Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
Europenii recunosc: Trump le influențează politica mai mult decât propriii lor lideri - Sondaj Politico

Publicat:

Un nou sondaj internațional realizat pentru POLITICO indică faptul că mulți europeni împărtășesc perspectiva lui Donald Trump potrivit căreia liderii lor sunt slabi — cel puțin în comparație cu președintele Statelor Unite — și îl percep pe acesta drept mai decis și mai influent.

Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:Profimedia
Pentru numeroși alegători din marile democrații europene, impactul revenirii lui Trump la Casa Albă pare să depășească efectul politic al alegerii propriilor conducători. Potrivit respondenților din Germania, Franța și Marea Britanie, rezultatul alegerilor americane este considerat mai important pentru țările lor decât scrutinul național.

Sondajul, primul de acest fel realizat la nivel internațional pentru POLITICO, oferă o imagine asupra modului în care primul an al celui de-al doilea mandat al lui Trump a influențat politica globală, efectele fiind resimțite în mod deosebit în Europa.

Studiul online a fost realizat de firma independentă Public First, cu sediul la Londra, și a inclus peste 10.000 de respondenți din Statele Unite, Canada, Germania, Franța și Marea Britanie.

Liderii europeni sunt evaluați critic în relația cu Washingtonul

Pentru lideri precum cancelarul german Friedrich Merz sau președintele francez Emmanuel Macron, rezultatele sunt dificile. Votanții îi percep drept ineficienți în gestionarea relației cu un președinte american considerat imprevizibil.

La nivelul instituțiilor europene, evaluările sunt chiar mai slabe. În Franța, doar 11% dintre respondenți au apreciat pozitiv modul în care Bruxellesul a gestionat relația cu Washingtonul, în timp ce 47% au considerat că răspunsul UE a fost unul deficitar. Premierul britanic Keir Starmer a primit o evaluare mai echilibrată, alegătorii britanici considerând în ansamblu că performanța sa nu poate fi catalogată nici drept bună, nici drept proastă.

„Rezultatele arată într-o manieră clară amploarea influenței lui Trump asupra discuțiilor politice din ultimul an, nu doar în Statele Unite, ci la nivel global”, a declarat Seb Wride, director de sondaje la Public First.

Aceste evaluări vin într-un moment delicat pentru relațiile transatlantice. Noua Strategie Națională de Securitate publicată recent de Casa Albă indică o schimbare de ton în politica externă americană, marcând o distanțare de neutralitatea tradițională față de aliații europeni și promovând o direcție politică mai apropiată de ideologia „Make America Great Again”.

POLITICO l-a desemnat pe Trump drept cea mai influentă personalitate în politica europeană în acest an, în fruntea listei sale anuale „P28”, care estimează potențialul de influență asupra politicilor europene.

Într-un interviu acordat POLITICO, Trump a declarat că este dispus să susțină candidați în Europa care împărtășesc pozițiile sale, în special cele privind migrația.

Efectul alegerilor din SUA, perceput diferit în Europa și Canada

Pentru a evalua impactul politic generat de revenirea lui Trump la putere, Public First a intervievat online 10.510 adulți, între 5 și 9 decembrie.

În Germania, 53% dintre respondenți au declarat că realegerea lui Trump are o importanță mai mare pentru țara lor decât alegerea cancelarului Merz. În Marea Britanie, 54% consideră victoria lui Trump mai importantă decât trecerea la un guvern laburist condus de Starmer. În Franța, 43% cred că revenirea lui Trump a avut un impact mai mare decât alegerea lui Macron.

Citește și: Trump trimite unde de șoc în America Latină, sugerând că încă două națiuni sunt în vizorul său pentru o intervenție militară

În Canada, opinia publică este mai divizată. Alegerea lui Mark Carney, care și-a construit campania pe promisiunea de a avea o poziție fermă față de Trump, este considerată de 40% dintre respondenți mai semnificativă decât rezultatul alegerilor americane, în timp ce 45% consideră că victoria lui Trump are o importanță mai mare pentru Canada.

Percepțiile privind puterea politică

În interviul pentru POLITICO, Trump a catalogat liderii europeni drept „slabi”, comentariu care a generat reacții din partea mai multor politicieni europeni și chiar un apel al Papei la menținerea unității transatlantice.

Sondajul arată că numeroși europeni împărtășesc cel puțin parțial această evaluare. În Germania, 74% îl consideră pe Trump mai „puternic și decis” decât pe Merz. În Franța, raportul este de 73% la 27% în defavoarea lui Macron, iar în Marea Britanie de 69% la 31% în defavoarea lui Starmer. Canada face notă discordantă: 60% dintre respondenți îl consideră pe Carney mai puternic și mai decis decât Trump.

Cu toate acestea, respondenții din toate cele cinci țări declară că trăsăturile cel mai dorite la un lider sunt onestitatea și transparența, și nu neapărat forța politică.

Gestionarea crizelor internaționale

În privința modului în care liderii europeni au gestionat provocările geopolitice din ultimul an, opiniile sunt diferite. Doar 24% dintre germani cred că Merz s-a descurcat bine în relația cu Washingtonul. În Franța, doar 16% consideră că Macron a gestionat eficient situația, iar 39% sunt de părere că răspunsul său a fost slab.

Evaluările privind premierul britanic sunt împărțite în mod egal: 29% consideră că Starmer gestionează eficient relația cu președintele american, iar 29% susțin contrariul.

Confruntare sau cooperare

Sondajul indică faptul că europenii ar prefera ca liderii lor să adopte o atitudine fermă față de Trump. Totuși, atunci când sunt întrebați cum ar trebui să se comporte propriii conducători în mod concret, respondenții înclină spre colaborare, nu confruntare. În Canada, electoratul manifestă o ușoară preferință pentru o abordare mai combativă.

„Poate singura oportunitate pe care Trump a oferit liderilor naționali este aceea de a se confrunta direct cu el — iar atunci când au făcut-o, percepțiile publice asupra lor au avut de câștigat”, a subliniat Wride. „În ultimul an, mulți dintre ei nu au reușit să valorifice această oportunitate.”

Europa

loading Se încarcă comentariile...
image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani