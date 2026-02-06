search
Vineri, 6 Februarie 2026
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime

0
0
Publicat:

Doi oficiali de rang înalt din Muntenegru și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip sexual în care cei doi apar în ipostaze intime. Scandalul, care a zguduit statul balcanic, a escaladat ulterior în acuzații reciproce de șantaj între foștii amanți.

Mirjana Pajkovici FOTO Instagram
Mirjana Pajkovici FOTO Instagram

Mirjana Pajković — directoarea generală a Direcției pentru promovarea și protecția drepturilor omului din Muntenegru, cunoscută pentru aparițiile sale glamour — și-a anunțat vineri demisia, la câteva săptămâni după ce Dejan Vukšić, fost consilier prezidențial, a demisionat în luna decembrie, scrie New York Post.

Cei doi au fost surprinși în ipostaze intime într-un videoclip apărut online, însă nu este clar când a avut loc relația lor. Se știe însă că Vukšić este căsătorit, în timp ce Pajković este cunoscută pentru faptul că își etalează look-ul în fotografii provocatoare postate pe rețelele sociale și nu numai.

Nu se știe cine a făcut publică înregistrarea, însă Pajković l-a acuzat pe Vukšić că a șantajat-o cu acel material pentru a o reduce la tăcere în privința relației lor.

„Faptul că superiorul meu vedea ceva compromițător despre mine, că m-a amenințat clar și direct spunându-mi că deține material compromițător, de ce aș fi tăcut atunci?”, a declarat Pajković, citată de publicația muntenegreană Pobjeda.

Pajković a susținut că nu știa exact ce conținea materialul cu care ar fi fost șantajată, însă se temea că Vukšić îi va face rău, având în vedere poziția sa influentă în structurile statului.

„Am fost expusă unei violențe extreme, pe care am și făcut-o publică pe rețelele sociale, când una dintre cele mai apropiate persoane de președintele țării, fostul șef al Agenției Naționale de Securitate, mi-a spus în mod insistent și pe parcursul întregii conversații că nu va mai fi loc pentru mine și că nu voi mai avea viață în Muntenegru”, a spus Pajković.

Mirjana Pajkovici FOTO Instagram
Mirjana Pajkovici FOTO Instagram

Ea a sugerat chiar că președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, ar fi fost la curent cu amenințările lansate de Vukšić, însă nu ar fi intervenit.

În declarația sa de demisie, Pajković a încurajat „fiecare femeie” să se apere atunci când este amenințată, mai ales atunci când „cineva vrea în mod clar să-ți distrugă viața din toate punctele de vedere”, relatează publicația citată.

„De exemplu, când cineva te șantajează”, a scris ea. „Când o persoană mai puternică îți cere o favoare, un anumit comportament pe care nu îl dorești în acel moment, iar dacă refuzi, ești predată cuiva care întruchipează cea mai înaltă autoritate a statului. Nimeni nu te va lovi fizic — suntem în secolul XXI — dar vor încerca foarte clar să-ți distrugă viața din toate punctele de vedere.”

Pajković a depus și o plângere penală împotriva lui Vukšić, acuzând distribuirea neautorizată a unei fotografii intime cu ea.

La rândul său, Vukšić susține că Pajković nu este nevinovată în acest scandal. El o acuză că l-ar fi șantajat cu o înregistrare telefonică în care el vorbea negativ despre ea, încercând astfel să-l forțeze să retragă candidatura unui judecător la Curtea Constituțională.

Dejan Vukšić FOTO gov.me
Dejan Vukšić FOTO gov.me

Vukšić a depus, de asemenea, plângeri penale împotriva lui Pajković, acuzând-o că a folosit acea înregistrare telefonică.

Mai mult, el susține că Pajković ar fi invocat „amenințarea” difuzării înregistrării într-una dintre plângerile sale penale.

Ambii au negat acuzațiile formulate de cealaltă parte.

„Resping toate acuzațiile inexacte, incomplete și tendențioase prin care, fără dovezi, mi se atribuie responsabilitatea pentru încălcarea vieții private a doamnei Pajković și pentru distribuirea înregistrărilor respective”, a declarat Vukšić.

„Am văzut acel conținut pentru prima dată abia în momentul în care a început să circule ilegal pe rețelele sociale”, a mai afirmat el, citat de Serbian Times.

