pe care aliații europeni nu ar trebui să îl ignore.

„Putin va reveni”. Europa, chemată să accelereze pregătirile

Întrebat despre urgența consolidării capabilităților europene – de la apărare antiaeriană la logistică, informații și domeniul cibernetic –, Breedlove este categoric: Europa are nevoie de toate acestea, și are nevoie acum.

Amintește că, în pofida controverselor, administrația Trump a reușit să forțeze creșterea cheltuielilor de apărare în rândul aliaților. După ceea ce el numește o „pauză de achiziții de 25-30 de ani” în Europa post-Război Rece, statele membre ale Alianței încearcă în prezent să recupereze decalajul.

Mizele sunt clare: documentele și declarațiile oficialilor ruși nu lasă loc ambiguității. Moscova urmărește redesenarea arhitecturii de securitate europene, într-o manieră care amintește de influența exercitată în perioada URSS și a Pactului de la Varșovia. Remarcile recente conform cărora „Rusia nu și-a încheiat treaba în Europa” nu sunt, spune Breedlove, simple bravade, ci indicatori ai unei strategii consecvente.

Apărarea Ucrainei a erodat semnificativ forțele terestre ale Rusiei, oferind Europei un interval critic de pregătire. Dar fereastra se va închide: „Putin va reveni”, avertizează fostul comandant NATO.

Dincolo de declarații: arme reale, autoritate reală, termene reale

Pentru Breedlove, cel mai important pas imediat este ca Europa să treacă de la declarații politice la decizii executive care se traduc rapid în transferuri de capabilități către Ucraina – însoțite de libertatea reală a Kievului de a le folosi eficient.

Generalul respinge și ideile vehiculate în anumite cercuri republicane privind o eventuală retragere a SUA din NATO, oferind un scenariu concret: un cargobot intrând într-un port american și eliberând roiuri de drone ostile. Statele Unite, spune el, ar fi „complet lipsite de apărare” în fața unui atac de tipul celor testate deja în Ucraina sau în Orientul Mijlociu.

Adversarii au demonstrat capacitatea de a desfășura astfel de acțiuni. America, afirmă Breedlove, încă nu este pregătită – motiv în plus pentru care renunțarea la aliați nu ar întări, ci ar vulnerabiliza securitatea americană.

Mesajul pentru Europa: demonstrați seriozitate

În ceea ce privește menținerea cooperării militare cu Washingtonul în perioade de tensiune politică, generalul are un mesaj direct: statele europene trebuie să demonstreze că sunt dispuse să se înarmeze și să preia responsabilitatea principală pentru propria apărare. O astfel de atitudine, sugerează el, ar reduce spațiul politic pentru vocile americane care cer retragerea din angajamente internaționale.

Într-un moment în care lozincile riscă să înlocuiască strategia, evaluarea lui Breedlove este lipsită de echivoc: alianțele Americii rezistă pentru că populația înțelege intențiile adversarilor și pentru că izolarea ar fi o iluzie periculoasă.

Dacă Washingtonul ar ezita, avertizează acesta, vidul de putere rezultat ar constitui o victorie strategică pentru rivalii SUA – iar securitatea continentului ar intra într-o zonă de risc major.

