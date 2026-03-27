Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Péter Szijjártó acuză Ucraina de ingerință gravă: „Ungaria a fost transformată într-o zonă de operațiuni”

Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, susține că Ucraina ar desfășura activități de informații pe teritoriul Ungariei, în contextul apropierii alegerilor parlamentare din aprilie. Oficialul califică situația drept „inacceptabilă” și o amenințare gravă la adresa suveranității țării.

Péter Szijjártó acuză Ucraina de ingerință gravă FOTO: Captură Facebook

Ministrul ungar al afacerilor externe și comerțului exterior, Péter Szijjártó, a declarat joi, într-un mesaj video publicat pe Facebook, că „este complet inacceptabil ca Ucraina să fi transformat practic Ungaria într-o zonă de operațiuni ale serviciilor de informații”, în contextul apropierii alegerilor parlamentare din luna aprilie, relatează News.ro.

Potrivit unui comunicat al ministerului, oficialul a descris situația drept „un atac extrem de grav la adresa suveranității” Ungariei.

„Avem de toate: un jurnalist maghiar care cooperează cu un serviciu de informații străin, interceptarea repetată a ministrului ungar de externe, instruirea informaticienilor Partidului Tisza de către ucraineni”, a afirmat Szijjártó.

Acesta a adăugat că „toate acestea i-au convins chiar și pe cei care aveau îndoieli că există într-adevăr o ingerință a serviciilor de informații străine în procesul electoral din Ungaria”.

Apel la vot și mesaj politic

Șeful diplomației ungare a subliniat importanța alegerilor din 12 aprilie, despre care spune că vor decide direcția țării.

Nu vom permite serviciilor străine să impună interese externe în Ungaria, nu vom permite să fim atrași în război, să fie aduși migranți sau să fie transferate resursele noastre către Ucraina. Pe 12 aprilie, fiecare trebuie să fie prezent la vot”, a declarat ministrul.

Alte acuzații privind o operațiune coordonată

Și ministrul ungar al Afacerilor Europene, János Bóka, a susținut miercuri că în Ungaria ar avea loc o operațiune coordonată a serviciilor externe de informații, menită să influențeze alegerile și să aducă la putere partidul Tisza.

Potrivit acestuia, agenți străini care au activat anterior în Ungaria, inclusiv în interesul Ucrainei, ar fi fost ulterior infiltrați în partid, inclusiv în sistemele sale informatice.

În aceste condiții, Bóka consideră că formațiunea „nu mai poate fi privită doar ca o construcție politică externă”, ci ca un partid creat în cadrul unei operațiuni de informații. El a spus că alegătorii ar avea de ales între un guvern suveran și un „guvern-marionetă”.

Dezvăluiri despre relația cu Rusia

Referindu-se la presupusa interceptare a convorbirilor lui Péter Szijjártó, János Bóka a declarat că problema nu este conținutul discuțiilor, „așa cum susține Bruxellesul”, ci faptul că ministrul de externe al unui stat membru UE ar fi fost interceptat de serviciile de informații ale unui alt stat european. În opinia sa, această situație necesită clarificări.

În paralel, publicația Washington Post, citând oficiali europeni din domeniul securității, susține că guvernul ungar condus de Viktor Orbán ar fi oferit, de mai mult timp, Moscovei acces la discuții sensibile din cadrul Uniunii Europene.

Conform articolului, Péter Szijjártó ar fi sunat frecvent, în pauzele reuniunilor Consiliului UE, pentru a-i transmite omologului său rus, Serghei Lavrov, „rapoarte directe despre ceea ce s-a discutat” și posibile soluții.

Ministrul ungar a confirmat că discută în mod regulat cu mai mulți parteneri internaționali, inclusiv Rusia, Statele Unite, Turcia, Israel și Serbia. „Discut nu numai cu ministrul rus de externe, ci și cu cei din SUA, Turcia, Israel, Serbia și cu ceilalți parteneri ai noștri, atât înainte, cât și după reuniunile Consiliului Uniunii Europene”, a declarat Szijjártó.

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
digi24.ro
image
HARTA scumpirilor la benzină și motorină în UE de la începutul războiului din Iran. Locul neașteptat al României în clasament
stirileprotv.ro
image
Ordonanța defectă pe carburanți. Limitarea adaosului comercial, „frecție la un picior de lemn”. Economist: ”Să nu ne facem iluzii, prețul nu se va opri din creștere/Statul poate face noi abuzuri”
gandul.ro
image
Guvernul României vine cu soluții după reclamațiile românilor privind cartea de identitate electronică
mediafax.ro
image
Dănuț Lupu dă de pământ cu Ianis Hagi: “Nea Mircea Lucescu a greșit echipa de start! Nu trebuia să-i dea nici banderola de căpitan!”
fanatik.ro
image
Lovitură de teatru în „jaful secolului” de la Timișoara. Hoții, care au tăcut până acum, au recunoscut tot
libertatea.ro
image
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Adrian Porumboiu l-a jignit fără rețineri după Turcia - România: ”Nu ți-e rușine?”
digisport.ro
image
Țara care ar putea resuscita Europa. Începe exploatarea celui mai mare zăcăminte de petrol din lume/ O alternativă la Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
antena3.ro
image
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
observatornews.ro
image
Conacul de peste 1 mil. € a lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul; '”Ciudat este că au început cu casa unui milionar'
cancan.ro
image
De ce nu se trimit ajutoarele la pensie în aprilie? Poșta cere 32 lei de plic livrat, dublu față de curier
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Doar 13 țări din lume mai au aer curat şi trei dintre ele se află în Europa. Cum stă România la acest capitol
playtech.ro
image
“La vară te așteaptă Gigi Becali și Mirel Rădoi la FCSB!”. Denis Drăguș, reacție instinctivă
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Cu cine joacă România după înfrângerea din Turcia
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
Noelia va fi eutanasiată la cerere. Povestea de viață a tinerei de 25 de ani este sfâșietoare: „Vreau doar să nu mai sufăr”
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS. Anunțul momentului! Toți românii așteaptă verdictul!
romaniatv.net
image
Iranul pregătește bomba nucleară. Răsturnare de situație în războiul din Orientul Mijlociu
mediaflux.ro
image
Fostul patron din Liga 1 s-a mutat definitiv din România, împreună cu iubita mai tânără: „Fac progrese”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM a trecut prin clipe de coșmar. Vorbește în premieră de relația toxică în care a trăit. Ce i-a putut face iubitul agresiv: „Mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
click.ro
image
Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu au aflat că vor deveni părinți după 1 lună de relație: „Am fost atenți, dar se pare că nu suficient”
click.ro
image
Povestea tinerei de 26 de ani care astăzi va fi eutanasiată. De ce a luat Noelia această decizie șocantă
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
Click!

image
Rareș Cojoc îi dă șah-mat Andreei Popescu. A știut exact unde să o lovească
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect

OK! Magazine

image
William se îndepărtează periculos de mult de Kate. Ce provoacă tensiuni regretabile în mariajul lor

Click! Pentru femei

image
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!