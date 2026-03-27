Péter Szijjártó acuză Ucraina de ingerință gravă: „Ungaria a fost transformată într-o zonă de operațiuni”

Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, susține că Ucraina ar desfășura activități de informații pe teritoriul Ungariei, în contextul apropierii alegerilor parlamentare din aprilie. Oficialul califică situația drept „inacceptabilă” și o amenințare gravă la adresa suveranității țării.

Ministrul ungar al afacerilor externe și comerțului exterior, Péter Szijjártó, a declarat joi, într-un mesaj video publicat pe Facebook, că „este complet inacceptabil ca Ucraina să fi transformat practic Ungaria într-o zonă de operațiuni ale serviciilor de informații”, în contextul apropierii alegerilor parlamentare din luna aprilie, relatează News.ro.

Potrivit unui comunicat al ministerului, oficialul a descris situația drept „un atac extrem de grav la adresa suveranității” Ungariei.

„Avem de toate: un jurnalist maghiar care cooperează cu un serviciu de informații străin, interceptarea repetată a ministrului ungar de externe, instruirea informaticienilor Partidului Tisza de către ucraineni”, a afirmat Szijjártó.

Acesta a adăugat că „toate acestea i-au convins chiar și pe cei care aveau îndoieli că există într-adevăr o ingerință a serviciilor de informații străine în procesul electoral din Ungaria”.

Apel la vot și mesaj politic

Șeful diplomației ungare a subliniat importanța alegerilor din 12 aprilie, despre care spune că vor decide direcția țării.

„Nu vom permite serviciilor străine să impună interese externe în Ungaria, nu vom permite să fim atrași în război, să fie aduși migranți sau să fie transferate resursele noastre către Ucraina. Pe 12 aprilie, fiecare trebuie să fie prezent la vot”, a declarat ministrul.

Alte acuzații privind o operațiune coordonată

Și ministrul ungar al Afacerilor Europene, János Bóka, a susținut miercuri că în Ungaria ar avea loc o operațiune coordonată a serviciilor externe de informații, menită să influențeze alegerile și să aducă la putere partidul Tisza.

Potrivit acestuia, agenți străini care au activat anterior în Ungaria, inclusiv în interesul Ucrainei, ar fi fost ulterior infiltrați în partid, inclusiv în sistemele sale informatice.

În aceste condiții, Bóka consideră că formațiunea „nu mai poate fi privită doar ca o construcție politică externă”, ci ca un partid creat în cadrul unei operațiuni de informații. El a spus că alegătorii ar avea de ales între un guvern suveran și un „guvern-marionetă”.

Dezvăluiri despre relația cu Rusia

Referindu-se la presupusa interceptare a convorbirilor lui Péter Szijjártó, János Bóka a declarat că problema nu este conținutul discuțiilor, „așa cum susține Bruxellesul”, ci faptul că ministrul de externe al unui stat membru UE ar fi fost interceptat de serviciile de informații ale unui alt stat european. În opinia sa, această situație necesită clarificări.

În paralel, publicația Washington Post, citând oficiali europeni din domeniul securității, susține că guvernul ungar condus de Viktor Orbán ar fi oferit, de mai mult timp, Moscovei acces la discuții sensibile din cadrul Uniunii Europene.

Conform articolului, Péter Szijjártó ar fi sunat frecvent, în pauzele reuniunilor Consiliului UE, pentru a-i transmite omologului său rus, Serghei Lavrov, „rapoarte directe despre ceea ce s-a discutat” și posibile soluții.

Ministrul ungar a confirmat că discută în mod regulat cu mai mulți parteneri internaționali, inclusiv Rusia, Statele Unite, Turcia, Israel și Serbia. „Discut nu numai cu ministrul rus de externe, ci și cu cei din SUA, Turcia, Israel, Serbia și cu ceilalți parteneri ai noștri, atât înainte, cât și după reuniunile Consiliului Uniunii Europene”, a declarat Szijjártó.